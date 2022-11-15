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    • 15.11.2022 22:38
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    Macron'a Başkan Erdoğan etkisi! Bu gidişle Türkçeyi söker: Önce Türk Birliği çağrısı, sonra peş peşe paylaşımlar

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkçe paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Başkan Erdoğan'ın "Gel seni Türk Birliği'ne alalım" çağrısında bulunduğu Macron, İstiklal'deki kalleş saldırı sonrası paylaştı. Emmanuel Macron bugün de G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmeyi "Ukrayna'daki savaş dünyada açlık risklerini arttırmaktadır. Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam edeceklerdir" ifadeleriyle duyurdu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Macron bu gidişle Türkçeyi söker! Erdoğan etkisi...

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son günlerde attığı Türkçe tweetler ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron'a yaptığı 'Türk Birliği' çağrısı sonrası başlayan süreç, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Taksim'deki saldırı sonrası Türkçe taziye dilemesi ile devam etti.



    Emmanuel Macron son olarak Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası Türkçe paylaşımda bulundu.

    Macron paylaşımında, "Ukrayna'daki savaş dünyada açlık risklerini arttırmaktadır. Türkiye ve Fransa, ihracatların engelsiz şekilde devam etmesi için çalışmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.



    Türkçe furyasını başlatan süreci sizler için ele aldık;

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Prag'da düzenlenen ilk toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Türk Birliği'ne davet etti.


    "GEL SENİ DE TÜRK BİRLİĞİ'NE ALALIM''
    Türk Devletleri Teşkilatına ilişkin sohbet sırasında Macron'a, "Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri, ekibi gülümsetti.



        TÜRKÇE PAYLAŞIMLA TAZİYE: BAŞIMIZ SAĞ OLSUN, TERÖRLE MÜCADELE YANINDAYIZ
        Geride bıraktığımız gün İstiklal Caddesi'nde terör örgütü PKK/PYD eliyle gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız şehit olmuş, 81 kişi de yaralanmıştı.

        Emmanuel Macron, bu saldırı sonrası resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız : acınızı paylaşıyoruz. Başımiz sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız" paylaşımını yaptı.



        Fransa Cumhurbaşkanı şu sıralar gerçekletirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası Macron yine Türkçe mesaj paylaştı.



        Macron, 2020 yılında da resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkçe paylaşım yapmış, "Diyaloğu yeniden açalım" çağrısında bulunmuştu.



            MACRON BU GİDİŞLE TÜRKÇEYİ SÖKER
            Peş peşe gelişim kaydeden bu süreç sosyal medyada da gündem oldu. Bazı Twitter kullancıları "Macron bu gidişle bizim dilimizi söker, Başkan Erdoğan etkisi" yorumunu yaptı.
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