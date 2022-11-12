Millet iradesini hazmedemiyorlar! Ersan Şen'den AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlara hakaret: Örümcek kafalılar

Millet iradesini hazmedeyen sözde gazeteci, sanatçı ve aydınlar her seferinde vatandaşa hakaretler yağdırmaktan çekinmediler. Son yıldır ezici bir şekilde AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görev başına getiren milleti hedef alanlar tüm tepkilere rağmen içlerindeki nefreti kusmaktan vazgeçmiyor. Bu kervana şimdi de hukukçu Ersan Şen katıldı.

ÖRÜMCEK KAFALILAR!

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük arasında sert bir tartışma yaşandı. Küçük'ün "Dünya Erdoğan'ı alkışlıyor, sen diye övmüyorsun, zoruna gidiyor" sözleri Şen'i zıvanadan çıkardı.