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    • 20.11.2022 13:43
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    • 20.11.2022 13:49
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    İstiklal’e saldırıda yeni ‘kırmızı gül’ detayı! Profil fotoğrafı ele verdi: Taksim bombacısı Albashir'in suç ortağı Bilal Hassan’da da çıktı

    İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin şehit olduğu, 81 kişinin yaralandığı hain terör saldırısında yeni bir detay daha ortaya çıktı. Saldırı öncesinde keşif yaparken, saldırı sonrasında da kaçarken elinde bulunan kırmızı gülleri dikkat çekmemek için satın aldığı ve taşıdığı ortaya çıkan taksim bombacısı PKK’lı terörist Ahlam Albashir'in, İstanbul’a birlikte geldiği firari suç ortağı Bilal Hassan'ın da "Kırmızı gül" ile bağı ortaya çıktı.

    İstiklal’e saldırıda yeni ‘kırmızı gül’ detayı!

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı olan Taksim'deki İstiklal Caddesi'nin kana bulandığı terör saldırısında yeni bir detay ortaya çıktı. PKK'lı kadın terörist Ahlam Albashir'in faili olduğu ve 6 vatandaşımızın şehit olduğu, 81 vatandaşımızın da yaralandığı hain saldırıyla ilgili yeni bir ayrıntıya daha ortaya çıktı.

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    TERÖRİSTİN SURİYE PASAPORTU ORİJİNAL
    Bombayı terörist Ahlam Albashir'e temin eden kişi olduğu iddia edilen ve terör saldırısından sonra göçmen kaçakçısı Ammar Jarkas tarafından götürüldüğü Edirne üzerinden Bulgaristan'a kaçtığı iddia edilen terör saldırısının kilit ismi firari Bilal Hassan'ın WhatsApp profilinde de bir adet "Kırmızı Gül" fotoğrafı bulunuyor.

    İbrahim El Cisri isimli kişi adına açılmış olan fakat Bilal Hassan'ın kullandığı değerlendirilen söz konusu telefon hattının WhatsApp profilindeki "Hakkımda" bölümüne 13 Temmuz 2022 tarihinde bir "Kırmızı Gül" ve bir "Kalp" emojilerinin konulduğu da görülüyor.

    Kendilerine "Evli Çift" süsü verdikleri tespit edilen ikilinin dikkat çekmemek ve gizlenmek için kullandıkları sahte evlilik cüzdanının, bölücü, hain ve bebek katili terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından 2021 yılında hazırlandığı ve planlanan terör saldırısı için sahte evlilik cüzdanının, terör saldırısının planı kapsamında ikiliye verildiği ortaya çıkmıştı.

        Ayrıca, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir'in Suriye Pasaportu'nda yapılan incelemelerle birlikte pasaportun orijinal olduğunun tespit edildiği bilgisine de ulaşıldı.

        TÜRKİYE İNTİKAM ALIYOR
        Öte yandan terörist Ahlam Albashir ve hain saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen 16 kişinin tutuklanmasının ardından Türkiye, intikam için harekete geçti. Milli Savunma Bakanlığı, gece yarısı yaptığı paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin ve Irak'ın kuzey bölgelerindeki terör noktalarına hava harekatı düzenlediğini ve çok sayıda noktanın tam isabetle vurulduğunu açıkladı.

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        Haberler Güncel İstiklal’e saldırıda yeni ‘kırmızı gül’ detayı! Profil fotoğrafı ele verdi: Taksim bombacısı Albashir'in suç ortağı Bilal Hassan’da da çıktı
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