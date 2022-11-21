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    İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan Ahlam Albashir'in saldırı öncesi cesaret hapı yuttuğu ortaya çıktı: Beni ailemle tehdit ettiler

    Albashir, “Çantada bomba olduğunu” bilmediğini söyledi! “Beni ailemle tehdit ettiler” dedi! 6 kişinin katili kadın teröristin, saldırı öncesi cesaret hapı yuttuğu ortaya çıktı. Aleyhinde bir çok delil olmasına rağmen, suçtan kurtulmaya çalıştı.

    Şimdi hapı yuttular

    Kanlı saldırıyı düzenleyen PKK/YPG'li terörist Ahlam Albashir, tutuklandı. Cezaevine yollandı. İfadesi ortaya çıktı:

    Daha önce Taksim'e iki kez korsan taksiyle gittim. Patlama yerinin videosunu çektim. Bana cesaret hapı içirdiler.



    TERÖRİST HAPI YUTTU
    İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişiyi katleden PKK/YPG'li terörist Ahlam Albashir, "Masum" numarası yaptı. İfadesi, polisi bile şaşırttı: Abim Muhammed, ÖSO'da üst düzey komutan. Beni YPG aleyhine casusluk yaptığım iddiasıyla tutukladılar. Sonra Hacı'ya götürdüler. Hacı, 'Bilal ne isterse yap. Yoksa ailene zarar gelir' diyerek beni korkuttu. Hacı ve Bilal'in talebiyle birkaç kez Taksim'e gittim. Hacı benden Taksim heykeli önünde video çekmemi istedi. Görüntülerde patlamanın gerçekleştiği yerin videosunun olması ise tesadüf. Olay günü Bilal bir hap içirdi. Sonra çantayı verdi. Çantada cips, kek gibi yiyecek poşetleri vardı. Alt kısımda bir paket vardı. Korktum, 112'yi aradım. Ama konuşamadım. Bu sırada Hacı aradı. 'Çantayı bırak, oradan ayrıl. Başkası gelip çantayı alacak' dedi. Ben de çantayı banka bırakıp gittim...



    Tutuklanan terörist Ahlam Albashir, 6 kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis istemiyle yargılanacak!

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    Haberler Güncel İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan Ahlam Albashir'in saldırı öncesi cesaret hapı yuttuğu ortaya çıktı: Beni ailemle tehdit ettiler
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