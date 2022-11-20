İstiklal’e saldırıda yeni ‘kırmızı gül’ detayı! Profil fotoğrafı ele verdi: Taksim bombacısı Albashir'in suç ortağı Bilal Hassan’da da çıktı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı olan Taksim'deki İstiklal Caddesi'nin kana bulandığı terör saldırısında yeni bir detay ortaya çıktı. PKK'lı kadın terörist Ahlam Albashir'in faili olduğu ve 6 vatandaşımızın şehit olduğu, 81 vatandaşımızın da yaralandığı hain saldırıyla ilgili yeni bir ayrıntıya daha ortaya çıktı.

TERÖRİSTİN SURİYE PASAPORTU ORİJİNAL

Bombayı terörist Ahlam Albashir'e temin eden kişi olduğu iddia edilen ve terör saldırısından sonra göçmen kaçakçısı Ammar Jarkas tarafından götürüldüğü Edirne üzerinden Bulgaristan'a kaçtığı iddia edilen terör saldırısının kilit ismi firari Bilal Hassan'ın WhatsApp profilinde de bir adet "Kırmızı Gül" fotoğrafı bulunuyor.