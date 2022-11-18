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    • 18.11.2022 09:05
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    • 18.11.2022 09:05
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    Osmaniye'de kaçakçılık operasyonu! 7 milyon 732 bin dal boş makaron ele geçirildi

    Son dakika haberleri... Osmaniye'de düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 732 bin dal boş makaron ile 25 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

    Kaçakçılık operasyonu! Tam 7 milyon 732 bin dal...

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde farklı tarihlerde çeşitli operasyon ve uygulama yaptı.

    Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheli şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.

    Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 7 milyon 732 bin dal boş makaron, 25 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet tütün sarma makinesi, 351 adet puro, 417 adet elektronik sigara, 27 paket pipo tütünü, 39 şişe kaçak alkol ile 2 bin litre karışım akaryakıtı ele geçirildi.

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    Haberler Güncel Osmaniye'de kaçakçılık operasyonu! 7 milyon 732 bin dal boş makaron ele geçirildi
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