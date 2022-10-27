CHP'den Yalova'da planlı provokasyon! Kayıt tuşuna basıldı, Ali Mahir Başarır ucuz şovuna başladı





PROVOKATÖR ALİ MAHİR BAŞARIR SAHNEDE

Anlamsız hareketleri ve yüksek çıkan sesiyle gündemde yer tutmak isteyen Başarır, mahkeme salonunda seviyesiz bir üslupla ucuz bir şova soyundu.



Öte yandan mahkeme salonundan yansıyan görüntüler, Ali Mahir Başarır öncülüğündeki planlı CHP provokasyonunu gözler önüne serer nitelikte.

KAMERA AÇISI PLANLI PROVOKASYONU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Söz konusu görüntülerde kameranın kayıt tuşuna basılmasını bekleyip sonrasında ayağa kalkarak mahkmeye heyetine hakaretler savuran Ali Mahir Başarır yer alıyor.



Kamerayı tutan kişinin de (muhtemelen CHP'li) diğer eliyle Başarır'a dokunması dikkatlerden kaçmazken mahkemede yapılan bilinçli sabote girişimi bir kez daha gözler önüne serildi.





DIŞARIDA DA TERÖR ESTİRDİ

Adliye koridorunda hakimleri hedef almayı sürdüren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Halkın iradesini gasbediyorsunuz. Yazıklar olsun. Hakimmiş. Neyin hakimisin sen. Ahlaksız herif." diye bağırdı.