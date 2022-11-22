Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Türkiye ziyareti terör örgütü PKK'yı zıplattı!

Almanya'nın Türkiye ile kurduğu temas terör örgütü PKK'yı kudurttu.
Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK tarafından Taksim İstiklal'de gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 vatandaşımız da yaralandı.
PENÇE KILIÇLA KARŞILIK VERİLDİ
Türkiye bu alçaklığa Pençe Kılıç Harekatıyla büyük bir karşılık verdi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik de Pençe-Kılıç Harekatı icra edildi.
PKK/YPG BU KEZ OKULA SALDIRDI: 2 ŞEHİDİMİZ VAR
Alçak örgüt harekat sonrası yine saldırdı. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden roketler atıldı. Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu'nda da hasar oluşurken Ayşenur Alkan isimli bir öğretmenimiz ile Hasan Karataş isimli bir çocuk şehit oldu.
HDPPKK PATRONLARINDAN YARDIM İSTEDİ
Köşeye sıkıştıktan sonra sivil saldırılarını arttıran terör örgütü PKK, Türkiye'nin kararlı duruşu sonrası arkasında duramayan patronlarına sitem etmeye başladı.
Hem HDP aracılığıyla hem de kendi yayın organları üzerinden ABD ve dünyadan Türkiye'ye karşı durması için yardım isteyen terör örgütü işi tehdit boyutuna kadar götürdü.
ALMAN BAKANIN ZİYARETİ PKK'YI ZIPLATTI
Yaşananlar sonrası dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye'yi ziyare etti.
PKK'nın yayın organında servis edilen haberde ziyaret eleştirilirken Almanya'nın Türkiye'ye karşı çıkması istendi. Öte yandan geçmiş temaslar sıralanarak Almanya örtülü olarak tehdit edildi.
Terör yayın organının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Türkiye alçak bir şekilde hedef alınırken "Yine bir işgal saldırısı, yine Berlin-Ankara hattı Türk devletinin Rojava ve Başûrê Kurdistan'a başlattığı işgal saldırıların hemen ardından Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Ankara'ya gidişi dikkat çekti." ifadeleriyle servis edilen haberin fotoğrafında ise Almaya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile samimi olduğu bir kareye yer verildi.
Haberin içeriğinde ise Almanya'nın Türkiye karşı durması defalarca kez istendi. Alman Dışişleri'nin "Türkiye'yi orantılı hareket etmeye ve uluslararası hukuku dikkate almaya çağırıyoruz." ifadeleri 'Yumuşak bir' uyarı olarak nitelenirken daha sert hareket edilmesi talep edildi.
Alçak örgütün yayın organında yer alan sözde haberde Türkiye ile Almanya'nın geçmiş temaslarına da yer verilerek Türkiye'nin yaptığı harekatlar Almanya ile ilişkilendirildi.
ALMANYA-TÜRKİYE TRAFİĞİNDEN RAHATSIZ OLDULAR!
Haberde Merkel'in 2015 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyarete, 2018'de Almaya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Çavuşoğlu ile görüşmesine ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçtiğimiz yıl Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile yaptığı görüşmelere dikkat çekilerek Almanya-Türkiye trafiğinden rahatsızlık duyulduğu hadsizce belirtildi.
Terör örgütünün Almanya'nın bu ziyaretlerini tarih tarih sıralayıp Almanya'dan kınama beklediklerini belirtmesi 'tehdit' olarak da yorumlandı.
SOYLU-FEASER GÖRÜŞMESİ
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile görüşme sonrası kameralar karşısına geçti
Basın toplantısında Nancy Faeser, "Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin çabalarını büyük bir anlayışla karşılıyoruz. İçinde bulunduğu durumdan dolayı. Fakat şunu da söylemek gerekiyor ki bütün bu hususlarda, alınan önlemlerin atılan adımların orantılı olmasını göz önünde bulundurmak gerekir ve sivillerin korunması gerekir. Özellikle şiddetin tırmandırılmaması konusunda da hassas davranılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
BAKAN SOYLU'DAN ALMAN BAKANA YANIT
Faeser'in açıklamalarının ardından basın mensuplarının "Suriye'nin Kuzeyi ve Irak'a yapılan operasyonlar çok farklı değerlendiriliyor. Bu bakışı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Bakan Soylu şu yanıtı verdi: