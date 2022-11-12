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    • 12.11.2022 14:09
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    • 12.11.2022 14:29
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    Millet iradesini hazmedemiyorlar! Ersan Şen'den AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlara hakaret: Örümcek kafalılar

    Daha önce millet iradesini hazmedemeyen sözde gazeteci ve aydınlar, halkı aşağılamak adına göbeğini kaşıyan adam, bidon kafalılar gibi hakaretler ederek nefretlerini kusmuştu. Bu çirkin tabirlere bir yenisini CHP'ye yakın isimlerden ceza hukuçusu Ersan Şen, ekledi. Katıldığı televizyon programında gazeteci Cem Küçük ile girdiği tartışmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan oy veren vatandaşları "örümcek kafalı" olarak niteledi. Tepki çeken hakaretin ardından Şen'den herhangi bir özür açıklaması gelmedi.

    Millet iradesini hazmedemiyorlar!

    Millet iradesini hazmedeyen sözde gazeteci, sanatçı ve aydınlar her seferinde vatandaşa hakaretler yağdırmaktan çekinmediler. Son yıldır ezici bir şekilde AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı görev başına getiren milleti hedef alanlar tüm tepkilere rağmen içlerindeki nefreti kusmaktan vazgeçmiyor. Bu kervana şimdi de hukukçu Ersan Şen katıldı.

    ÖRÜMCEK KAFALILAR!
    Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programında Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci Cem Küçük arasında sert bir tartışma yaşandı. Küçük'ün "Dünya Erdoğan'ı alkışlıyor, sen diye övmüyorsun, zoruna gidiyor" sözleri Şen'i zıvanadan çıkardı.

    Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye gönül verenleri hedef alan Şen, "Örümcek Kafalılar" dedi.

    Şen'in tepki çeken sözleri şöyle: Çare değişim. Bu insanlara mahkum değil bu ülke. 85 milyonu bu iki insana emanet ettiniz. Sizin örümcek kafalarınız böyle.

    Cem Küçük ise, Ersan Şen'in bu sözlerine, "Senin gibiler CHP'ye, halk ise Erdoğan'a oy verir." ifadeleri ile tepki gösterdi.

    HAKARET YAĞDIRDILAR
    Fondaş medya Tele 1'de programa çıkan Sedef Kabaş da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Hakaret ardından harekete geçen yragı temsilcileri Sedef Kabaş hakkında soruşturma başlatmıştı.

        Soruşturma kapsamında tutuklanan Kabaş bir süre cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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        Millet iradesini hazmedemiyorlar!
        Haberler Güncel Millet iradesini hazmedemiyorlar! Ersan Şen'den AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlara hakaret: Örümcek kafalılar
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