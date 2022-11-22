PKK'nın talimat notunu pantolonun logosuyla gizleyip cezaevine sokmaya çalışmışlar

Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmaktan" da 5'er yıl olmak üzere 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ÖRGÜT TOPLANTILARINA KATILDILAR

Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tutanakları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, E.Ö. ve Z.Ö'nün terör örgütü adına propaganda ve eleman temini faaliyetlerinde bulunduğu, "kurye" sıfatıyla örgütsel toplantılara katıldıkları belirtildi.