Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Külliye'de görüşecek! Masada NATO üyeliği var

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.
İSVEÇ BAŞBAKANI TÜRKİYE'DE | VİDEO İZLE
ANKARA VALİSİ KARŞILADI
Kristersson, Esenboğa Havaalanı'nda, Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan ve yetkililer tarafından karşılandı.
Açıklanan programa göre, Başkan Erdoğan, Kristersson'u saat 17.00'de Beştepe'de kabul edecek.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Görüşmede Türkiye-İsveç ilişkileri, İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.