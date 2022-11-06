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Haberler Ekonomi TOGG'un en çok hangi rengi beğenildi? İşte merak edilen anketin sonucu

TOGG'un en çok hangi rengi beğenildi? İşte merak edilen anketin sonucu

Son dakika haberleri... 29 Ekim'de Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Gemlik'teki TOGG fabrikasının açılması ve ilk seri üretimin banttan inmesinin ardından en çok hangi rengin vatandaş tarafından beğenildiği merak ediliyordu. Togg, heyecanla beklenen renk anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte Türkiye'de en çok beğenilen Togg rengi.

06.11.2022 20:26 - Son Güncelleme: 06.11.2022 20:26
TOGG’un en çok hangi rengi beğenildi? İşte merak edilen anketin sonucu

Togg'un Gemlik'teki fabrikası geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan tarafından açılmıştı. Türkiye'nin Otomobili Togg, sosyal medya hesabından yüz binlerce kullanıcıya en beğenilen rengi sordu.

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TOGG’un en çok hangi rengi beğenildi? İşte merak edilen anketin sonucu

Renkleriyle büyük beğeni toplayan C-SUV'ların en çok beğenilen renginin Kapadokya olduğu açıklandı.

TOGG’un en çok hangi rengi beğenildi? İşte merak edilen anketin sonucu

ANKETTEN KAPADOKYA ÇIKTI
Togg'dan yapılan açıklamada, ''Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz.'' denildi.

TOGG’un en çok hangi rengi beğenildi? İşte merak edilen anketin sonucu

Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini vermişti.

TOGG’un en çok hangi rengi beğenildi? İşte merak edilen anketin sonucu

TALEP YAĞIYOR!

Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretime başlanması dolayısıyla vatandaşların yaşadığı heyecan ve gurur, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gönderilen çok sayıda başvuruya yansıdı. Başvurularda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajları yer aldı.

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