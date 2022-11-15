Başkan Erdoğan Endonezya Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi: Ana gündem terör!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi'nde, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
BIDEN İLE KRİTİK TEMAS | VİDEO İZLE
Erdoğan ve Biden, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı.
TERÖR SALDIRISI İÇİN TAZİYE
ABD Başkanı Biden, görüşmede, İstanbul'da İstiklal Caddesindeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.
BİDEN'DAN ERDOĞAN'A TAHIL KORİDORU TEŞEKKÜRÜ
Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkıyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.
GÖRÜŞMEDE KİMLER VARDI?
Apurva Kempinski'deki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.