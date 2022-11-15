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Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken kareler! Macron, Meloni, Şi Cinping...

Başkan Erdoğan'ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken kareler! Macron, Meloni, Şi Cinping...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı. Başkan Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti. Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesi dikkat çekerken akıllara Avrupa Siyasi Topluluğu liderler zirvesindeki daveti geldi. Erdoğan, o zirvede Türk Devletleri Teşkilatın ilişkin sohbet sırasında Macron'a "Seni de alalım." demişti.

takvim.com.tr
AJANSLAR
15.11.2022 09:25 - Son Güncelleme: 15.11.2022 09:34
Başkan Erdoğan’ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi’nde dikkat çeken kareler! Macron, Meloni, Şi Cinping...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı. Başkan Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.

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Başkan Erdoğan’ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi’nde dikkat çeken kareler! Macron, Meloni, Şi Cinping...

Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesi dikkat çekerken akıllara Avrupa Siyasi Topluluğu liderler zirvesindeki daveti geldi. Erdoğan, o zirvede Türk Devletleri Teşkilatın ilişkin sohbet sırasında Macron'a "Seni de alalım." demişti.




MACRON SENİ DE ALALIM | VİDEO İZLE

Başkan Erdoğan’ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi’nde dikkat çeken kareler! Macron, Meloni, Şi Cinping...

ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ CİNPİNG
Başkan Erdoğan, zirve öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sohbet etti.

Başkan Erdoğan’ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi’nde dikkat çeken kareler! Macron, Meloni, Şi Cinping...

HİNDİSTAN BAŞBAKANI NARENDRA MODİ
Başkan Erdoğan, zirve öncesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile sohbet etti.

Başkan Erdoğan’ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi’nde dikkat çeken kareler! Macron, Meloni, Şi Cinping...

İTALYA BAŞBAKANI GİORGİA MELONİ
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile sohbet etti.

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