Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın acı günü! İstiklal'deki bombalı saldırıda Yusuf Meydan ve minik kızı Ecrin can verdi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sularında hain bir bombalı saldırı gerçekleştirildi. Patlamada ölüler ve yaralıların olduğu bildirilirken devletin tüm kurum ve kuruluşları teyakkuza geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, patlamanın ardından Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada 'terör kokusu' var ifadelerini kullanarak banka bırakılan çanta ve şüpheli kadını işaret etti.
Öte yandan olaya ilişkin geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili 8 Cumhuriyet Savcısı ve 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirildiğini duyurdu.
BAKANLIK ÇALIŞANI MİNİK KIZI İLE BİRLİKTE CAN VERDİ
Öte yandan saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanı Yusuf Meydan ve minik kızı Ecrin'in olduğu öğrenildi.
Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.