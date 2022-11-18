İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'nin provokatör vekili Ali Mahir Başarır'a tokat gibi sözler: Sen TSK düşmanı eşkıyasın

İşte Soylu'nun o sözleri

Sen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satılık dedin. Ne konuşuyorsun? Senin ne olduğunu bilmiyor muyuz biz? Sen mahkeme basan eşkıyasın. Senin ne Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saygın var, ne mahkemeye saygın var, ne devlete saygın var. Sen Ataşehir Belediyesi'nde iş takip et. Sen şu resimlerinden utan. Senin nasıl iş takipçisi olduğun, nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri düşmanı olduğun apaçık ortada. Mahkeme basan eşkıya.

ADALET BAKANLIĞI GÖRÜŞMESİNDE DE PROVOKASYON YAPMIŞTI

CHP'li Başarır 16 Kasım'daki Adalet Bakanlığının bütçe görüşmelerinde provokasyon yaparak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile tartışmıştı. Bakan Bozdağ'ın haddini bildirmesi üzerine sinirlenen Başarır, Bozdağ'ın üzerine yürümeye çalışmıştı.