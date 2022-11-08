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    • Güncel
    • 08.11.2022 09:19
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    • 08.11.2022 10:04
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    Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Külliye'de görüşecek! Masada NATO üyeliği var

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson NATO üyeliği için bugün Külliye'de olacak. Görüşmede Türkiye-İsveç ilişkileri, İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ana başlık olarak ele alınacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ya NATO ya veto! Kritik görüşme bugün

    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

    İSVEÇ BAŞBAKANI TÜRKİYE'DE | VİDEO İZLE

    ANKARA VALİSİ KARŞILADI
    Kristersson, Esenboğa Havaalanı'nda, Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan ve yetkililer tarafından karşılandı.


    Açıklanan programa göre, Başkan Erdoğan, Kristersson'u saat 17.00'de Beştepe'de kabul edecek.

    MASADA HANGİ KONULAR VAR?
    Görüşmede Türkiye-İsveç ilişkileri, İsveç ile NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.


        MEKTUP GÖNDERMİŞTİ
        Kristersson, Başkan Erdoğan'a 20 Ekim'de bir mektup göndererek İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüşmek için Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirmişti.

        ÜÇLÜ MUHTIRA
        Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Külliye'de görüşecek! Masada NATO üyeliği var
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