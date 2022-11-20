İstiklal'e bombalı saldırıda yeni gelişme! İşte terörist Albashir'in paketlendiği evden çıkanların tam listesi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirdiği terör saldırısından sonra kaçıp önce Esenler'deki örgüt evine daha sonra ise göçmen kaçakçılığı yapan Ahmed Jarkas tarafından götürüldüğü İstanbul Küçükçekmece'deki hücre evinde yakalanan terörist Ahlam Albashir'in gözaltına alındığı adreste ele geçirilenlerin tam listesi ortaya çıktı.
TERÖR YUVASINDAN ÇIKANLAR...
Sabah'ın haberine göre, terörist Ahlam Albashir'in olayda üzerinde olan kıyafetlerinin de bulunduğu o Hücre Evi'nde üzerinde "Ekol Aras Magnum" ibaresi bulunan sarı-siyah renkli bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, şarjörün içerisinde bir miktar mermi, kutu içerisinde 50 mermi, yeşil renkli bir el çantasında 3 bin 380 Amerikan Doları, bin Suriye Lirası, 5 bin 820 Euro, 10 bin 340 lira nakit para ve yedi adet Cumhuriyet Altını ele geçirildi.
Adreste ayrıca bir altın yüzük, bir altın bileklik, kalpli bir altın kolye, "Ü" harfli altın bir künye, bir adet altın kolye, iki altın bileklik zinciri ve dört altın bilezik de bulundu.
GÖZALTINDAKİLERİN SORGULARI SÜRÜYOR
Öte yandan; Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan sekiz şüpheliden 1'i adliyeye sevk edilmişti. Terörist Ahlam Albashir (23) ve firari suç ortağı Bilal Hassan'ın Türkiye'ye giriş yaparken kendilerine yardım ve yataklık ettikleri belirlenen ve İstanbul Polisi tarafından gözaltına alınan yedi şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.
Bulgaristan'da gözaltına alınan beş kişinin yasal işlemlerinin ise Bulgaristan'da sürdüğü ve işlemlerinin "Göçmen Kaçakçılığı" kapsamında Bulgaristan'da devam edeceği ifade edildi.
Saldırıdan sonra gözaltına alınan ve aralarında terörist Ahlam Albashir'in de bulunduğu 51 kişiden 2'si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakılmış, 49 kişi adliyeye sevk edilmiş ve terörist Ahlam Albashir'in de aralarında olduğu 17 kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirilmişti.
Sorguda olan yedi şüphelinin Pazartesi veya Salı günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.