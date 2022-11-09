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    • 09.11.2022 12:15
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    Meral Akşener'in 'Hüseyin Baş' ısrarı masayı duman edecek! DEVA'lı Mustafa Yeneroğlu istifanın eşiğinde

    6'lı masayı Hüseyin Baş krizi devirecek! Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş geçmişte Millet İttifakı'na katılmak istediğini ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından 'Fazla Atatürkçüler' denerek reddedildiklerini açıkladı. Baş'ın açıklamasının ardından 6'lı masanın diğer ortağı İYİ Parti ve Meral Akşener, Baş'a ittifaka gelin daveti yaptı. Ancak Meral Akşener'in bu hamleyi masadan habersiz yapması büyük bir krizi ateşledi. DEVA Partisinin istifa restine hazırlandığı öğrenildi. İşte masadaki son kriz ve Akşener'in masayı devirme hamlesinin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    Akşener’in koç’baş’ı!

    6 masanın yeni bir kriz masayı patlatmak üzere!

    Takvim.com.tr'nin detaylandırdığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Hüseyin Baş' çıkışı daha çok konuşulacak...

    HÜSEYİN BAŞ BOMBASI
    6'lı muhalefet 8 aydır toplanmasına rağmen adayını belirleyemezken son toplantı öncesi Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın yaptığı açıklama ve sonrasında yaşananlar masa için yeni krizi ateşledi.

    SAADET TARAFINDAN VETO EDİLDİKLERİNİ AÇIKLADI: FAZLA ATATÜRKÇÜLER
    BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş geçmişte Millet İttifakı'na katılmak istediğini ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından 'Fazla Atatürkçüler' denerek reddedildiklerini açıkladı.

    Baş şu ifadeleri kullandı:

    "Bire bir ben Temel Bey'e bir aracıyı gönderdim. Bir sor; 'ne problem var, biz bir şey mi yapmışız, ne yapmışız?' Temel Bey'in şöyle söylediği bana iletildi: 'Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.' Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu.

    "KILIÇDAROĞLU TEMEL BEYLE GÖRÜŞÜN CEVABINI VERDİ"
    Bize CHP, Kemal Bey (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) cephesinden de 'Temel Bey'le görüşün, orayı çözün ki biz masada yer alalım' dendi. Ben bunu açıkça söylüyorum. Biz de dedik ki bir gidip görülelim. Ama bu cevabı aldık. Sosyal tabandan, sosyal medyadan, halktan sürekli olarak duyduğum bir şey olduğu için söylüyorum: Millet İttifakı'na katıl… Bakın, Millet İttifakı'nın içinde olmamak benim bir tercihim değil."

        İYİ PARTİ İTTİFAKA ÇAĞIRDI
        Hüseyin Baş'ın açıklamaları sonrası BTP'ye İYİ Parti'den flaş bir davet geldi.

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Hüseyin Baş'ın konuşmasından bir kısmı paylaşarak, "Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır.Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYi Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır." dedi.

        6'lı masadan habersiz yapılan bu bu çıkış sonrası Meral Akşener, Hüseyin Baş'ı ziyaret ederek yanında durduğunu belli etti.

        MASA DEVRİLECEK: İSTİFALAR YOLDA
        Yaşanan gelişmeler sonrası bomba bir gelişme daha yaşandı.

        Masadan habersiz yapılan bu çıkışın DEVA Partisin son derece rahatsız olduğu ortaya çıkarken Hüseyin Baş'ın ittifaka katılması sonrası kritik bir ismin görevi bırakacağı iddia edildi.

        MUSTAFA YENEROĞLU İSTİFA EDECEK
        O ismin DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu olduğu öğrenildi.

        "KAÇ EŞİ VAR O BİLE BELLİ DEĞİL"
        Yeneroğlu'nun eleştirilerinde Hüseyin Baş'ın babası Haydar Baş'ı da eleştirdiği ve "Sürekli kadın-erkek eşitliğini vurguluyoruz, değil mi? Gelin görün ki konuştuğumuz parti kurucusunun eşlerinin sayısını vermenin zor olacağı bir denklemle karşı karşıyayız! " ifadelerini kullandığı iddia edildi.


        Fotorağ: Hüseyin Baş ve Meral Akşener

        Konuyu CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan aktardı.

