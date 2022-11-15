8 ŞEHİT, 81 YARALI

Geçtiğimiz Pazar günü saat 16.20 sularında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde terör saldırısı gerçekleşti. Hainler, İstiklal Caddesi'nde bomba patlattı. Kanlı saldırıda, 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 vatandaşımız da yaralandı.

Bombalı saldırının ardından güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen emniyet ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristi tespit etti. Saldırıdan sonra önce Esenler'e ardından da Küçükçekmece'deki hücre evine giden terörist emniyetin operasyonuyla yakalandı.

PKK BAĞLANTISINI İTİRAF ETTİ

Yakalandıktan sonra yapılan sorguda Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kadın terörist PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söyleyen Ahlam Albashır'ın eylem yapmak için kaçak yollarla Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

Terör saldırını gerçekleştiren terörist Albashır'ın bağlantılı olduğu 21 adrese yapılan operasyonlarda 46 kişi yakalanarak gözaltına alınırken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.

KAÇTIĞI TAKSİDE PARMAK İZLERİ ÇIKTI

Kanlı terör saldırısına ilişkin soruşturma sürerken Ahlam Albashir'in, bombalı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarken kullandığı taksiden parmak izleri çıktı.