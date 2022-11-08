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    • 08.11.2022 07:15
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    İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı var!

    Son dakika haberi! İzmir merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK ve sivil unsur yapılanmasına  yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri ve (TSK) sivil unsur yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 5'i Kara Kuvvetleri, 8'i Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 4'ü muvazzaf 14 asker, 13'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1'i ihraç polis memuru olmak üzere toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 3'ü Üsteğmen, 10'u Astsubay ve 1'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı var!
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