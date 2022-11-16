Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali adasında G20 Liderler Zirvesi'nden sonra gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Taksim'deki hain terör saldırısı, Polonya'ya düşen füze ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) gözlemci üyesi olmasına gelen eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

ERDOĞAN'DAN ATİNA YÖNETİMİNE: KOMŞULUK HUKUKUNU BİL

İki ülke arasında tansiyonu yükselten adımlar atan Atina yönetimine uyarılarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' söylemini üstüne basa basa yineledi. Adalara yapılan gayrihukuki silah sevkiyatlarına da değinen ve bunun hiçbir fayda sağlamayacağını söyleyen Başkan Erdoğan, Yunanistan'a 'komşuluk hukukunu bil' çağrısı yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TEPKİSİ YUNAN BASININDA

Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik 'Bir gece ansızın gelebiliriz hadlerini bilsinler' mesajları kısa sürede Yunan basınında geniş yer buldu.