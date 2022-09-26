CHP'li İBB'nin Antik Roma Hipodromu hayali sonrası Yunan gazetecinin İmamoğlu ile ilgili sözleri akıllara geldi: "Atası Yunan"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandalları bitmek bilmiyor.
Daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl sonra aslına rücu ettirilişinden rahatsız olan İmamoğlu, Yunanistan'da yapılan bir panele katılarak "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç olduğuna inanmıyorum" sözleriyle tüm tepkileri üzerine çekmişti.
İmamoğlu, şimdi de İstanbul'un göbeğine Antik Roma Hipodromu yapmanın hayaliyle yanıp tutuşuyor.
Bu gelişmenin ışığında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Sultanahmet Meydanı'nın altındaki Antik Roma Hipodromu'nu bin 700 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarmak için hazırladığı projeyi Koruma Bölge Kurulu'na sundu.
Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesine siyasilerden ve vatandaşlardan tepki gecikmedi.
'BAZI HAYALLERİN KURULMASI BİLE İHANETTİR'
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bazı hayaller vardır ki kurulması dahi ihanettir. Bu aziz millet, İstanbul'un göbeğine Antik Roma Hipodromu hayali kuranların, rüyalarını kabusa çevirir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.
'HER SİYASİ KURDUĞU PROJE HAYALLERİNDEN DE SORUMLUDUR'
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin ise "Siyasi zihinlerin de bilinçaltları vardır ve bazı proje hayalleri aslında siyasilerin zihni bilinçaltlarını ortaya çıkarır. Her siyasi zihin sadece yaptığı ya da yapmadığından değil, kurduğu proje hayallerinden de sorumludur. Herkes aklını başına alsın!" diye tepki gösterdi.
"AYASOFYA'NIN KARŞILIĞINI VERMEYE ÇALIŞIYOR"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan bir vatandaş ise "Doğu Roma'yı diriltmeye çalışıyorlar. Tekrar camiye çevrilmiş Ayasofya ile Sultanahmet Cami arasında Doğu Roma Hipodromu'nu ortaya çıkarmaya çalışmak, tek kelimeyle Ayasofya'nın karşılığını vermeye çalışmaktır" yorumunu yaptı.