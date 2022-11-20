İstiklal'e bombalı saldırıda yeni gelişme! İşte terörist Albashir'in paketlendiği evden çıkanların tam listesi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirdiği terör saldırısından sonra kaçıp önce Esenler'deki örgüt evine daha sonra ise göçmen kaçakçılığı yapan Ahmed Jarkas tarafından götürüldüğü İstanbul Küçükçekmece'deki hücre evinde yakalanan terörist Ahlam Albashir'in gözaltına alındığı adreste ele geçirilenlerin tam listesi ortaya çıktı.

TERÖR YUVASINDAN ÇIKANLAR...

Sabah'ın haberine göre, terörist Ahlam Albashir'in olayda üzerinde olan kıyafetlerinin de bulunduğu o Hücre Evi'nde üzerinde "Ekol Aras Magnum" ibaresi bulunan sarı-siyah renkli bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, şarjörün içerisinde bir miktar mermi, kutu içerisinde 50 mermi, yeşil renkli bir el çantasında 3 bin 380 Amerikan Doları, bin Suriye Lirası, 5 bin 820 Euro, 10 bin 340 lira nakit para ve yedi adet Cumhuriyet Altını ele geçirildi.

Adreste ayrıca bir altın yüzük, bir altın bileklik, kalpli bir altın kolye, "Ü" harfli altın bir künye, bir adet altın kolye, iki altın bileklik zinciri ve dört altın bilezik de bulundu.