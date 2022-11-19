Son dakika: Savaş uçaklarımız Suriye'deki PKK/YPG mevzileri için havalandı! Çelebi'den 'Bir gece ansızın...' paylaşımı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Ayn el-Arab'taki (Kobani) bölücü hedefleri imha etti.
HESAP ZAMANI!
Milli Savunma Bakanlığı resmi soyal medya hesabı Twitter üzerinden Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenleniğini duyurdu.
Bakanlık, paylaşımında "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırının hesabı soruluyor" ifadelerini kullandı.
Bu gelişme üzerine Asker kökenli AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, resmi sosyal medya hesabıTwitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
BİR GECE ANSIZIN...
"Bir gece ansızın..." ifadelerini kullanan Çelebi, paylaşımında savaş jetlerinin fotoğraflarına yer verdi.
KONVOY SURİYE'YE GİRDİ İDDİASI
Öte yandan TSK'ya ait büyük bir konvoyun Bab Al Salama bölgesinden Suriye'ye girdiği iddia edildi.
HDPKK'NIN ETEKLERİ TUTUŞTU: AVRUPA'YA ÇAĞRI YAPTILAR
Kahraman ordumuzun düzenlediği hava harekatı sonrası HDPKK'nın etekleri tutuştu.
HDP'nin Avrupa Temsilciliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de bulunan YPG terör örgütüne başlattığı hava harekatını durdurma çağrısında bulundu.