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    • Güncel
    • 16.11.2022 07:15
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    • 16.11.2022 07:29
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    İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı düzenleyen Albashir PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda infaz edilecekti!

    Son dakika haberi! Karı-koca gibi davranarak 4 aydır İstanbul’da yaşayan iki teröristin, saldırı emrini ‘Hacı’ kod adlı teröristten aldığı belirlendi. Polis, terörist Albashir’e bombayı veren ‘sahte eş’ Bilal Hassan’n peşinde. Tespit edilen yazışmalardaki plana göre; Bilal tarafından Edirne üzerinden PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na kaçırılacak olan Albashir burada infaz edilecekti.

    PKK’nın kirli oyunu! Dikkat çeken Lavrion detayı

    Geçen pazar günü İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir (23), kıskıvrak yakalanırken birlikte hareket ettiği firari Bilal Hassan adlı terörist ise her yerde aranıyor.

    Terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından 'Hacı' kod adlı şahıs, Esenler'de bir örgüt evinde ikamet eden karı-koca 2 örgüt üyesini arayarak yanlarına gelecek olan Albashir ile Bilal Hassan'a sahip çıkmaları talimatı verdi. İkili, dikkat çekmemek için kendilerine 'evli çift' süsü verdi, Albashir bir tekstil atölyesinde kayıtsız işe girdi. Örgüt evine yapılabilecek olası bir baskında yakalanmamak için sıkça tekstil atölyesinde kaldığı öğrenildi. 'Hacı', ev sahipleri aracılığı ile ikiliye saldırı talimatı verdi.

    BANKTA 45 DAKİKA OTURDU
    Olay günü Esenler'den Yasir E.K.'nın aracıyla Tarlabaşı Bulvarı'na gelen ikilinin, bir süre yürüdükten sonra ayrıldıkları tespit edildi. Bilal Hassan, Yasir E.K. ile Esenler'e dönerken, Albashir de dikkat dağıtmak için tırnak bakımı yaptırıp oje sürdü. Sonra olay yerine koyduğu patlayıcının başında olası bir ihbarla etkisiz hale getirilmemesi için 45 dakika bekledi.

        Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın yanından patlamadan 4 dakika önce ayrılıp hızla İstiklal Caddesi'nden çıktı. Patlayıcının süresinin, Albashir'in kaçış hızına göre ayarlandığı değerlendirildi. Saldırının ardından Albashir, Yasir E.K.'yı arayarak kendisini almasını istedi. Yasir'in "Polis her yeri tutmuş gelemem" yanıtını alınca taksiyle Esenler'deki örgüt evine gidip ziynet eşyası ve para alan terörist kadını, buradan alan Ahmed Jarkas, Edirne'ye götürmeden önce Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'ndeki örgüt evine götürdü.

        ARACA BİNDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI
        Ahmet Jarkas'ın araca bindiği anların kameralara yansıdığı öğrenildi. Albashir, burada yakalanarak gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda 3 bin 380 Amerikan Doları, 5 bin 800 Euro, 10 bin Türk Lirası, 7 Cumhuriyet altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir kurusıkı tabanca ve mermiler bulundu. Ev sahibi çift de Esenler'deki adreste gözaltına alındı.



        BOMBACILARI ELE VEREN GÖRÜNTÜ | VİDEO İZLE

        'KIZI İNFAZ EDİN'
        Ammar Jarkas'ın, Bilal Hassan'ı olaydan sonra Edirne'ye götüren ve örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarının organizatörü olduğu tespit edildi. 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından geçmişte kayıtları bulunan Ammar Jarkas, Bilal Hassan'ı Edirne'ye götürdükten sonra döndüğü İstanbul'da kardeş Ahmed Jarkas ile birlikte gözaltına alındı.



            LAVRİON KAMPI
            Sabah'ta yer alan habere göre, PKK'nın sözde sorumlularının yazışmalarında Ammar Jarkas'a; "Bilal Hassan bizim için önemli. Mutlaka Bulgaristan'a geçsin. Kızın ise Yunanistan'a geçmesini sağlayın. Geçirilemiyorsa da kafasına kurşun sıkarak olduğu yerde infaz edin" şeklinde talimat verildiği öne sürüldü. Tespit edilen yazışmalardaki plana göre; Bilal tarafından Edirne üzerinden PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na kaçırılacak olan Albashir burada infaz edilecekti.

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            Haberler Güncel İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyı düzenleyen Albashir PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda infaz edilecekti!
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