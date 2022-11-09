Meral Akşener'in 'Hüseyin Baş' ısrarı masayı duman edecek! DEVA'lı Mustafa Yeneroğlu istifanın eşiğinde

Bunun ötesinde, tartıştığımız BTP ticarethane mi, tarikat mı, siyasi parti mi? Yöneticilerinin kaç evliliği olmuş, kaç çocuğu var? Şeffaf ve demokratik değiller. Yaptığımız iş çok ciddi bir iş. Biz demokratik Türkiye mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele ancak demokrasi bilinci olan insanlarla birlikte verilir. Bu çocuk oyuncağı değil ki... Bu şekliyle ayağa düşürülen bir görüntü olabileceğinden ciddi manada endişe ediyorum.
Sürekli kadın-erkek eşitliğini vurguluyoruz, değil mi? Gelin görün ki konuştuğumuz parti kurucusunun eşlerinin sayısını vermenin zor olacağı bir denklemle karşı karşıyayız! Haliyle, ana muhalefet liderinin, Meclis'te büyük siyasi grubu bulunan bir partinin genel başkanının ve benim genel başkanımın böylesi bir düzlemle aynı masada oturması, işin ciddiyetine çok aykırı yaklaşım olur. Eminim ki İYİ Parti'de de 'kadın-erkek eşitliği' diyen, 'demokrasi' diyen, 'hukuk devleti' diyen insanların çok büyük bir bölümü bizden farklı düşünmüyordur.
Tayyip Erdoğan ile karşı karşıya olduğumuz bir yarıştayız. Altılı masanın bu yolla aşırı derece magazinleştirileceğini ve sulandırılacağını ifade ediyorum."
YENEROĞLU'NUN KRİTİK KARARI
Evet, DEVA Partili Yeneroğlu'nun partili dostlarına dediklerinin özeti bu. Hem net hem sert.
Lakin sadece bu kadar da değil sorun.
Biliniyor ki Mustafa Yeneroğlu, altılı masa bileşenlerinin oluşturduğu en kritik oluşumlardan Anayasa ve Yasal Reform Komisyonu'nun önemli bir temsilcisi. Orada deyim yerindeyse gelecek iktidarın yeni anayasasını yazıyorlar.
Ve duydum ki eğer öyle ya da böyle BTP, altılı masaya dahil olursa Mustafa Yeneroğlu bu görevinden istifa edecek. Bu istifanın Yeneroğlu ile sınırlı kalmayacağı da iddia ediliyor.
İşte hem DEVA kulislerinde konuşulan sözlerini hem de bu "istifa" ihtimalini sormak için Mustafa Yeneroğlu'nu aradım. Açıkçası çok yorum yapmak istemedi ve şunu demekle yetindi:
"Bu konuda DEVA Partisi'nin pozisyonu neyse benim pozisyonum da odur."
Görülen o ki 14 Kasım'da altılı masanın bugüne kadarki en kritik toplantısı gerçekleşecek."
"İBRE ORTAK ADAYDAN ÇOKLU ADAYA MI DÖNDÜ"
Masadaki gelişmelere ilişkin Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
Selvi Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı hamlelerin anlamsızlığına dikkat çekerken Meral Akşener'in masayı dağıtma isteğine ve çoklu aday meselesine ilişkin önemli bilgiler verdi.
Selvi Şunları yazdı;
"Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki çıkışlarını anlayan varsa beri gelsin.
Ekonominin bu denli gündemde olduğu bir sırada 6'lı masanın nelerle uğraştığını izah edebilecek biri varsa ortaya çıksın.
Durumları tam da İstanbul fethedilirken meleklerin cinsiyetini tartışanlara benziyor. Ali Babacan'ın, "Yazılacak metinlerde kullanılacak punto, font, satır aralığı ve marjları belirledikleri" yönündeki açıklamasını nereye oturtmak gerekiyor?
6'lı masa şimdiye kadar 7 kez toplandı. 14 Kasım'da 8'inci toplantıyı yapacaklar. Yapa yapa yazılacak metinlerin puntosunu belirlemeyi başarmışlar. 2023 seçimlerine kadar da satır aralıklarını düzenlerlerse Türkiye'nin bütün sorunlarına çare üretmiş olurlar. Bunlar iktidar olsalar, uluslararası bir kriz karşısında herhalde punto, font ve satır aralığını hazırlayalım derken atı alan Üsküdar'ı geçer.
Belirledikleri punto ile enflasyona, font ile hayat pahalılığına, satır aralığı ile kalkınmaya çare olurlar.
Bunlar hangi gezegende yaşıyorlar, anlayan var mı? Bu kafayla giderlerse Erdoğan seçimlerde bunların hepsini sandığa gömer.
ÇOKLU ADAY
Bu arada artık takip etmekte zorlandığımız bir nokta var. 6'lı masada ibre bir ortak adaya dönüyor, bir ortak aday fikrinden uzaklaşılıyor.
1) Kılıçdaroğlu ortak adaylık konusunda bastırıyor ama bir türlü Akşener'in desteğini sağlayamıyor.
2) Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki çıkışı, bir iletişim felaketi olan ABD ve İngiltere gezileri, cumhurbaşkanı seçilme şansını zayıflatıyor.
3) "Kazanacak aday" formülünü ortaya atan Meral Akşener ise cumhurbaşkanı adayı arayışını sürdürüyor.
4) Kılıçdaroğlu'nun bu performansı, ortak aday formülünü zayıflatırken çoklu aday modelini güçlendiriyor.
5) İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanamayacağı düşünülüyor. Akşener'in gönlünde Mansur Yavaş yatıyor. Akşener'in Mansur Yavaş'a, "Aday olursanız destekleriz" dediğini yalanlamadı.
6) Akşener İYİ Parti il başkanlarının Mansur Yavaş aday olsun önerisi karşısında, "Ne yapayım... Kolundan tutup aday mı göstereyim?" diye sitem etmişti.
7) 6'lı masa ortak aday göstermediği takdirde Kılıçdaroğlu'nun geri adım atmayacağı ve CHP adayı olarak çıkacağı söyleniyor.
8) İYİ Parti'nin ise Mansur Yavaş'ı aday göstermeye hazırlandığı ifade ediliyor. Aday olduğu takdirde Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi bekleniyor.