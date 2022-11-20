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İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan teröristleri WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Sır mesajlar çözüldü! Patlama sonrası gelen mesaj...

Son dakika haberi | Geçtiğimiz hafta pazar günü İstiklal Caddesi'nde yapılan bombalı saldırı sonrası 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ile 16 terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet'i saldırı ile ilgili yaptığı incelemelerde teröristlerin WhatsApp yazışmalarına da ulaştı.

20.11.2022 07:54 - Son Güncelleme: 20.11.2022 07:54
İstiklal Caddesi’nde bomba patlatan teröristleri WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Sır mesajlar çözüldü! Patlama sonrası gelen mesaj...

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 terörist tutuklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstiklal Caddesi’nde bomba patlatan teröristleri WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Sır mesajlar çözüldü! Patlama sonrası gelen mesaj...

İstanbul Emniyeti'nin yaptığı çalışmalarda teröristlerin hain saldırının öncesi ve sonrasında yaptıkları WhatsApp yazışmaları tespit edildi.

İstiklal Caddesi’nde bomba patlatan teröristleri WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Sır mesajlar çözüldü! Patlama sonrası gelen mesaj...

TERÖRİSTE "ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİR" TALİMATI
Terörist Ammar Jarkas'ın saldırının ardından kız kardeşine, "Gadir kız eski elbiselerini, geldiği elbiselerini çıkarsın atsın. Atmamız için bir poşete koy" dediği ve böylelikle patlamadan önceden haberi olup kamuflaj için talimat verdiği tespit edildi.

İstiklal Caddesi’nde bomba patlatan teröristleri WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Sır mesajlar çözüldü! Patlama sonrası gelen mesaj...

PATLAMA SONRASI GELEN MESAJ: 'BU O'
Ammar Jarkas'ın telefonunda ayrıca Halil M. adlı bir kişiyle yazışmada dikkat çekti. Jarkas'ın, terörist Albashir'in kaçarken çekilen fotoğrafını daire içine alarak 'Bu o' dediği, Halil M.'nin ise; "Allah için beni bilgilendir kardeşim, kardeşim vallahi aklım sizinle meşgul, vallahi öleceğim, benim ve ailen için bilgi ver." yazdığı görüldü.

İstiklal Caddesi’nde bomba patlatan teröristleri WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Sır mesajlar çözüldü! Patlama sonrası gelen mesaj...

KORSAN TAKSİCİYLE YAZIŞMIŞ
Terörist Albhasir'ın gözaltına alınmadan kısa süre önce kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren korsan taksici Ahmet C.'ye "Merhaba" yazdığı, Ahmet C.'nin ise, "Merhaba ablacığım bana durumun hakkında bilgi ver" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

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