        Pehlivan BTP'nin masaya dahil edilmesi durumunda bu istifanın Yeneroğlu ile sınırlı kalmayacağını da yazdı.

        İşte masaya ilişkin o yazı ve masadan son kulisler;

        "Meral Akşener'in bu yaptığı emrivakidir. Herkes yıpranacak."

            DEVA Partisi'nin koridorlarında bu sözler yankılanıyor. "Kim söyledi" diye soruyorum. Mustafa Yeneroğlu, adını duyuyorum. Daha da fazlası var... Hatta ve hatta "istifa" kelimesi bile dile gelmiş.

            Kafanız karışmasın, anlatayım...

            DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde altılı masanın yeni toplantısı beş gün sonra gerçekleşecek. En merak edilen ise BTP'nin altılı masaya katılıp katılmayacağı...

            Öyle ya; Meral Akşener, BTP lideri Hüseyin Baş'ın bu talebini masadaki liderlere iletecek.

            İşte hem Akşener'in bu hamlesi hem de BTP'nin masaya katılma ihtimali birçok ismi rahatsız ediyor. Zira, hep Saadet Partisi'nin net tavrı konuşulurken DEVA'nın içinde de çok ciddi bir kaynama olduğunu öğreniyorum.


            Fotoğraf: Mustafa Yeneroğlu

            Örneğin, Babacan'ın sağ kollarından Mustafa Yeneroğlu'nu duyuyorum...

            Evet, Genel Başkan Yardımcısı Yeneroğlu'nun yakın çevresine söylediklerini aktaracağım ama öncelikle şunu vurgulamalıyım: DEVA Partisi kaynakları "Bu sözler Yeneroğlu'nun sadece kişisel görüşleri değil, partideki herkes böyle düşünüyor" diye hatırlatıyor.

            İşte Mustafa Yeneroğlu'nun partisinin koridorlarında söylediklerinin özeti:

            "Çok ciddi bir süreçle karşı karşıyayız. Ve bu seçim hayati, mutlaka kazanılması gereken bir seçim. Kim olursa olsun... Yarın bizim genel başkanımız da böyle bir yöntemi izler ve bu teklifi masaya getirirse ne manaya gelir? Emrivaki manasına gelir değil mi? Sonuç itibarıyla her taraf yıpranacak şu veya bu şekilde... Haliyle, Meral Hanım'ın bu yaptığını da herkes emrivaki olarak okuyor.

            Bunun ötesinde, tartıştığımız BTP ticarethane mi, tarikat mı, siyasi parti mi? Yöneticilerinin kaç evliliği olmuş, kaç çocuğu var? Şeffaf ve demokratik değiller. Yaptığımız iş çok ciddi bir iş. Biz demokratik Türkiye mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele ancak demokrasi bilinci olan insanlarla birlikte verilir. Bu çocuk oyuncağı değil ki... Bu şekliyle ayağa düşürülen bir görüntü olabileceğinden ciddi manada endişe ediyorum.

            Sürekli kadın-erkek eşitliğini vurguluyoruz, değil mi? Gelin görün ki konuştuğumuz parti kurucusunun eşlerinin sayısını vermenin zor olacağı bir denklemle karşı karşıyayız! Haliyle, ana muhalefet liderinin, Meclis'te büyük siyasi grubu bulunan bir partinin genel başkanının ve benim genel başkanımın böylesi bir düzlemle aynı masada oturması, işin ciddiyetine çok aykırı yaklaşım olur. Eminim ki İYİ Parti'de de 'kadın-erkek eşitliği' diyen, 'demokrasi' diyen, 'hukuk devleti' diyen insanların çok büyük bir bölümü bizden farklı düşünmüyordur.

            Tayyip Erdoğan ile karşı karşıya olduğumuz bir yarıştayız. Altılı masanın bu yolla aşırı derece magazinleştirileceğini ve sulandırılacağını ifade ediyorum."

            YENEROĞLU'NUN KRİTİK KARARI
            Evet, DEVA Partili Yeneroğlu'nun partili dostlarına dediklerinin özeti bu. Hem net hem sert.

            Lakin sadece bu kadar da değil sorun.

            Biliniyor ki Mustafa Yeneroğlu, altılı masa bileşenlerinin oluşturduğu en kritik oluşumlardan Anayasa ve Yasal Reform Komisyonu'nun önemli bir temsilcisi. Orada deyim yerindeyse gelecek iktidarın yeni anayasasını yazıyorlar.

