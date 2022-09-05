HDP'li Semra Güzel'den FETÖ taktiği: PKK'nın gaybubet evinde saklandı!

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan terör örgütü PKK gelini HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı.
"MEHTAP ŞAHAN" ADINA DÜZENLENMİŞ SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışmasıyla, "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Adliyeden Ankara Sulh Ceza Hakimliğine bağlanan Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.