Bakan Bozdağ Yalova'da hakim ve savcıları tehdit eden CHP'li Başarır’a haddini bildirdi

SEN TÜRK ORDUSUNA DA "SATILMIŞ" DİYEN ADAMSIN

Bozdağ sözlerinin devamında ise "Sen Türk ordusuna da "satılmış" diyen adamsın. Sen kimin ağzıyla konuşuyorsun? Her yerde kabadayılık yapıyorsun, her yerde, her yerde. Kabadayılığa yer yok hukuk devletinde. Bağıra bağıra, hakaret ede ede hukukçu olduğunu söylüyorsun. Senin ahlaksızlığına cevap vermeye benim ahlakım yetmez" diye konuştu.