PKK'nın talimat notunu pantolonun logosuyla gizleyip cezaevine sokmaya çalışmışlar

Adana'da terör örgütü PKK'nın sözde "zindan yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, örgütün talimatlarını içeren notu tutuklu kişiye götürdükleri pantolonun marka logosunun altına gizleyerek cezaevine sokmaya çalıştıkları belirlenen biri kadın 2 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
SORUŞTURMA TAMAMLANDI
Terör örgütü PKK adına faaliyet gösterdiği gerekçesiyle geçen yıl 21 Mart'ta adli kontrol tedbiri altına alınan E.Ö. ve Z.Ö. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmaktan" da 5'er yıl olmak üzere 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
ÖRGÜT TOPLANTILARINA KATILDILAR
Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tutanakları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, E.Ö. ve Z.Ö'nün terör örgütü adına propaganda ve eleman temini faaliyetlerinde bulunduğu, "kurye" sıfatıyla örgütsel toplantılara katıldıkları belirtildi.
MARKA LOGOSUNU DİKİŞLEDİLER
İddianamede sanıkların geçen yıl 3 Şubat'ta terör soruşturması kapsamında Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan D.Ö'ye bir saz ve içinde çeşitli kıyafetlerin bulunduğu çanta getirdikleri anlatıldı.