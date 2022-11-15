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    • 15.11.2022 16:29
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    Hain saldırı sonrası kaçtığı takside parmak izleri çıktı: Terörist yalnız değil, 2 kişi daha var

    İstanbul’da İstiklal Caddesi’nin kana bulandığı hain saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 6 kişinin şehit olduğu 81 kişinin de yaralandığı terör olayında İstiklal bombacısı Ahlam Albashir’in olayın ardından bindiği taksideki parmak izleri tespit edildi. Emniyetin yaptığı incelemede kadın teröristin yalnız olmadığı, yapılan incelemede 2 kişiye ait parmak izleri daha tespit edildiği ortaya çıktı.

    ‘Parmak izleri’ konuştu: Terörist yalnız değil...

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 6 vatandaşımızın şehit olduğu 81 kişinin de yaralandığı hain bombalı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı.

    Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İstiklal Caddesi'ni kana buladıktan sonra bindiği takside kadın teröristin yanı sıra 2 kişinin daha parmak izleri tespit edildi.

    8 ŞEHİT, 81 YARALI
    Geçtiğimiz Pazar günü saat 16.20 sularında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde terör saldırısı gerçekleşti. Hainler, İstiklal Caddesi'nde bomba patlattı. Kanlı saldırıda, 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 vatandaşımız da yaralandı.

    Bombalı saldırının ardından güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen emniyet ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristi tespit etti. Saldırıdan sonra önce Esenler'e ardından da Küçükçekmece'deki hücre evine giden terörist emniyetin operasyonuyla yakalandı.

    PKK BAĞLANTISINI İTİRAF ETTİ
    Yakalandıktan sonra yapılan sorguda Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kadın terörist PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söyleyen Ahlam Albashır'ın eylem yapmak için kaçak yollarla Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

    Terör saldırını gerçekleştiren terörist Albashır'ın bağlantılı olduğu 21 adrese yapılan operasyonlarda 46 kişi yakalanarak gözaltına alınırken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gözaltı sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.

    KAÇTIĞI TAKSİDE PARMAK İZLERİ ÇIKTI
    Kanlı terör saldırısına ilişkin soruşturma sürerken Ahlam Albashir'in, bombalı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarken kullandığı taksiden parmak izleri çıktı.

    İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Polisleri, kadın terörist Ahlam Albashir'in olaydan sonra Taksim Meydanı'ndan bindiği ve Esenler'e gittiği taksiyi detaylı bir şekilde inceledi.

        Sürücüsünün gözaltına alındığı takside terörist Albashir ile birlikte 2 kişinin daha parmak izleri tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde incelenen taksideki boyalı parmak izi tespitleri ve polisler tarafından işaretlenen parmak izleri ise objektiflere yansıdı.

        CANİYİ ELE VEREN GÖRÜNTÜ
        te yandan saldırının ardından yurt dışına kaçması için kadın teröristi Edirne'ye götürmeye planlayan Ahmed Jarkas'ın otomobile bindiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

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