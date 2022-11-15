İZBAN arızalanınca vatandaşlar çareyi raylara atlamakla buldu

İzmir Banliyö Sistemi'ndeki (İZBAN) arıza sebebiyle seferlerde gecikme yaşanırken, bazı vatandaşlar raylarda yürümeye çalıştı.
KEMER DURAĞINA YÜRÜDÜ
İZBAN'da meydana gelen arıza sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tepeköy istikametine giden tren, Kemer istasyonundan çıktıktan kısa bir süre sonra arıza yaptı.
Tren yaklaşık 40 dakika hareket etmeyince vatandaşlar kapıları kendi imkanlarıyla açıp raylara indi ve yeniden Kemer durağına yürüdü.
Arıza sebebiyle seferlerde gecikme yaşanırken, diğer istasyonlarda da yoğunluk oluştu. Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
HİZMET YOK ZAM ÇOK
İzmir'de büyükşehir Belediyesi uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde başkanlık koltuğunda oturan Tunç Soyer, kendisinden önce görevde bulunan diğer yöneticiler gibi hizmet konusunda vatandaşları canından bezdirmiş durumda.