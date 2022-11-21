CHP yandaşı mangır medyada Pençe Kılıç hazımsızlığı! Skandal 'Büyük Kürdistan' sözleri





Batur TSK'nın yaptığı operasyonu şu skandal sözlerle eleştirdi:

"TSK ne yapmak istiyor? Bence asıl önemli olan konu bu. TSK sınır boyunda, İran sınırından ta Akdeniz'e açılan bir Kürt coğrafyası ve Kürt özerk bölgelerinin birleşmesini önlemeye çalışıyor. Bir Büyük Kürdistan hayali varsa eğer, bu korkuyla bunu önlemeye çalışıyorlar."