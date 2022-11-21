Şanlıurfa'da, PKK'lılarla çıkan çatışmada komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) şehit edilmesine ilişkin teröristlere yer temin ettiği belirlenen firari Nuri Çiftçi'nin (64) 'Pençe-Kılıç' hava harekatında etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

KOMİSER YARDIMCISI ŞEHİT OLDU

Halfeti ilçesi Dergili Mahallesi'nde, 18 Mayıs 2019'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit oldu, polis memurları Mahmut Aykal ile Ramazan Kaya da yaralandı.