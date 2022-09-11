PKK gelini HDP'li Semra Güzel'in firar güzergahından Yunanistan çıktı! Atina resmi karşılama yapacaktı

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra Yunanistan'a kaçmak isterken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in firar girişiminin detayları belli oldu.
HDP'li Güzel'in kaçış planının diğer ucundan, Lavrion Kampı'nda yüzlerce PKK'lı teröristi barındıran Yunanistan çıktı. Güzel'in bilgilerinin firardan önce Yunanistan'daki Syriza eski milletvekili avukat Sofia Andriopoulou ile paylaşıldığı tespit edildi.
KARGOYLA YUNANİSTAN'A
Güzel'le birlikte yakalanan PKK'lı Fırat D.'nin cep telefonunu inceleyen İstanbul polisi, Fırat D.'nin Semra Güzel için hazırlanan sahte pasaport ve gerçek kimlik bilgilerini İstanbul'dan kargo ile Yunanistan'daki Avukat Sofia Andriopoulou'ya gönderdiğini belirledi.