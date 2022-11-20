İstiklal Caddesi’nde bomba patlatan teröristleri WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Sır mesajlar çözüldü! Patlama sonrası gelen mesaj...

PATLAMA SONRASI GELEN MESAJ: 'BU O'

Ammar Jarkas'ın telefonunda ayrıca Halil M. adlı bir kişiyle yazışmada dikkat çekti. Jarkas'ın, terörist Albashir'in kaçarken çekilen fotoğrafını daire içine alarak 'Bu o' dediği, Halil M.'nin ise; "Allah için beni bilgilendir kardeşim, kardeşim vallahi aklım sizinle meşgul, vallahi öleceğim, benim ve ailen için bilgi ver." yazdığı görüldü.