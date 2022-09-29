Terör örgütü PKK gelini HDP'li Semra Güzel'in "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi!

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
PKK GELİNİ GÜZEL İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU! | VİDEO İZLE
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede, Semra Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İRADESİNİ ÖRGÜT İRADESİNE TERK ETTİ
Güzel'in, PKK'nın amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığının belirtildiği iddianamede, bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduğu, iradesini örgüt iradesine terk ettiğinin vurgulandığı öğrenildi.