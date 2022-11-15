Başkan Erdoğan'ın katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken kareler! Macron, Meloni, Şi Cinping...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı. Başkan Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti. Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesi dikkat çekerken akıllara Avrupa Siyasi Topluluğu liderler zirvesindeki daveti geldi. Erdoğan, o zirvede Türk Devletleri Teşkilatın ilişkin sohbet sırasında Macron'a "Seni de alalım." demişti.
15.11.2022 09:25 - Son Güncelleme: 15.11.2022 09:34
Başkan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesi dikkat çekerken akıllara Avrupa Siyasi Topluluğu liderler zirvesindeki daveti geldi. Erdoğan, o zirvede Türk Devletleri Teşkilatın ilişkin sohbet sırasında Macron'a "Seni de alalım." demişti.
ÇİN DEVLET BAŞKANI Şİ CİNPİNG
Başkan Erdoğan, zirve öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sohbet etti.