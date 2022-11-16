G20’de liderlerle önemli temaslarda bulunan Başkan Erdoğan, Biden'la F-16, ABD'nin teröre desteği ve Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'daki G20 Zirvesi'de ikili görümeler yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, Erdoğan'a İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti. Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Erdoğan'a teşekkür etti. Biden, Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirtti. İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti. Erdoğan, zirve kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede ticaretin yanı sıra savunma ve enerji sektörlerinde de iki ülke arasında iş birliğini geliştirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti. Yunanistan'ın dürüst, samimi ve anlamlı diyaloga teşvik edilmesi gerektiğini de belirtti. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile de seçilmesinin ardından ilk kez görüştü. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le ayaküstü sohbet etti.
TURKEY DEĞİL TÜRKİYE
Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya'nın Devlet Başkanı Joko Widodo, açılış konuşmasında savaş konusundaki fikir ayrılıklarına rağmen küresel ekonomiyi düzeltmek için dünya liderlerine birlikte somut adımlar atılması çağrısında bulundu. Zirvede Türkiye, haziran ayında alınan karan gereği, İngilizce "Turkey" yerine "Türkiye" ismi ile anıldı.
GIDA KRIZİ UYARISI
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin Gıda ve Enerji Güvenliği' toplantısında konuştu: Dünya gübre piyasası istikrara kavuşmazsa daha büyük gıda krizi yaşayacağız. Dünya, pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıya. İhraç edilen tahılın az gelişmiş ülkelere ulaştırılması için harekete geçmeliyiz.