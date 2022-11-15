Başkan Erdoğan’ın katılımıyla MIKTA Liderler Zirvesi yapıldı! Ceketler çıktı...

MIKTA ülkelerinin benzeri görülmemiş ve çok boyutlu krizlerin vuku bulduğu bu dönemde uluslararası barış, istikrar ve refaha bağlılıklarını muhafaza ettiği vurgulanan açıklamada, "Karşı karşıya bulunduğumuz bu çok boyutlu küresel ekonomik ve güvenlik sınamalarıyla mücadele ederken, demokrasi ile uluslararası hukuk, çok taraflılık ve uluslararası iş birliğine saygıyı içeren ortak değerlerimizden ve benzerliklerimizden cesaret alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "MIKTA, daha güçlü küresel yönetişimin kararlı savunucusu olarak ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumları kapatmakta köprü görevi görmeye kararlı bir şekilde, küresel arenada yapıcı rol oynamaya ve herkesi etkileyen konularda fikir birliği oluşturma çabalarına katkıda bulunmaya devam edecektir." değerlendirmelerine yer verildi.