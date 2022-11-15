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    • Güncel
    • 15.11.2022 23:05
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    • 15.11.2022 23:05
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    İZBAN arızalanınca vatandaşlar çareyi raylara atlamakla buldu

    Görev başındaki CHP'li belediyelerde yaşanan toplu ulaşım sıkıntısı gün geçtikçe vatandaşlar için adeta çileye dönüştü. İstanbul ve Ankara'da alışılagelmiş manzaralara İzmir'den de benzerleri eşlik ediyor. İzmir Banliyö Sistemi'ndeki arıza nedeniyle tren 40 dakika harekete etmeyince kapıları kendi imkanlarıyla açan vatandaşlar raylar üzerinde yürümeye başladı.

    İzmirlinin bitmeyen çilesi

    İzmir Banliyö Sistemi'ndeki (İZBAN) arıza sebebiyle seferlerde gecikme yaşanırken, bazı vatandaşlar raylarda yürümeye çalıştı.

    KEMER DURAĞINA YÜRÜDÜ
    İZBAN'da meydana gelen arıza sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tepeköy istikametine giden tren, Kemer istasyonundan çıktıktan kısa bir süre sonra arıza yaptı.

    Tren yaklaşık 40 dakika hareket etmeyince vatandaşlar kapıları kendi imkanlarıyla açıp raylara indi ve yeniden Kemer durağına yürüdü.

    Arıza sebebiyle seferlerde gecikme yaşanırken, diğer istasyonlarda da yoğunluk oluştu. Arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

    HİZMET YOK ZAM ÇOK
    İzmir'de büyükşehir Belediyesi uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde başkanlık koltuğunda oturan Tunç Soyer, kendisinden önce görevde bulunan diğer yöneticiler gibi hizmet konusunda vatandaşları canından bezdirmiş durumda.

        İzmir'de uzun süredir kangrene dönüşen trafik sorunu için, "Bu sorunun çözümü tüm dünyada aynı. Trafikteki araç sayısını azaltmak" ifadelerini kullanan Tunç Soyer, toplu ulaşıma yaptığı zamlarla verdiği hizmetin karşılığı fazlasıyla almaya çalışıyor.

        Toplu taşımada ödenen tam biniş ücreti 3,46 liradan 4,70'e çıkartılmış, 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 90 kuruşa yükselirken, ikinci aktarma ücreti ise 66 kuruş olmuştu.

        Soyer toplu ulaşımda her yolcunun cebine belediye tarafından 12 TL para konulduğunu iddia eden Soyer, "Otobüste, suda maliyetleri karşılayamazsak hizmet üretemeyiz. Bizim yaptığımız şey ne suda ne toplu taşımada maliyeti karşılamıyor. Biz darphane gibi para basıp adeta bunların vatandaşa ulaşmasını sağlıyoruz. Ancak biz darphane değiliz. Sürdürülemez bir şey yapıyoruz. Otobüsteki her yolucunun cebine 12 lira para koyuyoruz, oradan oraya gidebilsin diye. Bırakın onun verdiği parayı biz onun cebine 12 TL para koyuyoruz... Bizim toplu ulaşımı verebilmemiz için maliyetini karşılamamız lazım" diye konuştu.

            Soyer yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi kangren haline dönüşen Körfez'deki kirlilik ve kötü kokuya, çöp toplanmasındaki aksaklıklar ve sık sık yaşanan su kesintilerine çare bulmak noktasında kayda değer tek bir adım atmamıştı.

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