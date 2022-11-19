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    • 20.11.2022 01:21
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    Son dakika: Savaş uçaklarımız Suriye'deki PKK/YPG mevzileri için havalandı! Çelebi'den 'Bir gece ansızın...' paylaşımı

    Son dakika... Türkiye’ye ait çok sayıda savaş uçağının Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi. Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırının hesabı soruluyor" açıklamasını yaptı.

    takvim.com.tr
    ’Uçaklarımız PKK mevzileri için havalandı’ iddiası

    Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Ayn el-Arab'taki (Kobani) bölücü hedefleri imha etti.

    HESAP ZAMANI!
    Milli Savunma Bakanlığı resmi soyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenleniğini duyurdu.



    Bakanlık, paylaşımında "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırının hesabı soruluyor" ifadelerini kullandı.



    Bu gelişme üzerine Asker kökenli AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, resmi sosyal medya hesabıTwitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

    BİR GECE ANSIZIN...
    "Bir gece ansızın..." ifadelerini kullanan Çelebi, paylaşımında savaş jetlerinin fotoğraflarına yer verdi.

    KONVOY SURİYE'YE GİRDİ İDDİASI
    Öte yandan TSK'ya ait büyük bir konvoyun Bab Al Salama bölgesinden Suriye'ye girdiği iddia edildi.



    HDPKK'NIN ETEKLERİ TUTUŞTU: AVRUPA'YA ÇAĞRI YAPTILAR
    Kahraman ordumuzun düzenlediği hava harekatı sonrası HDPKK'nın etekleri tutuştu.

    HDP'nin Avrupa Temsilciliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de bulunan YPG terör örgütüne başlattığı hava harekatını durdurma çağrısında bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Savaş uçaklarımız Suriye'deki PKK/YPG mevzileri için havalandı! Çelebi'den 'Bir gece ansızın...' paylaşımı
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