Macron'a Başkan Erdoğan etkisi! Bu gidişle Türkçeyi söker: Önce Türk Birliği çağrısı, sonra peş peşe paylaşımlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son günlerde attığı Türkçe tweetler ile tüm dikkatleri üzerine topladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron'a yaptığı 'Türk Birliği' çağrısı sonrası başlayan süreç, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Taksim'deki saldırı sonrası Türkçe taziye dilemesi ile devam etti.
Emmanuel Macron son olarak Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası Türkçe paylaşımda bulundu.
Macron paylaşımında, "Ukrayna'daki savaş dünyada açlık risklerini arttırmaktadır. Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.
Türkçe furyasını başlatan süreci sizler için ele aldık;
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'da düzenlenen ilk toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Türk Birliği'ne davet etti.
"GEL SENİ DE TÜRK BİRLİĞİ'NE ALALIM''
Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin sohbet sırasında Macron'a, "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri, ekibi gülümsetti.