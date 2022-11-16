İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı düzenleyen Albashir PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda infaz edilecekti!

Geçen pazar günü İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir (23), kıskıvrak yakalanırken birlikte hareket ettiği firari Bilal Hassan adlı terörist ise her yerde aranıyor.
Terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından 'Hacı' kod adlı şahıs, Esenler'de bir örgüt evinde ikamet eden karı-koca 2 örgüt üyesini arayarak yanlarına gelecek olan Albashir ile Bilal Hassan'a sahip çıkmaları talimatı verdi. İkili, dikkat çekmemek için kendilerine 'evli çift' süsü verdi, Albashir bir tekstil atölyesinde kayıtsız işe girdi. Örgüt evine yapılabilecek olası bir baskında yakalanmamak için sıkça tekstil atölyesinde kaldığı öğrenildi. 'Hacı', ev sahipleri aracılığı ile ikiliye saldırı talimatı verdi.
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Olay günü Esenler'den Yasir E.K.'nın aracıyla Tarlabaşı Bulvarı'na gelen ikilinin, bir süre yürüdükten sonra ayrıldıkları tespit edildi. Bilal Hassan, Yasir E.K. ile Esenler'e dönerken, Albashir de dikkat dağıtmak için tırnak bakımı yaptırıp oje sürdü. Sonra olay yerine koyduğu patlayıcının başında olası bir ihbarla etkisiz hale getirilmemesi için 45 dakika bekledi.