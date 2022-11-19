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    • 19.11.2022 13:12
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    İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırıyı düzenleyen terörist Albashır'ın sosyal medya hesabı deşifre oldu! 8 şüpheli daha gözaltına alındı

    Son dakika haberi! Beyoğlu'nda 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını düzenleyen terörist Ahlam Albashır'ın sosyal medya hesabı deşifre oldu. Albashir, Arapça “Salih’in Esmeri” anlamına gelen Facebook hesabını aktif kullanıyordu. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam yeni gözaltı sayısının 8'e çıktığı belirtildi. 5 kişi de Bulgaristan’da yakalandı.Şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı Amran Abdulrami de bulunuyor. İşte İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili yaşanan son gelişmeler.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Albashır’ın facebook hesabı deşifre oldu!

    Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

    Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

    İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ
    Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirenlere yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 6 kişi daha gözaltına alındı. Toplam yeni gözaltı sayısının 8'e çıktığı belirtildi.

    PATLAYICIDA YENİ DETAYLAR
    İstanbul emniyeti hem saldırganların yakalanması hem de patlayıcının tespit edilmesi için çok yönlü araştırma başlattı.

    Saldırganlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede yakalanırken, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçalarını topladı.

    Ana maddesi TNT olan bombanın güçlenmesi için içine çivi, olta ucuna takılan kurşunlar ve metal parçalar konulduğunu belirleyen ekipler, olay yerinden topladıkları parçaları incelemeye başladı.

        O parçalara ait fotoğraflarda bombanın içeriğindeki TNT ve Nitro Selüloz parçaları da dikkat çekti.


        İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ TERÖR SALDIRISININ 5 ŞÜPHELİSİ BULGARİSTAN'DA YAKALANDI
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısının şüphelisi 5 kişi Bulgaristan'da yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA'ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.

        Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan'a giriş yaptı. Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan'ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami'nin de yer aldığı kaydedildi.

        FİRARİ TERÖRİST BİLAL HASSAN'IN GÖRÜNTÜSÜ | VİDEO İZLE

        KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
        Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında, terörist Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde 22 Ekim ve 4 Kasım'da yaptığı keşif görüntülerine ulaşıldı.

        İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının patlamaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.

        Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

            "Hüsam"

            Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

            Görevlendirilen 29 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'si, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

            Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

            İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliklerince sorgulanan, aralarında terörist Albashır'ın da bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

            Bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklular, sağlık kontrollerinin ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.

            TERÖRİSTİN SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF YAPTIĞI GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI
            Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde keşif yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

            Görüntülerde, kot pantolonlu ve başörtülü Albashır'ın 4 Kasım'da saat 17.30 sıralarında caddede yürüdüğü görülüyor. Bölgede keşif yaptığı anlaşılan terörist Albashır'ın patlamanın yaşandığı gün olduğu gibi yine elinde gül taşıması dikkati çekiyor.

            Ahlam Albashır'ın 22 Ekim'de caddede keşif yaptığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, etek ve gömlek giyen Albashır'ın caddede yürüdüğü ve cep telefonuyla görüntü çektiği anlar yer aldı.


            TERÖRİSTİN SALDIRI GÜNÜ TAKSİM'E GELDİĞİ ANLAR | VİDEO İZLE


            SALDIRI GÜNÜ TAKSİM'E GELİŞİ VE MAĞAZADAN ALIŞVERİŞ YAPTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI
            Terörist Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'ndeki saldırı günü bir araçla Taksim Meydanı'na geldiği ve ardından girdiği mağazada alışveriş yaptığı anlar güvenlik kameralarınca kayda alındı.

                Görüntülerde, teröristin elindeki çantayla hafif ticari aracın ön koltuğundan inip yerine arkada koltukta oturan ve olaydan sonra Edirne'ye geçerek izini kaybettiren şüpheli Bilal Hassan'ın oturduğu anlar yer alıyor.

                Aracın Taksim Meydanı'ndan ayrılması sonrası kadın terörist Albashır'ın bir mağazaya girdiği anların bulunduğu görüntülerde, teröristin burada kısa süre alışveriş yapıp iş yerinden çıkması dikkati çekti.

                FİRARİ ŞÜPHELİ BİLAL HASSAN'IN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
                Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır ile İstanbul'a gelen ve 4 ay birlikte kalan Bilal Hassan'ın güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı.

                Saldırı günü terörist Albashır'ı Taksim Meydanı'na bıraktıktan sonra hafif ticari araçla buradan ayrılan şüpheli Hassan'ın araçtan indikten sonra kaldırımda yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

                Patlama sonrası Ammar Jarkas tarafından Edirne'ye kaçırılan terörist Hassan burada izini kaybettirmiş, zanlıyı Edirne'de karşılayan Hüseyin Güneş ise tutuklanmıştı.

