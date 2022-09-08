Son dakika: Semra Güzel'in kaçış planı: Fuhuş şebekesinin peşine takılmış

Son dakika haberi... Firari HDP Milletvekili Semra Güzel'in yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

MİT'in nefes kesen takibiyle yakalanan Güzel'i kaçırmaya çalışan insan kaçakçısı F.D.'nin fuhuş yaptığı kadına yurtdışına çıkacağını söylediği, fuhuş şebekesi üyelerini kaçıran şebekeyle işbirliği yapması sonrasında deşifre olduğu ortaya çıktı.

FUHUŞ ZAAFI PLANI BOZDU

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre Semra Güzel ile yurtdışına kaçmak üzere aynı araçta bulunan ve daha önce de Yunanistan'a kaçmak için girişimde bulunan F.D.'nin fuhuş zaafı, illegal kaçış planının çökmesine neden olduğu belirtildi.

MİT TAKİP EDİYORDU

PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına kaçırmaya aracılık eden kişi ve şebekelere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında MİT tarafından bir süredir takip altında tutulan insan kaçakçısı C.T. ile irtibata geçen F.D.'nin farklı kaçakçılarla da bağlantı kurduğu ortaya çıktı.

UZUN SÜRE TAKİP EDİLDİ

Örgütsel bağlantıları çerçevesinde teknik ve fiziki takibe alınan F.D.'nin ayrıca fuhuş şebekesi içinde yer alan çok sayıda kişiyle de irtibatı bulunduğu, illegal kaçış girişiminden önce İstanbul'daki bir otelde para karşılığı ilişkiye girdiği yabancı uyruklu kadına 'yurt dışına gideceğini' söylemesiyle harekete geçildi.

F.D.'nin hareketliliğinin tespit edilmesi üzerine MİT ve Emniyet birimleri tarafından operasyon için düğmeye basılmasının ardından Semra Güzel ile F.D.'nin İstanbul çıkışında kıskıvrak yakalandığı öğrenildi.