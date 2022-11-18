Tahıl gemisi Marmara Denizi’nde karaya oturdu

Türkiye'nin diplomasi başarısı örneği göstererek yeniden açılmasını sağladığı tahıl koridoru sevkiyatı kapsamında Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen tahıl gemisi Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu.
Karaya oturan Charles isimli 186 metre boyundaki boş dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine gönderildi.
Tahıl gemisi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal açıklarına demirletildi.
TAHIL KORİDORU KRİZİNDE TÜRKİYE ETKİSİ
Türkiye'nin yoğun diplomasi çabaları sonucunda Ukrayna tahılının limanlardan sevk edilmesini sağlayan anlaşma 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanmıştı.
Rusya, Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırıları gerekçe göstererek Türkiye'nin de arabulucu olduğu tahıl anlaşmasından çekildiğini açıkladı. Rusya'nın bu kararının ardından Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Ukrayna, Rusya olmadan devam etmeye karar verdi
Türkiye, tahıl koridorunun sorunsuz bir şekilde yeniden işlemesi başarılı bir diplomasi örneği daha göstererek krizin çözülmesinde yine başrol oynadı. Türkiye'nin çabaları sonucunda tahıl sevkiyatı anlaşması yeniden hayata geçirildi.