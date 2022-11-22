Büyükçekmece kadına çarpan sürücü CHP'li Meclis Üyesi Fatih Çınar'ın oğlu çıktı!

(Fotoğrafta Büyükçekmece Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Fatih Çınar)

"BİZİM CANIMIZ YANDI. EN AZINDAN ONLAR DA CEZALARINI ÇEKSİN"

Vuran kişinin yakalanıp ceza almasını istediğini söyleyen Türkyılmaz, "Ablam, 40 yaşında ve iki çocuk sahibi. Kendisi havaalanında özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Vardiyadan gelirken servisten iniyor ve karşıya geçmeden önce yeşil ışıkta geçiyor ama hızla gelen araç kırmızı geçerek vuruyor ve kaçıp gidiyor. Bizim tek istediğimiz şey, bunu yapan şahsın cezasını çekmesidir. Kimsenin yanına kalmasın. Bizim canımız yandı. En azından onlar da cezalarını çeksin" diye konuştu.