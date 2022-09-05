HDP'li Semra Güzel'den FETÖ taktiği: PKK'nın gaybubet evinde saklandı!





HDP'LİLERDEN SKANDAL DESTEK

Adliye önünde açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Semra Güzel'in tutuklu yargılanmaması gerektiğini ve iki fezleke için dokunulmazlığının kaldırıldığını öne sürdü. Semra Güzel'in suç işlemediğini bildiklerini savunan Oluç, Güzel'le dayanışmayı ve desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in tutuklanmasına ilişkin hakimlik kararında, ''şüphelinin tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve bu karara istinaden ifadesinin alınmış olmasıyla, eylemin sabit görülmesi halinde alması muhtemel ceza miktarı da dikkate alındığında kaçma şüphesi bulunduğu anlaşıldığından tutuklamanın ölçülü olduğu'' belirtildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışmasıyla, Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesinde, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.