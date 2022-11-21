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    • 22.11.2022 01:53
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    • 22.11.2022 02:00
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    CHP yandaşı mangır medyada Pençe Kılıç hazımsızlığı! Skandal 'Büyük Kürdistan' sözleri

    CHP yandaşı mangır medyanın baş aktörlerinden biri olan Halk TV'de skandal bir yayın kayıtlara geçti. Kanalda, Türkiye'nin YPG/PKK'ya yönelik sınır ötesi operasyonunu değerlendiren sözde gazeteci Nur Batur, örgütün eylemlerini desteklercesine konuştu. Batur, operasyonların 'Büyük Kürdistan'ı engellemeye yönelik olduğunu savunarak büyük bir küstahlığa imza attı. Öte yandan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan da PKK'nın bu saldırıyı Pençe Kılıç Hareketı'na misilleme olarak gerçekleştirdiğini söyleyip "Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi" ifadesini kullanmıştı.

    takvim.com.tr
    Halk TV’de Skandal ’Büyük Kürdistan’ sözleri

    Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi.



    Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata 50 F-16 savaş uçağı ile 20'nin üzerinde SİHA'nın katıldığı bildirildi.

    EN AZ 184 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyon kapsamında en az 184 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.



    CHP'NİN KANALI HALK TV'DE SKANDAL SÖZLER
    CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, Türkiye'nin PKK/YPG'ye yönelik sınır ötesi operasyonunu değerlendiren sözde gazeteci Nur Batur, skandal ifadeler kullandı.

    Halk TV'de skandal 'Kürdistan' sözleri

    Örgütün eylemlerini desteklercesine konuşan Batur, operasyonların 'Büyük Kürdistan'ı engellemeye yönelik olduğunu söyledi.



    Batur TSK'nın yaptığı operasyonu şu skandal sözlerle eleştirdi:

    "TSK ne yapmak istiyor? Bence asıl önemli olan konu bu. TSK sınır boyunda, İran sınırından ta Akdeniz'e açılan bir Kürt coğrafyası ve Kürt özerk bölgelerinin birleşmesini önlemeye çalışıyor. Bir Büyük Kürdistan hayali varsa eğer, bu korkuyla bunu önlemeye çalışıyorlar."



        HALK TV'NİN TERÖRİSTLERİ AKLAMA TELAŞI
        Operasyonun başladığı andan bu yana Halk TV'de bir skandal daha yaşanmıştı.

        Terör örgütü PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği roket saldırısında biri çocuk üç kişi yaşamını yitirdi. Hain saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, PKK'nın bu saldırıyı Pençe Kılıç Hareketı'na misilleme olarak gerçekleştirdiğini söyledi.

        Arslan, "Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi" ifadesini kullandı.

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