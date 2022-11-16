Bakan Bozdağ Yalova'da hakim ve savcıları tehdit eden CHP'li Başarır’a haddini bildirdi

CHP'li grup, 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanarak salonu terk etti. Seyit Torun, 'Tetikçilik yapmayın' diye hakarette bulunurken, Ali Mahir Başarır ise parmak salladığı mahkeme başkanına, 'Sana yazıklar olsun' şeklinde bağırmıştı.

BAKAN BOZDAĞ HAKİM VE SAVCILARI TEHDİT EDEN CHP'LİYE HADDİNİ BİLDİRDİ | VİDEO İZLE



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Plan-Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Bozdağ, Yalova'da yaşanan olayı gündeme getirdi. Bozdağ, "Çok açıkça şunu da söylemek isterim: Yargıya karşı, yargı görevi yapan hâkim ve savcılarımıza hakaret edilmesi, Yalova örneğinde olduğu gibi, mahkemeye karşı el kol sağlanması ve adalet içeren sözler söylenmesi asla kabul edilemez."