                BİLAL HASSAN İLE "HÜSAM" KOD ADLI TERÖRİSTİN BULUŞTUĞU ANLARIN GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILDI
                Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan ile Suriye Azez'de yakalanan "Hüsam" kod adlı teröristin bir iş yerinde buluştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

                Görüntülerde iş yerinin kasa kısmında duran "Hüsam" kod adlı şüphelinin, firari Hassan'ı dışarı çağırdığı anlar yer alıyor.

                SALDIRIDAN SONRA KÜÇÜKÇEKMECE'YE GİTTİĞİ ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ
                Bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın olay sonrası taksiyle Esenler'e gelmesi ve oradan başka bir araçla Küçükçekmece'ye doğru yola çıkmasına ait yeni görüntülere de ulaşıldı.

                İstiklal Caddesi'ndeki saldırı sonrası bindiği taksiyle Esenler'e giden Albashır'ın oradan bir otomobille Küçükçekmece'ye doğru yola çıktığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

                Görüntülerde, saldırının olduğu sıralarda Esenler'deki Çinçindere Caddesi'nde bir otomobili park eden Ahmed Jarkas'ın beklemeye başlaması ve saat 17.30 sıralarında terörist Albashır'ın taksiden indiği anlar yer alıyor.

                Bir süre kaldırımda yürüyen ve saat 17.37'de Jarkas ile park halindeki araba önünde buluşan Albashır'ın, daha sonra araçla Küçükçekmece'ye doğru hareket etmesi de görüntülerde yer aldı.

                    SAHTE EVLİLİK BELGESİ DÜZENLENMİŞ
                    Polis ekiplerince olayla ilgili yapılan çalışmalarda, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan adına düzenlenmiş sahte evlilik belgesi tespit edildi.

                    Sözde Halep Şer'i Mahkemesi tarafından düzenlenen ve sahte tarihler atılan belgede iki teröristin şahitler eşliğinde bin Suriye lirası karşılığında evlendiklerini gösteren ifadeler yer aldı.

                    Belgenin sahte olduğunu değerlendiren emniyet güçleri, saldırıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.



                    Ferhat Habeş

                    ESENLER'DEKİ İŞ YERİ SAHİBİ HABEŞ'İN KARDEŞİNİN DE TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ
                    Terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın 4 ay boyunca kaldıkları ev ve çalıştıkları iş yerinin sahibi olan Ferhat Habeş ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

                    Terör örgütü ile bağlantısı daha önce tespit edilen ve saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer alan Habeş'in kardeşinin de terör örgütü PYD/YPG'de görev aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

                    FİRARİ ŞÜPHELİ BİLAL HASSAN'I EDİRNE'DE KARŞILAYAN ZANLI TUTUKLANDI
                    Saldırı sonrası şüpheli terörist Bilal Hassan'ı Edirne'ye kaçıran Ammar Jarkas'ın ifadesi sonrası çalışmayı derinleştiren ekipler, zanlıyı Edirne'de karşılayan Hüseyin Güneş'i düzenledikleri operasyonla yakaladı.

                    Tutuklu zanlı Jarkas, emniyetteki ifadesinde, olay günü saat 16.15'te Bilal'in arabaya bindiğini ve birlikte kuru kahve satan bir iş yerinden büyük bir beyaz poşet ile bavul alarak yola çıktıklarını söylediği öğrenildi.

                    Daha sonra Edirne'ye doğru yola çıktıklarını, 2 saat süren yolculukta şüphelinin hep telefonla ilgilendiğini aktaran Jarkas, "Adının 'Hamza' olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin bizi karşılayacağı bilgisi verildi bana. Bilal'i, Hüseyin Güneş'e bıraktım, Hüseyin, Bilal'i aldı. Ben Edirne'ye giderken Halil Mence beni arayıp 'Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini' söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne'den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır'ı gördüm. Kardeşime 'bu kim?' diye sorduğumda Halil Mence'nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz." diye konuştu.

                    Yapılan görüşme sonrası düzenlenen operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan Hüseyin Güneş'in de saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer aldığı belirtildi.

                        SAVCILIĞIN SEVK YAZISI
                        Soruşturma savcılığının İstanbul nöbetçi 3. ve 4. sulh ceza hakimliklerine gönderdiği 17 şüpheli hakkındaki tutuklama talepli sevk yazısında, bombalı saldırıyı "Hacı" kod adlı YPG'nin üst düzey sorumlusunun organize ettiği, Ahlam Albashır'ın PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan YPG üst düzey sorumlularınca verilen talimat üzerine İdlib'e gidip irtibatlandığı şüpheli Bilal Hassan'la birlikte kaçakçılar vasıtasıyla sınırdan geçerek 4 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi.

