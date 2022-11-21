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    • Güncel
    • 21.11.2022 19:45
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    • 21.11.2022 20:34
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    Stockholm ve Lozan'da rezil görüntüler: Belediye meclis üyesi PKK/YPG'lilerle kol kola

    NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağının arasında olan İsveç, verdiği tüm taahütlere rağmen ikiyüzlü bir yol izleyerek somut adım atmıyor. Terörün kuluçka merkezi olan ülkenin Stockholm kentinde rezil görüntüler kayda geçti. Örgüt militanları sokaklara döküldü, küstah eylem ve söylemlerle Türkiye'yi hedef aldı. İsviçre'de de durum aynıydı... Lozan belediye meclisi üyesi Ilias Panchard da PKK/PYD/YPG militanları ile yan yana poz verip, teröristlerle ağız birliği yaptı. Takvim.com.tr ulaştığı özel detaylarla Lozan'daki rezilliği derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Stockholm ve Lozan’da rezil görüntüler! PKK...

    Bebek katili, eli kanlı terör örgütü bugün sınır hattında bulunan Gaziantep'i Karkamış ilçesi ve Kilis Öncüpınar'a havanlarla ve roketlerle saldırdı.

    Alçak saldırıda 5 yaşındaki Hasan, 22 yaşındaki stajyer öğretmen Büşra ve bir vatandaşımız yaşamını yitirdi. 5 aylık hamile Büşra Karataş ise ağır yaralandı.



    Öte yandan PKK destekçileri, terörün kuluçka merkezi İsviçre'de sokağa döküldü.

    LOZAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ PKK'LILARLA KOL KOLA
    İsviçre'nin Lozan kentindeki PKK/PYD militanları basın toplantısı düzenleyerek Türkiye aleyhinde kara propagada yapıp rezil söylemler sarf ettiler.

    Lozan belediye meclisi üyesi Ilias Panchard'dan küstah sözler!



    Söz konusu etkinlikte çok çarpıcı bir detay kayıtlara geçti. Lozan belediye meclisi üyesi Ilias Panchard, PKK/PYD/YPG militanları ile yan yana poz verip, Ankara'ya nefret kustu.



    Küstah açıklamalarda bulunan Panchard, "Türk devleti gelecek yıl seçimlerinde ortalığı karıştırmaya çalışacak" şeklinde konuşarak, HDPKK ve terör örgütleriyle ağız birliği yaptı.


    Fotoğrafta: Lozan belediye meclisi üyesi Ilias Panchard'ın profili




    HADSİZ SÖZLERLE AVRUPA'YA ÇAĞRI!
    IPPNW isimli oluşumun İsviçre Başkanı olan Dr. Peppe Savary Boriolo isimli örgüt destekçisi Avrupa'ya 'ses çıkarın, harekete geçin' çağrısında bulundu.

    Boriolo hadsiz sözlerini "Mesele Esad ve Rusya olunca, Avrupa kimyasal silaha karşı direkt harekete geçmişti. Ama mesele Kürtler olunca ses çıkarmıyorlar" ifadeleriyle tamamladı.



        PAÇAVRALAR, POSTERLER
        Lozan'daki etkinlite PKK/PYD/ YPG paçavraları asıldı. Örgütün bebek katili eli kanlı elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri taşındı.



        STOCKHOLM'DE BÜYÜK ALÇAKLIK
        Örgüt militanları İsviçre Lozan'dan sonra İsveç'in başkenti Stockholm'de de boy gösterdi.

        Stockholm'de PKK/YPG'liler, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin duvarlarına terör örgütü propagandası ve Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıttı.



        ELÇİYİ HESABA ÇAĞIRIP 'SOMUT ADIM ATIN' DİYE UYARDIK!
        Bunun üzerine harekete geçen Ankara, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström'u hesaba çağırdı.

        Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmede İsviçre makamları çok net bir dille kınandı ve olayı soruşturun talebi iletildi.

        Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.


        KRİSTERSSON NE DEDİ, İSVİÇRE NE YAPIYOR?
        Bilindiği üzere İsviçre, NATO'ya girmek istiyor. Bu doğrultuda Madrid'de Türkiye - İsviçre ve Finlandiya arasında 3'lü muhtıra imzalandı.

        İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson da geçtiğimiz haftalarda ilk ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirerek Türkiye'yi anladıklarını ve PKK'yı terör örgütü olarak gördüklerini söylemişti.

        Mutabakata ilişkin teminat da veren Kristersson "Tüm taahütlere riayet edeceğiz" şeklinde konuştu.



            SOMUT ADIM YOK, VETO GÖZÜKÜYOR...
            Bugün gelinen son noktada Lozan ve Stockholm'de PKK militanlarının cirit atması, alenen örgütü destek verip Türkiye aleyhine kara propaganda yapması, İsviçre'nin hala adam akıllı, somut adımlar atmadığının göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

            Kaderi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsviçre, böyle giderse NATO yolunda veto görecek.
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