Stockholm ve Lozan'da rezil görüntüler: Belediye meclis üyesi PKK/YPG'lilerle kol kola





STOCKHOLM'DE BÜYÜK ALÇAKLIK

Örgüt militanları İsviçre Lozan'dan sonra İsveç'in başkenti Stockholm'de de boy gösterdi.



Stockholm'de PKK/YPG'liler, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin duvarlarına terör örgütü propagandası ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıttı.





ELÇİYİ HESABA ÇAĞIRIP 'SOMUT ADIM ATIN' DİYE UYARDIK!

Bunun üzerine harekete geçen Ankara, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström'u hesaba çağırdı.



Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmede İsviçre makamları çok net bir dille kınandı ve olayı soruşturun talebi iletildi.



Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.