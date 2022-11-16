Haberler Haber Videoları Hakim ve savcıları tehdit etmişti... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a haddini bildirdi

Hakim ve savcıları tehdit etmişti... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a haddini bildirdi

Hakim ve savcıları tehdit etmişti... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a haddini bildirdi
16.11.2022 12:09

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:37
Başkan Erdoğan'dan muhabire...
Haber 02:38
Başkan Erdoğan Scholz ile bir...
Haber 04:58
Ümraniye'de feci son! Yanarak...
Haber 41:07
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Haber 01:02
G20'de ceketler çıktı!
Haber 06:15
Taksim'deki hain saldırı...
Haber 01:09
Başkan Erdoğan'dan yoğun...
Haber 04:02
“Gösterin bana, bebeğimi...
Haber 04:57
Ecrin ve babası Yusuf Meydan'a...
Haber 01:26
Onur Şener'in katilleri için...
Haber 00:46
MSB: Saldırı hazırlığındaki 4...
Haber 16:58
“FETÖ'nün belini kıran" tarihi...

Son dakika haberi! Yalova Adalet Sarayı’nda mahkeme salonunu basarak hakimleri ve savcıları tehdit eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ haddini bildirdi. Bozdağ, “Ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanıyım, orada görev yapan hâkime, savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifem.” dedi. CHP’li Başarır Adalet Bakanı Bozdağ’ın üzerine yürüdü. Hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hazırlanan fezleke, TBMM’ye sunulmak üzere 10 Kasım 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı’na gönderilmişti.

Haber Videoları

Plan-Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Bozdağ, Yalova'da yaşanan olayı gündeme getirdi.

HAD BİLMEZE HAD ÖĞRETMEK BENİM VAZİFEM
Bozdağ, "Çok açıkça şunu da söylemek isterim: Yargıya karşı, yargı görevi yapan hâkim ve savcılarımıza hakaret edilmesi, Yalova örneğinde olduğu gibi, mahkemeye karşı el kol sağlanması ve adalet içeren sözler söylenmesi asla kabul edilemez."

"Bakın, ben o konuda açıklamamaya özen gösterecektim ama baktım iş büyük; fotoğrafları, o görüntüleri izledikten sonra daha salondan çıkıp o koridorlarda konuşanları, deşifreleri gördükten sonra ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanıyım, orada görev yapan hâkime, savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifem." dedi.

BOZDAĞ'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Adalet Bakanı Bozdağ'ın sözleri üzerine CHP'li Ali Mahir Başarır Bozdağ'ın üzerine yürümek isterken Bozdağ'da "Haddini bilmezin tekisin sen, hukuku ayaklar altına alan adamsın sen, mahkeme basan adamsın sen. İnşallah, bunların hesabını vereceksin. Bağıra bağıra, iftiralarını tekrar ede ede suçluluğunu örtemezsin, öyle değil." diye konuştu.

SEN TÜRK ORDUSUNA DA "SATILMIŞ" DİYEN ADAMSIN
Bozdağ sözlerinin devamında ise "Sen Türk ordusuna da "satılmış" diyen adamsın. Sen kimin ağzıyla konuşuyorsun? Her yerde kabadayılık yapıyorsun, her yerde, her yerde. Kabadayılığa yer yok hukuk devletinde. Bağıra bağıra, hakaret ede ede hukukçu olduğunu söylüyorsun. Senin ahlaksızlığına cevap vermeye benim ahlakım yetmez" diye konuştu.

SON DAKİKA