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    • 18.11.2022 09:26
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    • 18.11.2022 10:53
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    MİT'ten PKK'nın sözde kadın yapılanmasına darbe: Sözde sorumlu Norşin Afrin ve 4 koruması terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen çok sayıda eylemin talimatını verdiği belirlenen  Norşin Afrin'in, TSK'nın Suriye'deki operasyonlarına karşı örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemleri organize ettiği öğrenildi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    MİT’ten PKK’nın sözde kadın yapılanmasına darbe

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2000'li yılların başında örgüte katıldığı, örgüte katıldıktan sonra uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterdiği, ilerleyen yıllarda PKK/KCK'nın Türkiye metropollerinde gerçekleştirdiği eylemleri düzenleyen Özel Güç yapısına katılan ve örgüt yöneticilerinden olan Suriyeli PKK/KCK kadrosu Norşin Afrin adlı örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi.

    TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE "ÖZEL GÜÇ" YAPILANMASINDAN

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2000'li yılların başında Suriye'den örgüte katılan ve Türkiye içinde faaliyet gösteren Norşin Afrin, ilerleyen yıllarda PKK/KCK'nın gerçekleştirdiği eylemleri düzenleyen 'özel güç' yapısına katıldı ve örgüt yöneticisi oldu. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen çok sayıda eylemin talimatını veren ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonlarına karşı örgüt tarafından yapılan eylemleri organize eden terörist, Gara bölgesinde 'özel güç' sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra HPG ve YJA Star Askeri Konsey üyesi oldu. Aynı zamanda Gare YJA Star Sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladı.

    MİT'TEN PKK'NIN SÖZDE KADIN YAPILANMASINA DARBE | VİDEO İZLE

    4 KORUMASI DA CEHENNEME
    Afrin'in 4 koruması da MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

    Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen çok sayıda eylemin talimatını verdiği belirlenen Norşin Afrin'in, TSK'nın Suriye'deki operasyonlarına karşı örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemleri organize ettiği öğrenildi.

    DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN ÖZEL ÇABA SARFETTİ

    Deşifre olmamak için özel çaba sarf eden Norşin Afrin'in güncel yerinin tespiti için MİT, ajanlarını sahaya sürdü. MİT'in sahadaki ajanları ilk önce Norşin Afrin'in yerini belirledi ve yakın çevresine sızdı. Burada terörist Afrin'in, Irak'ta yürütülen operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilecek eylemleri bizzat yönetmek üzere operasyon bölgesine gideceği belirlendi. Bunun üzerine MİT tarafından, Norşin Afrin'e yönelik operasyon kararı verildi. Norşin Afrin ve 4 koruması, MİT'in Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

    Irak/Gare alanında Özel Güç sorumlusu olarak faaliyet gösteren Norşin Afrin, Pençe-Kilit Harekatı'na karşılık teröristleri yönlendiriyordu. HPG ve YJA Star Askeri Konsey üyesi olduğu, aynı zamanda Gare YJA Star Sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladığı belirlendi.

    MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
    MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

    İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;
    2 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

        19 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

        24 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

        4 Temmuz 2022 Gara
        Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

        4 Temmuz 2022 Suriye
        YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim

        17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

        22 Temmuz 2022 Suriye
        YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

        24 Temmuz 2022 Aynularab
        PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

        28 Temmuz 2022 Süleymaniye
        PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

        30 Temmuz 2022 Suriye
        Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

            1 Ağustos 2022 Aynularab
            PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

            9 Ağustos 2022 Gara
            Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

            12 Ağustos 2022 Kamışlı
            Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

            16 Ağustos 2022 Kamışlı
            PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

            31 Ağustos Gara
            PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

            4 Eylül Sincar
            PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

            12 Eylül Erbil
            PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

            18 Eylül Ayn İsa
            PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

            23 Eylül Sınır hattı
            PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

            26 Eylül
            PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

            29 Eylül Afrin-Azez karayolu
            PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

            28 Eylül Halep
            PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

                6 Ekim Aynularap
                PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

                9 Ekim Gara
                PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

                10 Ekim Sincar
                PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

                21 Ekim Sincar
                PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

                24 Ekim Suriye
                PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

                1 Kasım Suriye
                PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

                5 Kasım Suriye
                PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin

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                MİT’ten PKK’nın sözde kadın yapılanmasına darbe
                Haberler Güncel MİT'ten PKK'nın sözde kadın yapılanmasına darbe: Sözde sorumlu Norşin Afrin ve 4 koruması terörist etkisiz hale getirildi
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