MİT tarafından paketlenen FETÖ'cü Uğur Demirok tutuklandı

Yine benzer şekilde FETÖ'nün yayın organları tarafından Türkçe ve İngilizce paylaşımlar yapılarak Türkiye hedef alınıyor ve FETÖ'cü Uğur Demirok üzerinden propaganda yürülüyordu.

MİT'in operasyonu ile yapılan bu karalama kampanyası boşa çıkarken FETÖ-Gergerlioğlu işbirliği bir kez daha deşifre oldu.

MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU

MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;

2 Haziran 2022 Süleymaniye

PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan