Sağlıkta kumpası takvim.com.tr manşetleriyle ifşa etmişti! FETÖ'cü doktora "yaralama" ve "iftira" davası

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen ve memurluktan ihraç edildikten sonra FETÖ üyeliğinden yargılanmaya başlanan eski doktor hakkında, "yaralama" ve "iftira" suçlarından da dava açıldı.
Sanık Tahir Tarımer hakkında hazırlanan iddianame, Muğla Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede yer alan ifadesinde sanık, olay günü acil servisin sarı alan kısmında kıdemli ve sorumlu asistan doktor olarak görev yaptığını belirtti.
MAHKEMEDE İFTİRALARINI SÜRDÜRDÜ
Sanık Tahir Tarımer, müşteki A.A'nın hastaneye ultrason çektirme talebiyle geldiğini ve bu durumu alandaki doktora ilettiğini aktardı.
İftiralarını sürdüren Tahir Tarımer, şunları söyledi:
Dokor Halil, hastaya önce tetkik yapması gerektiğini söyledi. Seslerin yükselmesi üzerine, işleyişte aksaklık olacağını düşünerek olaya müdahil oldum. O sırada deskte oturuyordum. A.A sedyesinden kalkarak deskin önüne gelerek 'İstediğim gibi konuşurum, istediğim gibi bağırırım, sen kimsin. İsmini, soy ismini söyle' dedi. Bunun üzerine ayağa kalktım.
Hastaneye ait olan ve tüm hastalara yapılan tıbbi müdahaleleri gösterir evrak A.A'nın elindeydi. Ultrason ihtiyacı olup, olmadığını görmek için evraka bakmak istedim. Muayene olmak istemeyerek evrakı teslim etmedi.
Sanık, uzman çavuşun deskin önünden gideceği sırada "Bütün doktorlar aynısınız. Aldığınız para zehir zıkkım olsun, Allah cezanızı versin." gibi söylemlerde bulunduğunu öne sürdü.
FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNMAMIŞ
Müştekinin elindeki resmi evrakı vermeden yürümeye devam edince, peşinden gittiğini öne süren iftiracı doktor Tahir Tarımer, "Elindeki evraka hamle yaparak, ucundan tuttum. O sırada dengem bozulduğu için evrakla yere temas ettim. Evrakı almak için ikinci kez hamle yaptım. A.A, koluyla boynumu koltuk altına aldı. Etrafta bulunan kişilerin müdahalesiyle kolunun altından kurtulabildim. Tehdit ve hakaret içerikli bir söz söylemedim. Ancak kendisi bana hakaret içerikli sözler sarf etti. Fiziki bir müdahalede bulunmadım. Boğazımı sıktığı sırada gözlüğüm kırıldı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.
BENİ İTİP DUVARA YAPIŞTIRDI
Uzman Çavuş A.A. ise iddianamede ifadesinde, Yatağan Devlet Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle gittiğini, tetkiklerin ardından MR ve ultrason işlemleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirtti.
A.A., apandisit ve safra kesesi rahatsızlığı şüphesi olduğu için ağrılarının devam etiğini aktardı.