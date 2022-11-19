İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırıyı düzenleyen terörist Albashır'ın sosyal medya hesabı deşifre oldu! 8 şüpheli daha gözaltına alındı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 8 şüpheli daha gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam yeni gözaltı sayısının 8'e çıktığı belirtildi.
PATLAYICIDA YENİ DETAYLAR
İstanbul emniyeti hem saldırganların yakalanması hem de patlayıcının tespit edilmesi için çok yönlü araştırma başlattı.
Saldırganlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede yakalanırken, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçalarını topladı.
Ana maddesi TNT olan bombanın güçlenmesi için içine çivi, olta ucuna takılan kurşunlar ve metal parçalar konulduğunu belirleyen ekipler, olay yerinden topladıkları parçaları incelemeye başladı.