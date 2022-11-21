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    • 21.11.2022 17:32
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    Pençe-Kılıç temizliği! Komiser yardımcısının şehit edilmesinde yer temin eden terörist imha edildi

    Şanlıurfa'da, 18 Mayıs 2019 yılında komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin şehit edildiği çatışmada PKK'lı teröristlere yer temin eden firari Nuri Çiftçi, 'Pençe-Kılıç' hava harekatında etkisiz hale getirildi. Çiftçi'nin, Ayn el-Arab kentinde F-16 savaş uçaklarıyla imha edilen askeri karargahta bulunduğu tespit edildi.

    Şehidimiz kanı yer kalmadı

    Şanlıurfa'da, PKK'lılarla çıkan çatışmada komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) şehit edilmesine ilişkin teröristlere yer temin ettiği belirlenen firari Nuri Çiftçi'nin (64) 'Pençe-Kılıç' hava harekatında etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

    KOMİSER YARDIMCISI ŞEHİT OLDU
    Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde, 18 Mayıs 2019'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit oldu, polis memurları Mahmut Aykal ile Ramazan Kaya da yaralandı.

    Çatışmada ayrıca 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

    AYN EL-ARAB KENTİNDE SAKLANDI
    Çatışmanın ardından gözaltına alınan 8 kişi de tutuklandı. Şükrü Can Kayadibi'nin şehit edilmesine ilişkin teröristlere yardım ettiği ve yer temin ettiği tespit edilerek aranan Nuri Çiftçi'nin, Suriye'nin Ayn el-Arab kentinde saklandığı belirlenmişti.

        OPERASYONDA İMHA EDİLDİ
        Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen 'Pençe-Kılıç' hava harekatında, Çiftçi'nin de etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

        Çiftçi'nin, Ayn el-Arab kentinde F-16 savaş uçaklarıyla imha edilen askeri karargahta etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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