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    • 09.11.2022 23:14
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    Gözleri var duymazlar kulakları var işitmezler! Mangır Can Ataklı, Togg’un üretim bantlarının yapılmadığını iddia

    CHP tarafından fonlanan Can Ataklı, yerli ve milii Togg’u hedef alarak, verimli bir proje olmadığını belirtti ve üretim bantlarının yapılmadığını iddia etti. Ataklı, “Ama kandırmayın milleti. Üretim bantları yapıldı diyorsunuz e yapılmamış daha. Sonra saraydan bant geliyor bir tane. Bak işte üretim bantları burada diye.” dedi.

    Mangır Can Ataklı Togg’u hedef alı

    29 Ekim'de yerli ve milli otomobil Togg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle banttan indirilerek seri üretime geçildi.

    Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'nin fonladığı Can Ataklı ise yine Togg'u hedef aldı.



    Togg'un verimli bir proje olmadığını belirten Ataklı, üretim bantlarının da yapılmadığını iddia etti.

    Ataklı, ''Çok verimli bir proje değil bu. Türkiye'yi dünyada otomotiv devi haline falan getirmeyecek yani bu hayali kimse görmesin. E bunu söylemek yanlış mı? Arabayı yapmışsın eline sağlık çok güzel. Ama kandırmayın milleti. Üretim bantları yapıldı diyorsunuz e yapılmamış daha. Sonra saraydan bant geliyor bir tane. Bak işte üretim bantları burada diye. Asrın projeleri... Asrın projeleri falan değil bu.'' dedi.

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    Haberler Güncel Gözleri var duymazlar kulakları var işitmezler! Mangır Can Ataklı, Togg’un üretim bantlarının yapılmadığını iddia
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