            Ve duydum ki eğer öyle ya da böyle BTP, altılı masaya dahil olursa Mustafa Yeneroğlu bu görevinden istifa edecek. Bu istifanın Yeneroğlu ile sınırlı kalmayacağı da iddia ediliyor.

            İşte hem DEVA kulislerinde konuşulan sözlerini hem de bu "istifa" ihtimalini sormak için Mustafa Yeneroğlu'nu aradım. Açıkçası çok yorum yapmak istemedi ve şunu demekle yetindi:

            "Bu konuda DEVA Partisi'nin pozisyonu neyse benim pozisyonum da odur."

            Görülen o ki 14 Kasım'da altılı masanın bugüne kadarki en kritik toplantısı gerçekleşecek."

            "İBRE ORTAK ADAYDAN ÇOKLU ADAYA MI DÖNDÜ"
            Masadaki gelişmelere ilişkin Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

            Selvi Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı hamlelerin anlamsızlığına dikkat çekerken Meral Akşener'in masayı dağıtma isteğine ve çoklu aday meselesine ilişkin önemli bilgiler verdi.

            Selvi Şunları yazdı;

            "Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki çıkışlarını anlayan varsa beri gelsin.

            Ekonominin bu denli gündemde olduğu bir sırada 6'lı masanın nelerle uğraştığını izah edebilecek biri varsa ortaya çıksın.

            Durumları tam da İstanbul fethedilirken meleklerin cinsiyetini tartışanlara benziyor. Ali Babacan'ın, "Yazılacak metinlerde kullanılacak punto, font, satır aralığı ve marjları belirledikleri" yönündeki açıklamasını nereye oturtmak gerekiyor?

            6'lı masa şimdiye kadar 7 kez toplandı. 14 Kasım'da 8'inci toplantıyı yapacaklar. Yapa yapa yazılacak metinlerin puntosunu belirlemeyi başarmışlar. 2023 seçimlerine kadar da satır aralıklarını düzenlerlerse Türkiye'nin bütün sorunlarına çare üretmiş olurlar. Bunlar iktidar olsalar, uluslararası bir kriz karşısında herhalde punto, font ve satır aralığını hazırlayalım derken atı alan Üsküdar'ı geçer.

            Belirledikleri punto ile enflasyona, font ile hayat pahalılığına, satır aralığı ile kalkınmaya çare olurlar.

            Bunlar hangi gezegende yaşıyorlar, anlayan var mı? Bu kafayla giderlerse Erdoğan seçimlerde bunların hepsini sandığa gömer.

            ÇOKLU ADAY

            Bu arada artık takip etmekte zorlandığımız bir nokta var. 6'lı masada ibre bir ortak adaya dönüyor, bir ortak aday fikrinden uzaklaşılıyor.

            1) Kılıçdaroğlu ortak adaylık konusunda bastırıyor ama bir türlü Akşener'in desteğini sağlayamıyor.

            2) Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki çıkışı, bir iletişim felaketi olan ABD ve İngiltere gezileri, cumhurbaşkanı seçilme şansını zayıflatıyor.

            3) "Kazanacak aday" formülünü ortaya atan Meral Akşener ise cumhurbaşkanı adayı arayışını sürdürüyor.

            4) Kılıçdaroğlu'nun bu performansı, ortak aday formülünü zayıflatırken çoklu aday modelini güçlendiriyor.

            5) İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanamayacağı düşünülüyor. Akşener'in gönlünde Mansur Yavaş yatıyor. Akşener'in Mansur Yavaş'a, "Aday olursanız destekleriz" dediğini yalanlamadı.

            6) Akşener İYİ Parti il başkanlarının Mansur Yavaş aday olsun önerisi karşısında, "Ne yapayım... Kolundan tutup aday mı göstereyim?" diye sitem etmişti.

            7) 6'lı masa ortak aday göstermediği takdirde Kılıçdaroğlu'nun geri adım atmayacağı ve CHP adayı olarak çıkacağı söyleniyor.

            8) İYİ Parti'nin ise Mansur Yavaş'ı aday göstermeye hazırlandığı ifade ediliyor. Aday olduğu takdirde Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi bekleniyor.

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