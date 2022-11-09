Gözleri var duymazlar kulakları var işitmezler! Mangır Can Ataklı, Togg’un üretim bantlarının yapılmadığını iddia





Togg'un verimli bir proje olmadığını belirten Ataklı, üretim bantlarının da yapılmadığını iddia etti.

Ataklı, ''Çok verimli bir proje değil bu. Türkiye'yi dünyada otomotiv devi haline falan getirmeyecek yani bu hayali kimse görmesin. E bunu söylemek yanlış mı? Arabayı yapmışsın eline sağlık çok güzel. Ama kandırmayın milleti. Üretim bantları yapıldı diyorsunuz e yapılmamış daha. Sonra saraydan bant geliyor bir tane. Bak işte üretim bantları burada diye. Asrın projeleri... Asrın projeleri falan değil bu.'' dedi.