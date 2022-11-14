Son dakika: 6+1'lik masada yine isim çıkmadı! Krizi perdelemek için 'ortak aday' söylemi: BTP vetoyu yedi

Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6+1'li masada 8. toplantı geride kaldı. Bir sonraki toplantının 28 Kasım'da Demokrat Parti'de yapılmasına karar verildi.
KRİZİ PERDELEMEK İÇİN 'ORTAK ADAY' VURGUSU
Öte yandan herhangi bir aday ismi ve cismi açıklayamayan masa üyeleri, yaşanan çekişmeleri ve krizi perdelemek için yine 'ortak aday' söylemine sığındı.
BTP VETOYU YEDİ!
Toplantıda Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) 6'lı masaya katılım talebinin değerlendirilmesi ve anayasa değişikliği teklifi görüşüldü.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın katıldığı bir televizyon programında altılı masada yer almak istediğine dair çağrıda bulunmuştu. Altılı masa görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Baş'ın talebinin reddedildiği açıklandı.
Yapılan duyuruda, "Bugün Altılı Masanın genişlemesiyle ilgili önerileri de görüştük. Bizler toplumu en geniş yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 12 Şubat 2022'de tarihi bir ilke imza attık. Belirlediğimiz ortak ilke ve değerler zemininde beraber çalışma kültürü oluşturduk. Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık." denildi.
YİNE CUMHURBAŞKANI ADAYI YOK
2023 seçimlerinde kimin aday olacağı konusunda birbirine düşen muhalefet partileri, bir kez daha aday ismi çıkaramadı. Yapılan açıklamada, "Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Altılı Masanın ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak ve parlamentoda ulaşacağımız büyük bir çoğunlukla en kısa zamanda Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçerek Anayasa'dan ve milletten kopmuş bu otoriter yönetime son vererek milletimizi özgür ve müreffeh yarınlara kavuşturacağız." denildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından veto edilmiş, iki parti arasında isimler üzerinden yoğun tartışmalar yaşanmıştı.