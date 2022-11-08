Bakan Varank "müzmin muhalifler" dedi Başkan Erdoğan'ın Togg fabrikasını gezdiği görüntüleri paylaştı

Başkan Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'nde incelemelerde bulunduğu görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Varank, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 29 Ekim'de ışınlanma teknolojisiyle Togg'un üretiminin yapıldığı İtalya'daki fabrikaya gidip Gemlik'e geri geldi. İşte görüntüler…"

TOGG'UN BİRLEŞTİRİLMESİNE ŞAHİTLİK ETTİ

Bakan Varank'ın paylaştığı görüntülerde Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın eşlik ettiği görülüyor.

Bakan Varank, Togg Yönetim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın da yer aldığı inceleme gezisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEO Karakaş ve yetkililerden bilgi alıyor.

Başkan Erdoğan, Togg Teknoloji Kampüsü'nde araç ile ve daha sonra da yürüyerek incelemelerde bulunuyor, gövde bölümünde Togg'un alt tabanı ve yan panellerinin robotlar tarafından birleştirilmesine şahitlik ediyor.

Görüntülerde kırmızı renkli C SUV'un, Başkan Erdoğan ile Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indirilmesi yer alıyor.