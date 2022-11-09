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    • Güncel
    • 09.11.2022 22:34
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    • 09.11.2022 22:34
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    Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı

    29 Ekim'de banttan inerek seri üretime geçen Togg'dan heyecanlandıran bir adım daha geldi. 7 bölgede kurulacak 20 Deneyim Merkezi'nden ilki İstanbul'da açıldı. Deneyimlemek isteyen vatandaşlar Togg'u canlı görme fırsatına sahip olacak.

    İlk deneyim merkezi İstanbul’da açıldı

    29 Ekim'de seri üretime başlayan Togg'da heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle banttan indirilen Togg, deneyim merkezlerin ilkini açtı.



    TOGG'U CANLA GÖRME FIRSATI
    Yerli otomobil Togg'un ilk Deneyim Merkezi İstanbul'da açıldı. 7 bölgede kurulacak 20 Deneyim Merkezi'nde, kullanıcılar Togg'u yakından inceleyebilecek. Deneyim Merkezi'nde kullanıcıları, Togg'da olduğu gibi dijital ekranların olduğu kokpit bölümü karşılayacak. Kullanıcılar, geldiklerinde sadece simülasyonla değil, Togg'u canlı canlı görme fırsatına da sahip olacak.



    C-SEDAN VE C-X COUPE GELİYOR
    Togg'dan yapılan açıklamada, ilk akıllı cihazın banttan inmesinin ardından C-Sedan ve C-X Coupe modelleri için çalışmaların devam ettiği belirtilmişti. Açıklamada, "İlk akıllı cihazımız C-SUV'u banttan indirirken, sizi çalışmaları planlarımız doğrultusunda devam eden C-Sedan ve C-X Coupé ile tanıştıralım istedik." denilmişti.



        ŞUBAT AYINDA FİYATI BELLİ OLACAK
        Başkan Erdoğan, "Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. Tabii en çok merak edilen konulardan biri de aracın fiyatı ne olacak? Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı zaten hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır" açıklamasını yapmıştı. Togg'un uluslararası teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.



        6 FARKLI RENK
        Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollara çıktı.



        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ RENK TALEBİ
        Tören sonrasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Cumhurbaşkanımız bir eksik buldu. 'Yeşil renk yok' dedi" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Karadenizlilere yanlış yapıyorsun. Karadeniz denildiğinde aklına yeşil gelir. Yeşilin olmadığı böyle bir durum bizi üzer. Tamam mı Gürcan" ifadelerini kullandı ve böylece Togg'un renk kataloğuna yeşil de girmiş oldu.

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