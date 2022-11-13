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    • 14.11.2022 00:06
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    • 14.11.2022 00:23
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın acı günü! İstiklal'deki bombalı saldırıda Yusuf Meydan ve minik kızı Ecrin can verdi

    İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı Yusuf Meydan ve minik kızı Ecrin yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum" dedi.

    Bakanlık çalışanı ve minik kızı saldırıda can verdi

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sularında hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada ölüler ve yaralıların olduğu bildirilirken devletin tüm kurum ve kuruluşları teyakkuza geçti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, patlamanın ardından Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada 'terör kokusu' var ifadelerini kullanarak banka bırakılan çanta ve şüpheli kadını işaret etti.


    Öte yandan olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili 8 Cumhuriyet Savcısı ve 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirildiğini duyurdu.



    BAKANLIK ÇALIŞANI MİNİK KIZI İLE BİRLİKTE CAN VERDİ
    Öte yandan saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı Yusuf Meydan ve minik kızı Ecrin'in olduğu öğrenildi.


    Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.



        Bakan Yanık, "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum. Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek" ifadelerini kullandı.



        YÜREKLERİ SIZLATAN KARE
        Olay yerinden düşen görüntüler ise büyük üzüntü yarattı. Minik bir bedenin bulunduğu bebek arabasının devrildiği görüldü.

        Bebek arabasının yanında yarım kalmış simit olduğu ve yanında da kimsenin bulunmadığı gözlendi.



        Söz konusu bebek arabası belki de minik Ecrin'indi...
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        Bakanlık çalışanı ve minik kızı saldırıda can verdi
        Haberler Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın acı günü! İstiklal'deki bombalı saldırıda Yusuf Meydan ve minik kızı Ecrin can verdi
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