                        Yazıda, Albashır ve Hassan'ın örgütsel talimat alarak İstanbul Esenler'de tekstil atölyesi işleten Ferhat Habeş ile Fatma Berkel'in evine yerleştikleri, daha sonra tekstil atölyesine taşınarak bir süre burada barındıkları anlatıldı.

                        Ahlam Albashır'ın, Ahmet Haj Hasan'ın gayriresmi eşi olan Rama Eltaha ile ilişki kurduğu, belirli bir süre Hasan'ın evinde kaldığı, sonrasında Eltaha'nın evine yerleştirildiği bildirilen yazıda, Albashır ve Bilal Hassan'ın atölyede kaldıkları sürede Eltaha'nın oğlu olan 14 yaşındaki Ahmet Elşeybun ile irtibat kurdukları, Albashır'ın örgütsel talimat üzerine patlamanın meydana geldiği Taksim semtinde yaptığı ilk keşif çalışmasına Elşeybun ile gittiği vurgulandı.

                        SALDIRI 12 KASIM'DA YAPILACAKTI
                        Yazıda, Albashır'ın ilk keşiften belirli bir süre sonra korsan taksicilik yapan Yasir Al Korali'ye bizzat ulaşıp iletişim kurarak Taksim bölgesinde ikinci kez keşif yaptığı, Al Korali'nin Albashır'ı bekleyip akabinde tekrar tekstil atölyesine bıraktığı bildirilirken, son olarak 12 Kasım'da Bilal Hassan ile Ahlam Albashır'ın birlikte Taksim'e gitmeye karar verdikleri, Al Korali ile irtibat kurup sonrasında vazgeçerek gidişlerini bombalı saldırının gerçekleştiği 13 Kasım'a erteledikleri belirtildi.

                        Saldırının gerçekleştiği 13 Kasım'da Bilal Hassan ile Albashır'ın tekstil atölyesinde bulunan ve patlamaya neden olan düzeneği çantaya yerleştirerek Al Korali'nin kullandığı 34 MG 5910 plakalı araçla Taksim'e doğru yola çıktıkları bilgisine yer verilen yazıda, Taksim'e ulaştıklarında Albashır'ın bomba düzeneğinin bulunduğu çanta ve elindeki poşetlerle inerek olayın meydana geldiği alana ilerlediği, Bilal Hassan'ın ise Yasir Al Korali ile tekstil atölyesine döndüğü anlatıldı.

                        Beyoğlu'ndaki terör saldırısının zanlılarından Ammar Jarkas

                        ARAÇTA BOMBA KALINTILARINA RASTLANDI
                        Yazıda, Al Korali'nin kullandığı araçta yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, saldırıda kullanılan TNT kalıntılarına araç içerisinde rastlanıldığı aktarıldı.

                        Olay yerine ulaşan Albashır'ın bomba düzeneğinin bulunduğu çantayı İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde yer alan bankın bitişiğine bıraktığı ve bir süre burada beklediği ifade edilen yazıda, Albashır'ın, "Hacı" kod isimli örgüt sorumlusunun telefonda verdiği talimat üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştığı sırada bomba düzeneğinin patlatıldığı belirtildi.

                        Yazıda, saldırının ardından Bilal Hassan'ın, Suriye kırsalında bulunan örgüt sorumlusunun talimatıyla hareket eden ve korsan taksicilik yapan Ammar Jarkas ile iletişim kurduğu, onun aracıyla Edirne'ye hareket ettikleri, Hassan'ın, Suriye kırsalında örgütsel faaliyet gösteren "Halil" kod isimli üst düzey sorumluyla irtibat halinde bulunan "Hamza" kod adlı Hüseyin Güneş'e teslim edildiği bilgisi yer aldı.

                        SALDIRGAN HAKİMLİKTE İFADE VERMEDİ
                        İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştirdiği gerekçesiyle bugün sabaha karşı tutuklanan Ahlam Albashır, İstanbul 4. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki kimlik tespitinde, Halep'te doğduğunu, işsiz olduğunu ve geliri bulunmadığını beyan etti.

                        Tercüman eşliğinde sorgusu yapılan Albashır, soruşturma savcılığında verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyledi. Albashır, suçsuz olduğunu öne sürerek, serbest bırakılmasını talep etti.

                        Şüphelilerden, saldırganı keşfe ve patlamanın yaşandığı gün Taksim'e araçla götürdüğü iddia edilen Yasir Al Korali, yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de yaşadığını, çocuklarının da Türkiye'de doğduğunu söyleyerek, "Eğer bilseydim bu kadın bunları yapacaktı, bu kadını arabama alıp onu götürmezdim. Türkiye'yi kendi ülkem gibi görmekteyim. Suçsuzum." dedi.

