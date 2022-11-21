CHP yandaşı mangır medyada Pençe Kılıç hazımsızlığı! Skandal 'Büyük Kürdistan' sözleri

Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi.
Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata 50 F-16 savaş uçağı ile 20'nin üzerinde SİHA'nın katıldığı bildirildi.
EN AZ 184 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyon kapsamında en az 184 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
CHP'NİN KANALI HALK TV'DE SKANDAL SÖZLER
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, Türkiye'nin PKK/YPG'ye yönelik sınır ötesi operasyonunu değerlendiren sözde gazeteci Nur Batur, skandal ifadeler kullandı.
Örgütün eylemlerini desteklercesine konuşan Batur, operasyonların 'Büyük Kürdistan'ı engellemeye yönelik olduğunu söyledi.
Batur TSK'nın yaptığı operasyonu şu skandal sözlerle eleştirdi:
"TSK ne yapmak istiyor? Bence asıl önemli olan konu bu. TSK sınır boyunda, İran sınırından ta Akdeniz'e açılan bir Kürt coğrafyası ve Kürt özerk bölgelerinin birleşmesini önlemeye çalışıyor. Bir Büyük Kürdistan hayali varsa eğer, bu korkuyla bunu önlemeye çalışıyorlar."