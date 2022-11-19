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    • Güncel
    • 19.11.2022 15:21
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    • 19.11.2022 16:02
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    Başkan Erdoğan'ın bizzat İsveç'ten istediği firari FETÖ'cü Bülent Keneş CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun terörist ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile görüştü!

    Son dakika haberi! İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye ziyareti sırasında Başkan Erdoğan'ın özellikle ismini vererek iadesini istediği FETÖ'nün propaganda araçlarından kapatılan Today's Zaman'ın yayın yönetmeni firari Bülent Keneş'i korku sardı. Türkiye'ye iade edilme korkusu yaşayan FETÖ'cü Keneş, her fırsatta Kandil sözcülüğü yapan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun İsveç'te yaşayan kardeşi Saim Vildan Tanrıkulu ile bir araya geldi. Saim Vildan Tanrıkulu Üsteğmen Ömer Koç'u Diyarbakır’da, eşi ve çocuklarının gözleri önünde vurarak şehit etmişti. Bebek katili terörist elebaşı Öcalan'a PKK'nın internet sitesinde övgüler yağdıran Tanrıkulu'nun vatandaşlıktan çıkarıldığı ortaya çıktı. Takvim.com.tr, Saim Vildan Tanrıkulu'nun vatandaşlıktan çıkarıldığı belgeye ulaştı.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Terörist teröristi İsveç’te buldu!

    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye ziyaretinin Başkan Erdoğan'ın özellikle ismini vererek iadesini istediği FETÖ'nün propaganda araçlarından kapatılan Today's Zaman'ın yayın yönetmeni firari Bülent Keneş'i korku sardı.

    TERÖRİST TERÖRİSTİ İSVEÇ'TE BULDU
    Türkiye'ye iade edilme korkusu yaşayan FETÖ'cü Keneş'e CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun İsveç'te yaşayan asker katili terörist Saim Vildan Tanırıkulu ile görüştü.

    HADDİNİ AŞTI TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
    FETÖ'cü Keneş görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, "Türkiye'de insan hakları savunusu denilince yıllardır akla gelen ilk isimlerden olan Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun abisi Saim Tanrıkulu ve kıymetli eşiyle bir toplantıda aynı masada oturduk. Biraz sohbet ettik. Bu gül gibi insanlara acı çektirenlere içimden lanetler okudum." ifadelerini kullanarak Türkiye'yi hedef aldı.

    FETÖ'CÜ KENEŞ'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI
    Yıllar önce vatandaşlıktan çıkarılan Saim Vildan Tanrıkulu ise FETÖ'cü Keneş'e övgüler yağdırdı. Tanrıkulu, "Bu nazik sözlerin ve teveccühün için teşekkür ederiz değerli Bülent Keneş. Seninle şahsen de görüşmek ve sohbet etmekten memnuniyet ve onur duyduk. Tekrar görüşmek dileğiyle, kolay gelsin. Zor günler senin için. Bu zor günlerinde yanında olduğumuzu bilmeni isteriz." dedi.

        Üsteğmen Ömer Koç, 19 Mart 1980'de Diyarbakır'da sinemada eşi ve çocuklarının gözleri önünde şehit edildi.

        BİR SUBAYI ŞEHİT ETTİ
        Üsteğmen Ömer Koç'u şehit ederek terör eylemini gerçekleştiren isim ise Kandil'in sözcüsü olarak bilinen CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu.

        VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI
        Üsteğmen Ömer Koç'u şehit eden Saim Vildan Tanrıkulu, Bakanlar Kurulu kararı ile 6 Şubat 1993 tarih ve 21488 sayılı Resmi Gazete'nin "Vatandaşlıktan çıkartılanlar" listesinde yer aldı.

        O BELGE TAKVİM.COM.TR'DE
        Takvim.com.tr, Saim Vildan Tanrıkulu'nun vatandaşlıktan çıkarıldığı belgeye ulaştı.

        Kararda dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdel İnönü ve Tansu Çiller'inde imzası bulunuyor.



        TERÖRİST ELEBAŞI ÖCALAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI
        Tanrıkulu, internet üzerinden yayın yapan ve terör örgütü propagandası yapan bir internet sitesinde kaleme aldığı yazısında terörist başı Abdullah Öcalan'a methiyeler yağdırdı. Tanrıkulu, 26 Ocak 2010 tarihinde kaleme aldığı ve "Abdullah Öcalan'ı kutluyorum" başlıklı yazısında, İmralı cezaevinde tutuklu bulunan terörist başı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırmıştı.


            CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU'NUN SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR
            Öte yandan Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olup, SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun skandalları saymakla bitmiyor.


            PKK'NIN YALANINA SARILDI
            Tanrıkulu son olarak geçtiğimiz ay terör örgütü PKK'nın 'kimyasal silah' yalanına sığınarak, teröristlere ait görüntüleri izlediğini söyleyip, konuyu araştırmak için Meclis'e soru önergesi vereceğini duyurdu.

            Atatürk'ün kurduğu partide şanlı Mehmetçiği karalayan bir üslup kullanıp, terör örgütünün yalanlarını savunan bir tutum sergileyen CHP'li Tanrıkulu, büyük tepki uyandırdı.



            TERÖRİSTE 'AH'LAR 'VAH'LAR ÇEKTİ
            CHP'nin HDPKK komiseri olarak bilinen, CIA'nin TR 705 kodlu ajanı olduğu ortaya çıkan Tanrıkulu, geride bıraktığımız haftalarda Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmişti. Teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaşan CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullanmıştı.


                Sezgin Tanrıkulu ismi, SİHA düşmanlığıyla da ön plana çıkıyor...

                CHP'nin tartışmaların odağındaki ismi, iktidara geldikleri vakit ilk iş Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etti. Bu seviyesiz tutum toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken akıllara daha evvelden de SİHA'ları hedef alan Tanrıkulu'nun hadsiz sözleri geldi.



                TERÖRLE MÜCADELE RAHATSIZ ETTİ
                SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız olan CHP İstanbul vekili, "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim" ifadelerini kullanarak algı oluşturmaya çalıştı.



                CIA AJANI
                Sezgin Tanrıkulu aynı zamanda bir CIA ajanı...

                CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Wikileaks'in ortaya döktüğü Stratfor belgelerinde TR 705 kod adı verilen bir ajan olduğu ve CIA'nin güvenilir haber kaynağı olarak tanımlandığı ortaya çıktı.



                Bir dönem terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptığı konuşulanlar arasında...

                Tanrıkulu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarla görüştürülmemesini eleştirmiş, "Uzaya uydu göndereceksiniz, dünyanın en büyük ordusuna sahip olacaksınız, Gemlik'ten İmralı'ya bir koster gönderemeyeceksiniz." diye konuşmuştu.



                    TERÖR SUÇLUSU HDP'LİLERE ZİYARET
                    Daha önce terörist cenazesine katılan, SİHA'ları terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyduğunu açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine şaşırtmadı.

                    Tanrıkulu, HDP'li Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.



                    CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy göstermişti.


                    BAHÇELİ'NİN BÖLÜCÜ KEBAPÇILAR SÖYLEMİ VE SEZGİN TANRIKULU...
                    Tüm bu gelişmeler dikkat alındığında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' söylemi bir kez daha önem kazanıyor.

                    Terörle mücadeleden rahatsız olan, CHP'nin HDPKK komiseriymiş gibi davranıp SİHA'lara dil uzatan Tanrıkulu'nun Beyoğlu'nda Kevok Ocakbaşı, İstiklal Caddesi'ndeki Hazzo Pulo Pasajı'nda Yirmibir Kebap isimlerini taşıyan işletmeleri bulunuyor.

                    Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' söyleminin adresi böylelikle gün yüzüne çıkıyor.



                        PKK PAÇAVRASI ÖNÜNDE KONSER VEREN AYNUR DOĞAN'A DESTEK
                        Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne almıştı. Tepkilere rağmen İBB'nin iptal etmediği konsere, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da katılmıştı.



                        ERMENİ SOYKIRIMINI SAVUNUYOR
                        Bölücü kebapçı lakaplı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sözde Ermeni soykırımını savunanlar arasında.

                        Tanrıkulu, 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tanrıkulu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz." demişti.

                        BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
                        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından sözde Ermeni soykırımıyla ilgili skandal ifadeler paylaşan Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmıştı.


                        DEMİRTAŞ, KAVALA, KOZAĞAÇLI...
                        Sezgin Tanrıkulu, terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş, Gezi Parkı ve 15 Temmuz darbe girişimindeki rolleri sebebiyle tutuklu bulunan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala ile terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyarete gitmişti.

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                        Albashır’ın facebook hesabı deşifre oldu!
                        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın bizzat İsveç'ten istediği firari FETÖ'cü Bülent Keneş CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun terörist ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile görüştü!
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