                        Soruşturma kapsamında tutuklanan 17 kişiden Türkiye vatandaşı tek şüpheli Hüseyin Güneş ise ifadesinde terörle bağlantısı bulunmadığını ve herhangi bir siyasi amacı olmadığını iddia ederek, serbest bırakılmasını talep etti.

                        Beyoğlu'ndaki terör saldırısının zanlılarından Ahmed Jarkas

                        Biri 18 yaşından küçük diğer 5 şüpheli de ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini dile getirdi.

                        İfadelerin alınmasının ardından kararını açıklayan hakimlik, 8 şüphelinin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "bombalama, nükleer veya kimyasal silah kullanarak tasarlayarak öldürme" ve "bombalama, nükleer veya kimyasal silah kullanarak tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

                        Kararda, Ahlam Albashır'ın Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra örgütsel talimatlarla şüpheliler Ferhat Habeş ve Fatma Berkel'in ikametine yerleştiği, daha sonra Habeş'e ait tekstil atölyesinde barındığı, patlamaya neden olan düzeneği de bu tekstil atölyesinden aldığına dair tutanak içerikleri olduğu kaydedildi.

                        Ahlam Albashır'ın örgütsel talimatlarla şüpheli Ahmad Haj Hasan ile irtibat kurup bir süre evinde kaldığı belirtilen kararda, şüphelinin ayrıca yine örgütsel talimatlarla Eltaha'nın evinde de bir süre barındığının tespit edildiği aktarıldı.

                        Kararda, şüpheli Albashır'ın, 18 yaşından küçük Ahmet Elşeybun ile irtibat kurduğu, Taksim'de bombalı saldırı olayına ilişkin ilk keşif çalışmasına onunla gittiği ifade edildi.

                        Albashır'ı birinci ve ikinci keşfi ile saldırı günü Taksim'e araçla götüren kişinin şüpheli Yasir Al Korali olduğu vurgulanan kararda, bu şüphelinin kullandığı araçta patlayıcı madde kalıntılarına rastlandığı, patlama sonrası Bilal Hassan'ın şüpheli Hüseyin Güneş'e teslim edildiğine dair evrak ve ifade içerikleri bulunduğu belirtildi.

                            Bombacının Facebook hesabındaki adı 'Salih'in esmeri' olduğu ortaya çıktı.

                            'SALİH'İN ESMERİ'
                            Ahlam Albashir:                             Ailesiyle birlikte Halep'te yaşıyordu. Suriye'deki savaş şiddetlenince 2013 yılında Hama'nın Ebu Hanaya kasabasına yerleştiler. 3 yıl burada kaldılar. Daha sonra DEAŞ kontrolündeki Rakka'ya ardından YPG kontrolündeki Membiç'teki ablasının yanına geçti. 2002 doğumlu ancak pasaport çıkarabilmek için kendisini 1999 doğumlu olarak kaydettirdi. Pasaport çıkardıktan sonra Lübnan'daki amcasının yanına gitti. Beyrut'ta bir eczanede çalıştı. 2017'de Membiç'e döndü. Bir pastanede çalışmaya başladı. Sevgilisi aracılığıyla YPG ile ilişki kurdu.

                            SOSYAL MEDYADA AKTİF
                            Örgütün yönlendirmesiyle Bilal Hassan ile yaklaşık 5 ay önce Türkiye'ye geldi. Düzenli olarak kuaföre gidiyor, bakımına özen gösteriyordu. İfadesine göre 2020'de evlendi ve bir yıl sonra da boşandı. Çeşitli sosyal medya uygulamalarında farklı isimlerle hesapları var. Hürriyet'te yer alan habere göre, Arapça "Salih'in Esmeri" anlamına gelen Facebook hesabını aktif kullanıyordu. Babasının adının Salih olmasına atfen böyle bir rumuz oluşturmuştu. Profilde çarşaflı ve peçeli bir fotoğraf var.

                            ÖRGÜTLE TANIŞTIRAN SEVGİLİ HAMEDOŞ
                            Ahlam Albashir, polise verdiği ifadede örgütle 2017 yılında, sevgili olduğu YPG'li terörist aracılığıyla tanıştığını, sevgilisinden ayrıldıktan sonra da örgütle bağının kopmadığını anlattı. Albashır'i örgütle tanıştıran eski sevgilisi 'Hamedoş' kod adlı Hamed El-Ali'nin fotoğrafı ortaya çıktı.

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                            Haberler Güncel İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırıyı düzenleyen terörist Albashır'ın sosyal medya hesabı deşifre oldu! 8 şüpheli daha gözaltına alındı
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