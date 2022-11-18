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    • 18.11.2022 09:32
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    • 18.11.2022 09:32
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    Tahıl gemisi Marmara Denizi'nde karaya oturdu

    Türkiye’nin bir diplomasi başarısı örneği daha göstererek yeniden devreye girmesini sağladığı tahıl koridoru 4 ay daha uzatıldı. Tahıl sevkiyatı kapsamında Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen tahıl gemisi Marmara Denizi’nde Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu. Bulunduğu yerden kurtarılan tahıl gemisi Kartal açıklarına demirletildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tahıl gemisi Marmara Denizi’nde karaya oturdu

    Türkiye'nin diplomasi başarısı örneği göstererek yeniden açılmasını sağladığı tahıl koridoru sevkiyatı kapsamında Sudan'dan İstanbul'a ilerleyen tahıl gemisi Balıkçı Adası açıklarında karaya oturdu.

    Karaya oturan Charles isimli 186 metre boyundaki boş dökme yük gemisi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Nazım Tur römorkörü, KIYEM-3 botu, kılavuz kaptanlar ve balıkadam ekibi olay yerine gönderildi.

    Tahıl gemisi bulunduğu yerden kurtarılarak İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kartal açıklarına demirletildi.

    TAHIL KORİDORU KRİZİNDE TÜRKİYE ETKİSİ
    Türkiye'nin yoğun diplomasi çabaları sonucunda Ukrayna tahılının limanlardan sevk edilmesini sağlayan anlaşma 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanmıştı.

    Rusya, Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırıları gerekçe göstererek Türkiye'nin de arabulucu olduğu tahıl anlaşmasından çekildiğini açıkladı. Rusya'nın bu kararının ardından Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Ukrayna, Rusya olmadan devam etmeye karar verdi

    Türkiye, tahıl koridorunun sorunsuz bir şekilde yeniden işlemesi başarılı bir diplomasi örneği daha göstererek krizin çözülmesinde yine başrol oynadı. Türkiye'nin çabaları sonucunda tahıl sevkiyatı anlaşması yeniden hayata geçirildi.

        TAHIL KORİDORU KRİZİ 'LİDER DİPLOMASİSİ' İLE AŞILDI
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesinin geçerliliğinin 120 gün daha uzatıldığı açıklandı.

        22 Temmuz'da belgenin imzalanmasının ardından İstanbul'da Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM yetkililerinin görev aldığı Müşterek Koordinasyon Merkezi kuruldu, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevkiyatı için "tahıl koridoru" oluşturuldu.

        29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleşen saldırı sonrasında Rusya Federasyonu tarafından tahıl inisiyatifi askıya alınırken, Türkiye'nin yoğun çabaları sonucu kriz aşıldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Kasım'da yaptığı açıklama ile tahıl koridorunun yeniden açıldığını ifade etti. Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde de Türkiye'nin aracılık ettiği anlaşmadan duyulan memnuniyet ifade edildi.

        Anlaşmanın geçerliliğinin dolmasına iki gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Anlaşmanın 120 gün süreyle uzatılmasına" karar verildiğini kamuoyuna duyurdu.

        "KIRMIZI HAT" BİR KEZ DAHA DEVREDE
        Söz konusu uzatma kararının altında Türkiye'nin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin etkili olduğu ortaya çıktı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

        "Lider diplomasisi" yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da tahıl koridorunun açık kalmasına yönelik yoğun çalışmalar yaptı.

        Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Aleksi Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile yakın temas içinde olan Akar, "Görüşmelerinde tahıl girişiminin tüm taraflar için yararlı olduğu, bunun bozulmasının tüm taraflar için sıkıntı oluşturacağını" vurguladı.

        Tahıl krizinin çözümüne yönelik çalışmalar kapsamında mayıs ayında hayata geçirilen "kırmızı hat" diplomasisi de bu süreçte Bakan Akar'ın talimatı üzerine yeniden aktive edildi.

        Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, anlaşmanın uzatılmasına yönelik Ukrayna ve Rusya askeri yetkilileri ile bu hat üzerinden yoğun görüşmeler gerçekleştirdi.

        TAHIL KORİDORU İÇİN 4 ÜLKE BİR ARAYA GELDİ
        Telefon diplomasisi ve yoğun görüşmelerin ardından Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM temsilcileri önceki gün bir araya geldi.

        Heyetlerin görüşeceği yer "tahıl koridorunun" temellerinin atıldığı Kalender Kasrı olarak belirlendi. Askeri heyetler Milli Savunma Bakanlığının koordinatörlüğünde dün Kalender Kasrı'nda bir araya geldi.

        Olumlu ve yapıcı bir havada geçen görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür. Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan BM'ye, Genel Sekreter Sayın Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'e şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." diyerek tahıl koridorunun açık kalacağını duyurdu.

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