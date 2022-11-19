İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırıyı düzenleyen terörist Albashır'ın sosyal medya hesabı deşifre oldu! 8 şüpheli daha gözaltına alındı

PATLAYICIDA YENİ DETAYLAR

İstanbul emniyeti hem saldırganların yakalanması hem de patlayıcının tespit edilmesi için çok yönlü araştırma başlattı.

Saldırganlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede yakalanırken, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçalarını topladı.