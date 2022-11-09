Meral Akşener'in 'Hüseyin Baş' ısrarı masayı duman edecek! DEVA'lı Mustafa Yeneroğlu istifanın eşiğinde

DEVA Partisi'nin koridorlarında bu sözler yankılanıyor. "Kim söyledi" diye soruyorum. Mustafa Yeneroğlu, adını duyuyorum. Daha da fazlası var... Hatta ve hatta "istifa" kelimesi bile dile gelmiş.

Kafanız karışmasın, anlatayım...

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde altılı masanın yeni toplantısı beş gün sonra gerçekleşecek. En merak edilen ise BTP'nin altılı masaya katılıp katılmayacağı...

Öyle ya; Meral Akşener, BTP lideri Hüseyin Baş'ın bu talebini masadaki liderlere iletecek.

İşte hem Akşener'in bu hamlesi hem de BTP'nin masaya katılma ihtimali birçok ismi rahatsız ediyor. Zira, hep Saadet Partisi'nin net tavrı konuşulurken DEVA'nın içinde de çok ciddi bir kaynama olduğunu öğreniyorum.



Fotoğraf: Mustafa Yeneroğlu

Örneğin, Babacan'ın sağ kollarından Mustafa Yeneroğlu'nu duyuyorum...

Evet, Genel Başkan Yardımcısı Yeneroğlu'nun yakın çevresine söylediklerini aktaracağım ama öncelikle şunu vurgulamalıyım: DEVA Partisi kaynakları "Bu sözler Yeneroğlu'nun sadece kişisel görüşleri değil, partideki herkes böyle düşünüyor" diye hatırlatıyor.

İşte Mustafa Yeneroğlu'nun partisinin koridorlarında söylediklerinin özeti:

"Çok ciddi bir süreçle karşı karşıyayız. Ve bu seçim hayati, mutlaka kazanılması gereken bir seçim. Kim olursa olsun... Yarın bizim genel başkanımız da böyle bir yöntemi izler ve bu teklifi masaya getirirse ne manaya gelir? Emrivaki manasına gelir değil mi? Sonuç itibarıyla her taraf yıpranacak şu veya bu şekilde... Haliyle, Meral Hanım'ın bu yaptığını da herkes emrivaki olarak okuyor.