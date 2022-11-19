Başkan Erdoğan'ın bizzat İsveç'ten istediği firari FETÖ'cü Bülent Keneş CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun terörist ağabeyi Saim Vildan Tanrıkulu ile görüştü!

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye ziyaretinin Başkan Erdoğan'ın özellikle ismini vererek iadesini istediği FETÖ'nün propaganda araçlarından kapatılan Today's Zaman'ın yayın yönetmeni firari Bülent Keneş'i korku sardı.
TERÖRİST TERÖRİSTİ İSVEÇ'TE BULDU
Türkiye'ye iade edilme korkusu yaşayan FETÖ'cü Keneş'e CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun İsveç'te yaşayan asker katili terörist Saim Vildan Tanırıkulu ile görüştü.
HADDİNİ AŞTI TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
FETÖ'cü Keneş görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, "Türkiye'de insan hakları savunusu denilince yıllardır akla gelen ilk isimlerden olan Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun abisi Saim Tanrıkulu ve kıymetli eşiyle bir toplantıda aynı masada oturduk. Biraz sohbet ettik. Bu gül gibi insanlara acı çektirenlere içimden lanetler okudum." ifadelerini kullanarak Türkiye'yi hedef aldı.
FETÖ'CÜ KENEŞ'E ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Yıllar önce vatandaşlıktan çıkarılan Saim Vildan Tanrıkulu ise FETÖ'cü Keneş'e övgüler yağdırdı. Tanrıkulu, "Bu nazik sözlerin ve teveccühün için teşekkür ederiz değerli Bülent Keneş. Seninle şahsen de görüşmek ve sohbet etmekten memnuniyet ve onur duyduk. Tekrar görüşmek dileğiyle, kolay gelsin. Zor günler senin için. Bu zor günlerinde yanında olduğumuzu bilmeni isteriz." dedi.