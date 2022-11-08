Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Külliye'de görüşecek! Masada NATO üyeliği var

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Görüşmede Türkiye-İsveç ilişkileri, İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.