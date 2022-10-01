Bitmeyen hazımsızlık! İçeride Ekrem İmamoğlu dışarıda Yunanistan: Yeni stada 'Ayasofya' ismini verdiler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl süren esareti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlığıyla sona erdi. Yeniden ibadete açılan Ayasofya Türk-İslam corğafyasının yüzünü güldürdü. Ancak başta Yunanistan olmak üzere Batı dünyası ve içerideki Bizansçıları üzüntüye gark etti.
YENİDEN EZAN SESİ YÜKSELDİ
İstanbul'un fethinin sembolü, 1931'de ibadete kapatılan Ayasofya'dan 86 yıl sonra yeniden ezan sesi yükselmişti. Ayasofya, 2020 yılının yazında Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle yeniden camiye dönüştürülmüştü.
YENİ STADA AYASOFYA İSMİNİ VERDİLER
Kararın ardından başta Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkenin ve uluslararası kuruluşun kapısını aşındıran Yunanistan, çaresiz bir şekilde her yerden eli boş döndü. Yana yakıla duruma çare arayan Yunan'ın son hamlesi düştüğü komik durumu gözler önüne serdi.