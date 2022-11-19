Son dakika: Savaş uçaklarımız Suriye'deki PKK/YPG mevzileri için havalandı! Çelebi'den 'Bir gece ansızın...' paylaşımı





Bu gelişme üzerine Asker kökenli AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, resmi sosyal medya hesabıTwitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



BİR GECE ANSIZIN...

"Bir gece ansızın..." ifadelerini kullanan Çelebi, paylaşımında savaş jetlerinin fotoğraflarına yer verdi.



KONVOY SURİYE'YE GİRDİ İDDİASI

Öte yandan TSK'ya ait büyük bir konvoyun Bab Al Salama bölgesinden Suriye'ye girdiği iddia edildi.