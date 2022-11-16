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    • 16.11.2022 12:12
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    Bakan Bozdağ Yalova'da hakim ve savcıları tehdit eden CHP'li Başarır’a haddini bildirdi

    Son dakika haberi! Yalova Adalet Sarayı’nda mahkeme salonunu basarak hakimleri ve savcıları tehdit eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ haddini bildirdi. Bozdağ, “Ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanıyım, orada görev yapan hâkime, savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifem.” dedi. CHP’li Başarır Adalet Bakanı Bozdağ’ın üzerine yürüdü. Hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hazırlanan fezleke, TBMM’ye sunulmak üzere 10 Kasım 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı’na gönderilmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Bozdağ Başarır’a haddini bildirdi

    CHP'li grup, 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanarak salonu terk etti. Seyit Torun, 'Tetikçilik yapmayın' diye hakarette bulunurken, Ali Mahir Başarır ise parmak salladığı mahkeme başkanına, 'Sana yazıklar olsun' şeklinde bağırmıştı.

    BAKAN BOZDAĞ HAKİM VE SAVCILARI TEHDİT EDEN CHP'LİYE HADDİNİ BİLDİRDİ | VİDEO İZLE

    HAD BİLMEZE HAD ÖĞRETMEK BENİM VAZİFEM
    Plan-Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Bozdağ, Yalova'da yaşanan olayı gündeme getirdi. Bozdağ, "Çok açıkça şunu da söylemek isterim: Yargıya karşı, yargı görevi yapan hâkim ve savcılarımıza hakaret edilmesi, Yalova örneğinde olduğu gibi, mahkemeye karşı el kol sağlanması ve adalet içeren sözler söylenmesi asla kabul edilemez."

    "Bakın, ben o konuda açıklamamaya özen gösterecektim ama baktım iş büyük; fotoğrafları, o görüntüleri izledikten sonra daha salondan çıkıp o koridorlarda konuşanları, deşifreleri gördükten sonra ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanıyım, orada görev yapan hâkime, savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifem." dedi.

    BOZDAĞ'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
    Adalet Bakanı Bozdağ'ın sözleri üzerine CHP'li Ali Mahir Başarır Bozdağ'ın üzerine yürümek isterken Bozdağ'da "Haddini bilmezin tekisin sen, hukuku ayaklar altına alan adamsın sen, mahkeme basan adamsın sen. İnşallah, bunların hesabını vereceksin. Bağıra bağıra, iftiralarını tekrar ede ede suçluluğunu örtemezsin, öyle değil." diye konuştu.

        SEN TÜRK ORDUSUNA DA "SATILMIŞ" DİYEN ADAMSIN
        Bozdağ sözlerinin devamında ise "Sen Türk ordusuna da "satılmış" diyen adamsın. Sen kimin ağzıyla konuşuyorsun? Her yerde kabadayılık yapıyorsun, her yerde, her yerde. Kabadayılığa yer yok hukuk devletinde. Bağıra bağıra, hakaret ede ede hukukçu olduğunu söylüyorsun. Senin ahlaksızlığına cevap vermeye benim ahlakım yetmez" diye konuştu.

        FEZLEKELER
        Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davada mahkeme heyetinin üzerine yürüyerek tehdit ve hakaretlerde bulunan CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sırasında mahkemeye yönelik sözleri nedeniyle, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından hazırlanan fezleke, TBMM'ye sunulmak üzere 10 Kasım 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.

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        Haberler Güncel Bakan Bozdağ Yalova'da hakim ve savcıları tehdit eden CHP'li Başarır’a haddini bildirdi
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