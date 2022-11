Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nin önemli mesajlar verdi: DEAŞ’ı bahane etmeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi:

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrasında taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ediyorum.

Bu alçak saldırı, terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.

DEAŞ'la mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır.

Bölücü terör örgütü, Suriye ve Irak'ta köşeye sıkıştıkça çaresizliğini bu tür kalleş eylemlerle gizlemeye çalışmaktadır.

Neyaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar, teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklardır.

Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.



Erdoğan, Biden'ın 'F-16 konusunda olumlu gelişmelerin olduğunu' söylediğini anlattı: New York'ta yaptığım görüşmelerde de Cumhuriyetçiler'in bu konuya olumlu yaklaştığını kendilerinden dinledim...

