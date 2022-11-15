MİT tarafından paketlenen FETÖ'cü Uğur Demirok tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ mensubu Uğur Demirok tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Demirok, İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Demirok'un "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçmıştı.
Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirilmişti.
FETÖ VE PKK ALGI YAPIYORDU
Firari FETÖ'cü ile ilgili HDP'li Ömer Faruk Gergelioğlu ve FETÖ'cüler sürekli algı operasyonu yapıyordu.
GERGERLİOĞLU HER FIRSATTA DEVLETİ HEDEF ALDI
HDP'nin FETÖ avukatlığına soyunan vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu çeşitli zamanlarda videolar çekerek ve sosyal medya paylaşımları yaparak FETÖ'cü Demirok'un öldürüldüğünü ima ederek devleti hedef alıyordu.
Yine benzer şekilde FETÖ'nün yayın organları tarafından Türkçe ve İngilizce paylaşımlar yapılarak Türkiye hedef alınıyor ve FETÖ'cü Uğur Demirok üzerinden propaganda yürülüyordu.
MİT'in operasyonu ile yapılan bu karalama kampanyası boşa çıkarken FETÖ-Gergerlioğlu işbirliği bir kez daha deşifre oldu.
MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.
İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;
2 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan