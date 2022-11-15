Başkan Erdoğan Endonezya Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi: Ana gündem terör!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı.

TERÖR SALDIRISI İÇİN TAZİYE

ABD Başkanı Biden, görüşmede, İstanbul'da İstiklal Caddesindeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

BİDEN'DAN ERDOĞAN'A TAHIL KORİDORU TEŞEKKÜRÜ

Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkıyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.