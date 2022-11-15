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    • 15.11.2022 12:36
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    Başkan Erdoğan Endonezya Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi: Ana gündem terör!

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirilirken kritik temasta ABD'nin teröre verdiği destek ve FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili maddelerin de masaya yatırıldığı gelen bilgiler arasında. Konuyla ilgili daha önce konuşan Başkan Erdoğan, "FETÖ'yü Biden saklıyor." demişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

    BIDEN İLE KRİTİK TEMAS | VİDEO İZLE


    Erdoğan ve Biden, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı.

    TERÖR SALDIRISI İÇİN TAZİYE
    ABD Başkanı Biden, görüşmede, İstanbul'da İstiklal Caddesindeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

    BİDEN'DAN ERDOĞAN'A TAHIL KORİDORU TEŞEKKÜRÜ
    Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkıyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

    Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.

    GÖRÜŞMEDE KİMLER VARDI?
    Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

        Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı.

        FETÖ'YÜ BIDEN SAKLIYOR
        Görüşme, basına kapalı gerçekleştirilirken kritik temasta ABD'nin teröre verdiği destek ve FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili maddelerin de masaya yatırıldığı gelen bilgiler arasında. Konuyla ilgili daha önce konuşan Başkan Erdoğan, "FETÖ'yü Biden saklıyor." demişti.

        MASADA TERÖR VAR
        Endonezya'ya hareketi öncesi konuşan Başkan Erdoğan, "Özbekistan Zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlamıştınız. Türk devletlerindeki FETÖ yapılanmasıyla mücadeleye değinmiştiniz. Şöyle bir sözünüz olmuştu; 'FETÖ'yü Biden saklıyor.' demiştiniz. Bu kapsamda ABD Başkanı Biden'la bir görüşmeniz olacak mı?" sorusu üzerine, şunları söylemişti:

            "Tabii bu biraz da ifadelerimizi yanlış merkezlere çekme gibi bir durum oluyor. Şimdi Amerika'da saklandığını veya Amerika'da bu adamın özellikle gizlendiğini, orada Amerika yönetiminin her türlü desteği verdiğini zaten geçmişten bu yana hep söyledik. Bunu Biden'ın kendisine Başkan Yardımcısı olduğu zaman da söylemiştim. 'Bunu niye vermiyorsunuz, verin.' diye. 'Bak bizden papazı istediniz verdik. Sizdeki papazı da bize verin.' demiştik. Ama maalesef tabii bunları hem biliyorsunuz orada kart ile izni de veriyorlar ve orada da yaşam imkanı da bunlara sağlıyorlar.

            Orada gayet büyük kaşane, orada yaşamını sadece kendisi değil avanesiyle birlikte Amerika'da sağlıyor. Ve yanındaki terör örgütünün bağlantılısı olanlarla birlikte yaşamlarını Amerika'nın değişik eyaletlerinde, başta Pensilvanya olmak üzere sürdürüyorlar. Tabii bu defa Sayın Biden'la bir görüşme durumumuz tekrar olursa bunu da yine kendisiyle tekrar konuşacağız."

            İSTİKLAL'İ KANA BULAYA TERÖRİST ABD'NİN AKADEMİSİNDEN ÇIKTI
            Öte yandan Pazar günü İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısının altından da ABD çıkmıştı. İstiklal Caddesi'ndeki 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili Suriye uyruklu Ahlam Albashir'i ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'yi eğitmek için kurduğu sözde akademiden çıktığı ortaya çıktı.

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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan Endonezya Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi: Ana gündem terör!
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