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    • 16.11.2022 21:02
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    • 16.11.2022 21:36
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    Can Ataklı, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini sonlandıran Asalı Baykal'a hakaret yağdırdı

    Can Ataklı, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini sonlandıran CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ı hedef aldı. Baykal'ı 'aptal' diyerek hedef alan Ataklı, "Hiç utanma sıkılma yok mu? Bas git işte ya! Sana mı kaldı kızım?" ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Can Ataklı, Aslı Baykal’a hakaret yağdırdı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini sonlandırdığını duyurmuştu.



    ASLI BAYKAL: "CHP GAYRİ MİLLİ"
    CHP'den ayrılışı sonrası konuşan Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki partinin "gayri milli bir pozisyona geldiğini ve savrulduğunu" söylemişti. Baykal, "CHP ve Millet İttifakı çatısı altındaki siyasi oluşumlar, Atatürk'ün mirasını taşıyamaz. Atatürkçüler bu dönem itibariyle mücadele alanı olarak Millet İttifakı'nda hiçbir şekilde imkân bulamayacaklardır." diye konuşmuştu.



    İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen terör saldırısı sonrasında CHP'nin hükümeti hedef almasına da tepki gösteren Baykal, muhalefetin devleti zan altında bırakmaya çalıştığını söyleyip, "Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?" ifadelerini kullanmıştı.



        BAYKAL'IN SÖZLERİ CAN ATAKLI'YI KIZDIRDI: HAKARETLER SAVURDU
        Söz konusu açıklamalar CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı'yı rahatsız etti. Baykal'ı 'aptal' diyerek hedef alan Ataklı, "Hiç utanma sıkılma yok mu? Bas git işte ya! Sana mı kaldı kızım?" ifadelerini kullandı.

        Can Ataklı, Aslı Baykal'a hakaret yağdırdı | VİDEO



        "DENİZ BAYKAL OLMASA DAHA AĞIR ŞEYLER SÖYLERDİM"
        Ataklı, açıklamasında şunları söyledi: "Dehşet kardeşim ya! Bunlar nasıl oldu bu kadar dezenformasyona uğradılar ya. Hiç utanma sıkılma yok mu, istifa ettin tamam, bas git işte. Ama belli ki başka bir şey oluyor. Aynı Mehmet Ali Çelebi gibi... Sana mı kaldı kızım ya? Kalkıp da 'terörle bunlar mücadele ediyormuş, sen de mücadele et' gibi. Bunlar AK Parti'ye geçecek galiba. Üzülüyorum, daha ağır şeyler söyleyebilirim ama Deniz Baykal sıkıntılı günler yaşıyor. Hukukumuz da var eskiden kalma. Kızına engel ol kardeşim böyle aptallıklar olur mu ya? Terörle mücadele et gibi"



        ASLI BAYKAL TAKVİM.COM.TR'YE ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU
        Partiden istifasına ilişkin takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Aslı Baykal, "Gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim. Başka bir açıklamam olmayacak" ifadelerini kullandı. Yeni parti kurup kurmayacağına ilişkin sorduğumuz soruyu da yanıtlayan Baykal, "Şu an bir şey yok, olursa haberleşiriz" cevabını verdi.



            SEVİGEN'LE DE KONUŞTUK
            Aslı Baykal'dan sonra, Deniz Baykal'ın A takımında bulunan Mehmet Sevigen'de takvim.com.tr'ye konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



            NEDEN İSTİFA ETTİ?
            Baykal'ı aradığını ve aralarında kısa bir konuşma gerçekleştiğini belirten Sevigen, "Kendisini aradım, çok kısa bir konuşmaydı, oldukça üzgündü. 'Partinin gidişatından mutlu değilim dedi.'" ifadelerini kullandı. Aslı Baykal'ın parti kuracağı iddialarını sorduğumuz Sevigen, bunun şu an gündemde olmadığını belirtti.



            CHP GAYRİ MİLLİ ODAKLARLA DİYALOG KURUYOR
            Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP üyeliğinden istifasının nedenine ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu. İstifasının üzerinden geçen iki haftanın ardından konuşan Baykal, CHP'ye sert eleştiriler yöneltti.

            CHP'yi 'milli değerleri hissetmemek' ve 'gayri milli odaklarla diyalog kurmak' ile eleştiren Baykal, CHP'nin gelecek için umut vermediğini kaydetti.



                SIĞ POLİTİKALARIN MAHKUMU
                CHP'nin her seçmene 'yaranmaya' çalıştığı için 'çelişkili' mesajlar verdiğini savunan Baykal, CHP'nin 'merkez parti taklidinden öteye gidemediğini' söyledi. Baykal, CHP'nin siyasi rengini kaybetmeye başladığını öne sürerek, "Bu siyaset formu CHP'yi kimliksiz bir yapıya büründürmüş ve sığ politikaların mahkûmu haline getirmiştir" dedi.



                'HELALLEŞME' OLAYI: ESKİNİN REDDİ, CHP'NİN ANA UNSURLARINDAN UZAKLAŞMA
                Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' girişimini ise 'eskinin reddi' ve 'CHP'nin ana unsurlarıyla vedalaşma' olarak yorumladı. Helalleşme girişimini CHP'nin parti politikalarından dolayı 'özür dileme' hareketi olarak ifade eden Baykal, "Geçmişi yüzyıla dayanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan CHP'nin temel siyaseti için özür dileyip bunu yok saymak hafızayı silmektir" ifadelerini kullandı.



                'GAYRİ MİLLİ BİR POZİSYONA GELDİ'
                CHP'nin ciddi bir savrulma yaşadığını belirten Baykal, "Bu savrulmadaki en can acıtıcı noktanın CHP'nin gayri millî bir pozisyona gelmesidir" dedi.

                Baykal, CHP'nin iki yıl boyunca kurultayı toplamamasını 'farklı seslere, çözüm önerilerine kulak tıkamak' olarak değerlendirdi. Baykal, bahsettiği bu anlayışı ise 'anti-demokratik' olarak niteledi.

                Aslı Baykal, Türkiye'nin yeni bir siyasi partiye ihtiyaç duymadığını da savunarak, CHP ve Millet İttifakı ile ortak değerleri paylaşmadığını ve istifasının temel sebebinin bu olduğuna dikkat çekti.

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                Haberler Güncel Can Ataklı, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğini sonlandıran Asalı Baykal'a hakaret yağdırdı
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