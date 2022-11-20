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    • 20.11.2022 16:21
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    • 20.11.2022 16:21
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    İstiklal'e bombalı saldırıda yeni gelişme! İşte terörist Albashir'in paketlendiği evden çıkanların tam listesi

    İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin soruşturma devam ederken hain saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Taksim bombacısı kadın terörist Ahlam Albashir'in yakalanarak gözaltına alındığı evde ele geçirilenlerin tam listesine ulaşılırken ziynet eşyaları arasında kalpli bir altın kolye ile "Ü" harfli bir altın künye dikkat çekti.

    İstiklal bombacısının evinden çıkanların tam listesi

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirdiği terör saldırısından sonra kaçıp önce Esenler'deki örgüt evine daha sonra ise göçmen kaçakçılığı yapan Ahmed Jarkas tarafından götürüldüğü İstanbul Küçükçekmece'deki hücre evinde yakalanan terörist Ahlam Albashir'in gözaltına alındığı adreste ele geçirilenlerin tam listesi ortaya çıktı.

    TERÖR YUVASINDAN ÇIKANLAR...
    Sabah'ın haberine göre, terörist Ahlam Albashir'in olayda üzerinde olan kıyafetlerinin de bulunduğu o Hücre Evi'nde üzerinde "Ekol Aras Magnum" ibaresi bulunan sarı-siyah renkli bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, şarjörün içerisinde bir miktar mermi, kutu içerisinde 50 mermi, yeşil renkli bir el çantasında 3 bin 380 Amerikan Doları, bin Suriye Lirası, 5 bin 820 Euro, 10 bin 340 lira nakit para ve yedi adet Cumhuriyet Altını ele geçirildi.

    Adreste ayrıca bir altın yüzük, bir altın bileklik, kalpli bir altın kolye, "Ü" harfli altın bir künye, bir adet altın kolye, iki altın bileklik zinciri ve dört altın bilezik de bulundu.

    GÖZALTINDAKİLERİN SORGULARI SÜRÜYOR
    Öte yandan; Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan sekiz şüpheliden 1'i adliyeye sevk edilmişti. Terörist Ahlam Albashir (23) ve firari suç ortağı Bilal Hassan'ın Türkiye'ye giriş yaparken kendilerine yardım ve yataklık ettikleri belirlenen ve İstanbul Polisi tarafından gözaltına alınan yedi şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

    Bulgaristan'da gözaltına alınan beş kişinin yasal işlemlerinin ise Bulgaristan'da sürdüğü ve işlemlerinin "Göçmen Kaçakçılığı" kapsamında Bulgaristan'da devam edeceği ifade edildi.

    Saldırıdan sonra gözaltına alınan ve aralarında terörist Ahlam Albashir'in de bulunduğu 51 kişiden 2'si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakılmış, 49 kişi adliyeye sevk edilmiş ve terörist Ahlam Albashir'in de aralarında olduğu 17 kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti.

    Sorguda olan yedi şüphelinin Pazartesi veya Salı günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

        SİHA'LAR VURDU, TERÖR YUVALARI YERLE BİR
        Öte yandan terörist Ahlam Albashir ve hain saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen 16 kişinin tutuklanmasının ardından Türkiye, intikam için harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı, gece yarısı yaptığı paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin ve Irak'ın kuzey bölgelerindeki terör noktalarına hava harekatı düzenlediğini ve çok sayıda noktanın tam isabetle vurulduğunu açıkladı.

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        TSK JETLERİ 89 HEDEFİ İMHA ETTİ
        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine yönelik Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla icra edildiğini duyurdu. Açıklamada, harekatta, teröristlere ait sığınak, mağara, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.

        DÜNYA PENÇE-KILIÇ'I KONUŞUYOR
        Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece yarısı Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör noktalarına hava harekatı başlattığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK hedefleri birer birer vurulduğunu açıkladı. Pençe-Kılıç ismi verilen harekat ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken Türkiye'nin intikamı dünya basınında da geniş yankılandı. Uluslararası Haber ajansları bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine servis ederken pek çok gazete operasyona geniş yer ayırdı. İstiklal saldırısının intikamının alındığını ifade eden ajanslar "Türkiye hesabını soruyor" sözlerine yer verdi.

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