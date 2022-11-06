TOGG'un en çok hangi rengi beğenildi? İşte merak edilen anketin sonucu
Son dakika haberleri... 29 Ekim'de Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Gemlik'teki TOGG fabrikasının açılması ve ilk seri üretimin banttan inmesinin ardından en çok hangi rengin vatandaş tarafından beğenildiği merak ediliyordu. Togg, heyecanla beklenen renk anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte Türkiye'de en çok beğenilen Togg rengi.
06.11.2022 20:26 - Son Güncelleme: 06.11.2022 20:26
ANKETTEN KAPADOKYA ÇIKTI
Togg'dan yapılan açıklamada, ''Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz.'' denildi.
TALEP YAĞIYOR!
Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretime başlanması dolayısıyla vatandaşların yaşadığı heyecan ve gurur, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gönderilen çok sayıda başvuruya yansıdı. Başvurularda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajları yer aldı.