İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP'nin provokatör vekili Ali Mahir Başarır'a tokat gibi sözler: Sen TSK düşmanı eşkıyasın

Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2023 bütçesinin görüşmeleri sırasında daha önce birçok provokasyona imza atan, TSK'ya "satılık" şeklinde hakaret eden ve Yalova'da mahkeme basarak hakim ve savcıları tehdit eden CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır yine provokasyona imza attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret eden Başarır'a Soylu'nun yanıtı çok sert oldu.
İçişleri Bakanı Soylu, toplantıyı provoke etmek isteyen CHP milletvekiline, "Sen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satılık dedin. Senin ne olduğunu bilmiyor muyuz?" dedi.
İşte Soylu'nun o sözleri
Sen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satılık dedin. Ne konuşuyorsun? Senin ne olduğunu bilmiyor muyuz biz? Sen mahkeme basan eşkıyasın. Senin ne Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saygın var, ne mahkemeye saygın var, ne devlete saygın var. Sen Ataşehir Belediyesi'nde iş takip et. Sen şu resimlerinden utan. Senin nasıl iş takipçisi olduğun, nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri düşmanı olduğun apaçık ortada. Mahkeme basan eşkıya.
ADALET BAKANLIĞI GÖRÜŞMESİNDE DE PROVOKASYON YAPMIŞTI
CHP'li Başarır 16 Kasım'daki Adalet Bakanlığının bütçe görüşmelerinde provokasyon yaparak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile tartışmıştı. Bakan Bozdağ'ın haddini bildirmesi üzerine sinirlenen Başarır, Bozdağ'ın üzerine yürümeye çalışmıştı.