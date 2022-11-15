Macron'a Başkan Erdoğan etkisi! Bu gidişle Türkçeyi söker: Önce Türk Birliği çağrısı, sonra peş peşe paylaşımlar





Türkçe furyasını başlatan süreci sizler için ele aldık;



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'da düzenlenen ilk toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Türk Birliği'ne davet etti.



"GEL SENİ DE TÜRK BİRLİĞİ'NE ALALIM''

Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin sohbet sırasında Macron'a, "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri, ekibi gülümsetti.