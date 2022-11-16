Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde Kürtlerle ilgili provokatif soruya ayar: Irkçılık içindesiniz

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Endonezya'nın Bali şehrinde önemli açıklamalarda bulundu. Medya Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, gazeteciler arasında bulunan ve kendini Kürt gazeteci olarak tanıtan bir kişinin sorduğu provokatif soruya da adeta tokat gibi bir yanıt verdi.

SÖZDE GAZETECİNİN PROVOKATİF SORUSUNA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYAR

Başkan Erdoğan'a "Türkiye'nin Ege, Suriye ve Irak'ta agresif politikaları var. Türk bombaları ile Kürt siviller öldürülüyor. Özellikle seçimlerden önce bu durumları görüyoruz. Ne demek istersiniz?" şeklinde provokatif bir soru yöneltti. Başkan Erdoğan soruya adeta tokat gibi bir yanıt verdi. Başkan Erdoğan, sözde gazetecinin "ırkçılık" yaptığını yüzüne vurarak "ABD'de yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir herhalde ırkçılığın içindesiniz." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın o cevabı

ABD'de yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir herhalde ırkçılığın içindesiniz. Çünkü sorduğunuz soru bunu ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta ya da Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla herhangi bir sorunumuz olmadığı gibi.