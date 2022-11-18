Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2000'li yılların başında örgüte katıldığı, örgüte katıldıktan sonra uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterdiği, ilerleyen yıllarda PKK/KCK'nın Türkiye metropollerinde gerçekleştirdiği eylemleri düzenleyen Özel Güç yapısına katılan ve örgüt yöneticilerinden olan Suriyeli PKK/KCK kadrosu Norşin Afrin adlı örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE "ÖZEL GÜÇ" YAPILANMASINDAN
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2000'li yılların başında Suriye'den örgüte katılan ve Türkiye içinde faaliyet gösteren Norşin Afrin, ilerleyen yıllarda PKK/KCK'nın gerçekleştirdiği eylemleri düzenleyen 'özel güç' yapısına katıldı ve örgüt yöneticisi oldu. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen çok sayıda eylemin talimatını veren ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonlarına karşı örgüt tarafından yapılan eylemleri organize eden terörist, Gara bölgesinde 'özel güç' sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra HPG ve YJA Star Askeri Konsey üyesi oldu. Aynı zamanda Gare YJA Star Sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladı.
MİT'TEN PKK'NIN SÖZDE KADIN YAPILANMASINA DARBE | VİDEO İZLE
4 KORUMASI DA CEHENNEME
Afrin'in 4 koruması da MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen çok sayıda eylemin talimatını verdiği belirlenen Norşin Afrin'in, TSK'nın Suriye'deki operasyonlarına karşı örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemleri organize ettiği öğrenildi.
DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN ÖZEL ÇABA SARFETTİ
Deşifre olmamak için özel çaba sarf eden Norşin Afrin'in güncel yerinin tespiti için MİT, ajanlarını sahaya sürdü. MİT'in sahadaki ajanları ilk önce Norşin Afrin'in yerini belirledi ve yakın çevresine sızdı. Burada terörist Afrin'in, Irak'ta yürütülen operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilecek eylemleri bizzat yönetmek üzere operasyon bölgesine gideceği belirlendi. Bunun üzerine MİT tarafından, Norşin Afrin'e yönelik operasyon kararı verildi. Norşin Afrin ve 4 koruması, MİT'in Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Irak/Gare alanında Özel Güç sorumlusu olarak faaliyet gösteren Norşin Afrin, Pençe-Kilit Harekatı'na karşılık teröristleri yönlendiriyordu. HPG ve YJA Star Askeri Konsey üyesi olduğu, aynı zamanda Gare YJA Star Sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.
MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.
İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;
2 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan