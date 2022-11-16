G20’de liderlerle önemli temaslarda bulunan Başkan Erdoğan, Biden'la F-16, ABD'nin teröre desteği ve Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi





TURKEY DEĞİL TÜRKİYE

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya'nın Devlet Başkanı Joko Widodo, açılış konuşmasında savaş konusundaki fikir ayrılıklarına rağmen küresel ekonomiyi düzeltmek için dünya liderlerine birlikte somut adımlar atılması çağrısında bulundu. Zirvede Türkiye, haziran ayında alınan karan gereği, İngilizce "Turkey" yerine "Türkiye" ismi ile anıldı.