Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Türkiye ziyareti terör örgütü PKK'yı zıplattı!

Haberin içeriğinde ise Almanya'nın Türkiye karşı durması defalarca kez istendi. Alman Dışişleri'nin "Türkiye'yi orantılı hareket etmeye ve uluslararası hukuku dikkate almaya çağırıyoruz." ifadeleri 'Yumuşak bir' uyarı olarak nitelenirken daha sert hareket edilmesi talep edildi.

Alçak örgütün yayın organında yer alan sözde haberde Türkiye ile Almanya'nın geçmiş temaslarına da yer verilerek Türkiye'nin yaptığı harekatlar Almanya ile ilişkilendirildi.

ALMANYA-TÜRKİYE TRAFİĞİNDEN RAHATSIZ OLDULAR!

Haberde Merkel'in 2015 yılında Türkiye'ye yaptığı ziyarete, 2018'de Almaya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Çavuşoğlu ile görüşmesine ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçtiğimiz yıl Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile yaptığı görüşmelere dikkat çekilerek Almanya-Türkiye trafiğinden rahatsızlık duyulduğu hadsizce belirtildi.

Terör örgütünün Almanya'nın bu ziyaretlerini tarih tarih sıralayıp Almanya'dan kınama beklediklerini belirtmesi 'tehdit' olarak da yorumlandı.

SOYLU-FEASER GÖRÜŞMESİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile görüşme sonrası kameralar karşısına geçti

Basın toplantısında Nancy Faeser, "Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin çabalarını büyük bir anlayışla karşılıyoruz. İçinde bulunduğu durumdan dolayı. Fakat şunu da söylemek gerekiyor ki bütün bu hususlarda, alınan önlemlerin atılan adımların orantılı olmasını göz önünde bulundurmak gerekir ve sivillerin korunması gerekir. Özellikle şiddetin tırmandırılmaması konusunda da hassas davranılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN ALMAN BAKANA YANIT

Faeser'in açıklamalarının ardından basın mensuplarının "Suriye'nin Kuzeyi ve Irak'a yapılan operasyonlar çok farklı değerlendiriliyor. Bu bakışı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Bakan Soylu şu yanıtı verdi: