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Başkan Erdoğan'ın katılımıyla MIKTA Liderler Zirvesi yapıldı! Ceketler çıktı...

Bali'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sürerken Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya (MIKTA) liderleri, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen zirvede liderler ceketlerini çıkararak poz verdi.

15.11.2022 12:33 - Son Güncelleme: 15.11.2022 12:33
Başkan Erdoğan’ın katılımıyla MIKTA Liderler Zirvesi yapıldı! Ceketler çıktı...

Dünya liderleri G20 Liderler Zirvesi sebebiyle Endonezya'nın Bal Adası'nda çeşitli temaslarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan’ın katılımıyla MIKTA Liderler Zirvesi yapıldı! Ceketler çıktı...

MIKTA LİDERLER ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya (MIKTA) liderleri, Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Başkan Erdoğan’ın katılımıyla MIKTA Liderler Zirvesi yapıldı! Ceketler çıktı...

Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak yazılı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla MIKTA Liderler Zirvesi'nin Bali'de gerçekleştirildiği bildirildi.

Başkan Erdoğan’ın katılımıyla MIKTA Liderler Zirvesi yapıldı! Ceketler çıktı...

Açıklamada, Meksika'nın Los Cabos kentinin Şubat 2012'de ev sahipliği yaptığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında 5 ülkenin MIKTA fikri üzerinde mutabık kalmasının 10. yılı olduğu hatırlatıldı.

Başkan Erdoğan’ın katılımıyla MIKTA Liderler Zirvesi yapıldı! Ceketler çıktı...

MIKTA ülkelerinin benzeri görülmemiş ve çok boyutlu krizlerin vuku bulduğu bu dönemde uluslararası barış, istikrar ve refaha bağlılıklarını muhafaza ettiği vurgulanan açıklamada, "Karşı karşıya bulunduğumuz bu çok boyutlu küresel ekonomik ve güvenlik sınamalarıyla mücadele ederken, demokrasi ile uluslararası hukuk, çok taraflılık ve uluslararası iş birliğine saygıyı içeren ortak değerlerimizden ve benzerliklerimizden cesaret alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "MIKTA, daha güçlü küresel yönetişimin kararlı savunucusu olarak ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumları kapatmakta köprü görevi görmeye kararlı bir şekilde, küresel arenada yapıcı rol oynamaya ve herkesi etkileyen konularda fikir birliği oluşturma çabalarına katkıda bulunmaya devam edecektir." değerlendirmelerine yer verildi.

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