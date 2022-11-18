Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2000'li yılların başında örgüte katıldığı, örgüte katıldıktan sonra uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterdiği, ilerleyen yıllarda PKK/KCK'nın Türkiye metropollerinde gerçekleştirdiği eylemleri düzenleyen Özel Güç yapısına katılan ve örgüt yöneticilerinden olan Suriyeli PKK/KCK kadrosu Norşin Afrin adlı örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE "ÖZEL GÜÇ" YAPILANMASINDAN

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2000'li yılların başında Suriye'den örgüte katılan ve Türkiye içinde faaliyet gösteren Norşin Afrin, ilerleyen yıllarda PKK/KCK'nın gerçekleştirdiği eylemleri düzenleyen 'özel güç' yapısına katıldı ve örgüt yöneticisi oldu. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen çok sayıda eylemin talimatını veren ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki operasyonlarına karşı örgüt tarafından yapılan eylemleri organize eden terörist, Gara bölgesinde 'özel güç' sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra HPG ve YJA Star Askeri Konsey üyesi oldu. Aynı zamanda Gare YJA Star Sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başladı.

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