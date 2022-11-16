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    • 16.11.2022 11:48
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    • 16.11.2022 11:48
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    Başkan Erdoğan'ın uyarıları Komşu'yu salladı! Yunan basını manşetten verdi: Türkiye'den yeni tehdit

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bali’de G20 Zirvesi’nde yaptığı basın toplantısında Yunanistan'a uyarılarda bulundu. Başkan Erdoğan, Yunanistan ile devam eden gerginliğe ilişkin sorulan soruya verdiği 'Bir gece ansızın gelebiliriz hadlerini bilsinler' cevabı Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan haber sitelerinden Kathimerini, Başkan Erdoğan’ın Yunanistan ile ilgili sözlerini okurlarına “Türkiye’den yeni tehdit” başlığıyla duyurdu.

    Başkan Erdoğan’ın uyarıları Yunanistan’ı salladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında G20 Liderler Zirvesi'nden sonra gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Taksim'deki hain terör saldırısı, Polonya'ya düşen füze ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üyesi olmasına gelen eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

    ERDOĞAN'DAN ATİNA YÖNETİMİNE: KOMŞULUK HUKUKUNU BİL
    İki ülke arasında tansiyonu yükselten adımlar atan Atina yönetimine uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' söylemini üstüne basa basa yineledi. Adalara yapılan gayrihukuki silah sevkiyatlarına da değinen ve bunun hiçbir fayda sağlamayacağını söyleyen Başkan Erdoğan, Yunanistan'a 'komşuluk hukukunu bil' çağrısı yaptı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN TEPKİSİ YUNAN BASININDA
    Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik 'Bir gece ansızın gelebiliriz hadlerini bilsinler' mesajları kısa sürede Yunan basınında geniş yer buldu.

    Kathimerini gazetesi Erdoğan'ın sözlerini okurlarına 'Türkiye'den yeni tehdit' başlığı ile duyururken haberde 'Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklamalarıyla Yunanistan'a yönelik saldırgan söyleminde kararlılığını sürdürüyor' ifadeleri kullanıldı.

    Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi;

    'Yunanistan haddini bilsin, tarihi hatırlasın diyen Erdoğan, Bir gece ansızın gelebiliriz ifadesini tekrarlayarak tehditlerini sürdürdü.'

    Başkan Erdoğan'ın 'sınırlarınızı bilin' sözünü ön plana çıkaran In.gr ise haberde çıkarırken 'Recep Tayyip Erdoğan, aşırı provokatif tavrını hatırladı' yorumunda bulundu. Başkan Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' sözü için ise haberde 'Yunanistan'ı tekrar tehdit etti' denildi.

    CNN Yunanistan ise Başkan Erdoğan'ın Yunanistan mesajlarını 'Erdoğan meydan okumaya devam ediyor' başlığıyla aktardı.

        Haberde şu ifadeler kullanıldı;

        'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydan okurcasına Yunanistan'ın yerini ve tarihini hatırlaması gerektiğini söylüyor ve bir gecede aniden gelebiliriz diyerek kışkırtıcı söyleminde ısrar ediyor.'

        Erdoğan'ın açıklamalarını 'Yunanistan haddini bilmiyor, bizimle uğraşmayın' diye ön plana çıkaran Proto Thema ise haberde 'Türkiye Cumhurbaşkanı, bir gece ansızın gelebiliriz sözleriyle tehdidini yineledi' ifadelerine yer verdi.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın uyarıları Komşu'yu salladı! Yunan basını manşetten verdi: Türkiye'den yeni tehdit
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