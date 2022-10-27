CHP'den Yalova'da planlı provokasyon! Kayıt tuşuna basıldı, Ali Mahir Başarır ucuz şovuna başladı

Yalova Belediyesi'nde görevden alınan ve yurt dışı yasağı getirilen CHP'li eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılanmasına devam edildi.
Salman'ın avukatının, müvekkilinin tek yargılanması konusundaki talebini mahkeme reddedince salonda bulunan Muharrem Erkek, Seyit Torun, Mahmut Tanal, Canan Kaftancıoğlu, Ali Mahir Başarır, Gamze Akkuş İlgezdi'den oluşan CHP grubu hakimlerin üzerine yürüyüp hakaretler yağdırdı.
Sahnelenen bu çirkin şovda ön plana çıkan isim ise CHP'nin provokatör vekili Ali Mahir Başarır oldu.
PROVOKATÖR ALİ MAHİR BAŞARIR SAHNEDE
Anlamsız hareketleri ve yüksek çıkan sesiyle gündemde yer tutmak isteyen Başarır, mahkeme salonunda seviyesiz bir üslupla ucuz bir şova soyundu.
Öte yandan mahkeme salonundan yansıyan görüntüler, Ali Mahir Başarır öncülüğündeki planlı CHP provokasyonunu gözler önüne serer nitelikte.
KAMERA AÇISI PLANLI PROVOKASYONU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR
Söz konusu görüntülerde kameranın kayıt tuşuna basılmasını bekleyip sonrasında ayağa kalkarak mahkmeye heyetine hakaretler savuran Ali Mahir Başarır yer alıyor.
Kamerayı tutan kişinin de (muhtemelen CHP'li) diğer eliyle Başarır'a dokunması dikkatlerden kaçmazken mahkemede yapılan bilinçli sabote girişimi bir kez daha gözler önüne serildi.
DIŞARIDA DA TERÖR ESTİRDİ
Adliye koridorunda hakimleri hedef almayı sürdüren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Halkın iradesini gasbediyorsunuz. Yazıklar olsun. Hakimmiş. Neyin hakimisin sen. Ahlaksız herif." diye bağırdı.
SORUŞTURMA VE DAVA SÜRECİ
Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.
Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.