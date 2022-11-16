Bakan Bozdağ Yalova'da hakim ve savcıları tehdit eden CHP'li Başarır’a haddini bildirdi

CHP'li grup, 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanarak salonu terk etti. Seyit Torun, 'Tetikçilik yapmayın' diye hakarette bulunurken, Ali Mahir Başarır ise parmak salladığı mahkeme başkanına, 'Sana yazıklar olsun' şeklinde bağırmıştı.
BAKAN BOZDAĞ HAKİM VE SAVCILARI TEHDİT EDEN CHP'LİYE HADDİNİ BİLDİRDİ | VİDEO İZLE
HAD BİLMEZE HAD ÖĞRETMEK BENİM VAZİFEM
Plan-Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Bozdağ, Yalova'da yaşanan olayı gündeme getirdi. Bozdağ, "Çok açıkça şunu da söylemek isterim: Yargıya karşı, yargı görevi yapan hâkim ve savcılarımıza hakaret edilmesi, Yalova örneğinde olduğu gibi, mahkemeye karşı el kol sağlanması ve adalet içeren sözler söylenmesi asla kabul edilemez."
"Bakın, ben o konuda açıklamamaya özen gösterecektim ama baktım iş büyük; fotoğrafları, o görüntüleri izledikten sonra daha salondan çıkıp o koridorlarda konuşanları, deşifreleri gördükten sonra ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanıyım, orada görev yapan hâkime, savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifem." dedi.
BOZDAĞ'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Adalet Bakanı Bozdağ'ın sözleri üzerine CHP'li Ali Mahir Başarır Bozdağ'ın üzerine yürümek isterken Bozdağ'da "Haddini bilmezin tekisin sen, hukuku ayaklar altına alan adamsın sen, mahkeme basan adamsın sen. İnşallah, bunların hesabını vereceksin. Bağıra bağıra, iftiralarını tekrar ede ede suçluluğunu örtemezsin, öyle değil." diye konuştu.