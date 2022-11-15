Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.11.2022 15:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2022 16:13
    ABONE OL

    MİT tarafından paketlenen FETÖ'cü Uğur Demirok tutuklandı

    MİT tarafından yakalanan FETÖ’cü Uğur Demirok, tutuklandı. Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçmıştı. Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirilmişti.

    FETÖ’cü Uğur Demirok tutuklandı

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ mensubu Uğur Demirok tutuklandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Demirok, İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.

    Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Demirok'un "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

    MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçmıştı.

    Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirilmişti.

    FETÖ VE PKK ALGI YAPIYORDU
    Firari FETÖ'cü ile ilgili HDP'li Ömer Faruk Gergelioğlu ve FETÖ'cüler sürekli algı operasyonu yapıyordu.

    Demirok yakalandı! Gergerlioğlu'nun Demirok üzerinden devleti hedef aldı

    GERGERLİOĞLU HER FIRSATTA DEVLETİ HEDEF ALDI
    HDP'nin FETÖ avukatlığına soyunan vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu çeşitli zamanlarda videolar çekerek ve sosyal medya paylaşımları yaparak FETÖ'cü Demirok'un öldürüldüğünü ima ederek devleti hedef alıyordu.

    Yine benzer şekilde FETÖ'nün yayın organları tarafından Türkçe ve İngilizce paylaşımlar yapılarak Türkiye hedef alınıyor ve FETÖ'cü Uğur Demirok üzerinden propaganda yürülüyordu.

    MİT'in operasyonu ile yapılan bu karalama kampanyası boşa çıkarken FETÖ-Gergerlioğlu işbirliği bir kez daha deşifre oldu.

    MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
    MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

    İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;
    2 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

        19 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

        24 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

        4 Temmuz 2022 Gara
        Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

        4 Temmuz 2022 Suriye
        YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim

        17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

        22 Temmuz 2022 Suriye
        YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

        24 Temmuz 2022 Aynularab
        PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

        28 Temmuz 2022 Süleymaniye
        PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

        30 Temmuz 2022 Suriye
        Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

            1 Ağustos 2022 Aynularab
            PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

            9 Ağustos 2022 Gara
            Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

            12 Ağustos 2022 Kamışlı
            Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

            16 Ağustos 2022 Kamışlı
            PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

            31 Ağustos Gara
            PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

            4 Eylül Sincar
            PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

            12 Eylül Erbil
            PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

            18 Eylül Ayn İsa
            PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

            23 Eylül Sınır hattı
            PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

            26 Eylül
            PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

            29 Eylül Afrin-Azez karayolu
            PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

            28 Eylül Halep
            PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

                6 Ekim Aynularap
                PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

                9 Ekim Gara
                PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

                10 Ekim Sincar
                PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

                21 Ekim Sincar
                PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

                24 Ekim Suriye
                PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

                1 Kasım Suriye
                PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

                5 Kasım Suriye
                PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Teröristi Yunanistan’a kaçıracak şüpheli kamerada
                Haberler Güncel MİT tarafından paketlenen FETÖ'cü Uğur Demirok tutuklandı
                    SON DAKİKA