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    • Güncel
    • 26.09.2022 22:19
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    • 26.09.2022 22:38
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    CHP'li İBB'nin Antik Roma Hipodromu hayali sonrası Yunan gazetecinin İmamoğlu ile ilgili sözleri akıllara geldi: "Atası Yunan"

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un göbeğine Antik Roma Hipodromu yapmanın hayaliyle yanıp tutuşuyor. İBB yönetimi Sultanahmet Meydanı’nın altındaki Antik Roma Hipodromu’nu bin 700 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarmak için hazırladığı projeyi Koruma Bölge Kurulu’na sundu. İBB'nin bu hamlesi "Bazı hayaller vardır ki kurulması dahi ihanettir, Ayasofya'nın karşılığını vermeye çalışıyorlar" yorumlarını da beraberinde getirdi. Öte yandan akıllara İmamoğlu'nun geçtiğimiz yıl Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret geldi. Yunan basını bu ziyarette Ekrem İmamoğlu'nun atasının Yunan olduğunu iddia ederek güzellemelerde bulunmuştu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Yunan basınından İmamoğlu iddiası! Atası Yunan

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandalları bitmek bilmiyor.

    Daha önce Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl sonra aslına rücu ettirilişinden rahatsız olan İmamoğlu, Yunanistan'da yapılan bir panele katılarak "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç olduğuna inanmıyorum" sözleriyle tüm tepkileri üzerine çekmişti.



    İmamoğlu, şimdi de İstanbul'un göbeğine Antik Roma Hipodromu yapmanın hayaliyle yanıp tutuşuyor.

    Bu gelişmenin ışığında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Sultanahmet Meydanı'nın altındaki Antik Roma Hipodromu'nu bin 700 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkarmak için hazırladığı projeyi Koruma Bölge Kurulu'na sundu.

    Ekrem İmamoğlu'nun bu hamlesine siyasilerden ve vatandaşlardan tepki gecikmedi.



    'BAZI HAYALLERİN KURULMASI BİLE İHANETTİR'
    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bazı hayaller vardır ki kurulması dahi ihanettir. Bu aziz millet, İstanbul'un göbeğine Antik Roma Hipodromu hayali kuranların, rüyalarını kabusa çevirir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi.



    'HER SİYASİ KURDUĞU PROJE HAYALLERİNDEN DE SORUMLUDUR'
    AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin ise "Siyasi zihinlerin de bilinçaltları vardır ve bazı proje hayalleri aslında siyasilerin zihni bilinçaltlarını ortaya çıkarır. Her siyasi zihin sadece yaptığı ya da yapmadığından değil, kurduğu proje hayallerinden de sorumludur. Herkes aklını başına alsın!" diye tepki gösterdi.



    "AYASOFYA'NIN KARŞILIĞINI VERMEYE ÇALIŞIYOR"
    Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan bir vatandaş ise "Doğu Roma'yı diriltmeye çalışıyorlar. Tekrar camiye çevrilmiş Ayasofya ile Sultanahmet Cami arasında Doğu Roma Hipodromu'nu ortaya çıkarmaya çalışmak, tek kelimeyle Ayasofya'nın karşılığını vermeye çalışmaktır" yorumunu yaptı.



        İBB İKİ YIL ÖNCE BAŞVURU YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ
        Söz konusu proje İBB'nin yeni aklına gelen bir proje değil.

        İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şu sözlerle İBB'nin neredeyse göreve geldiği ilk günlerde yapmak istedikleri ilk projenin Bizans'ı diriltmek olduğunu itiraf ediyor:

        "İlk faz, üzerinde Endüstri Meslek Lisesi ve Marmara Üniversitesi'nin bulunduğu 'Sphendone' ile ilgili. Başvurumuzu yaptık ve Maliye Hazinesi'nden kiralama, tahsis, restorasyon karşılığı kullanma gibi yöntemlerle İBB'ye verilmesini talep ettik. Burada meydanın üstündeki binalarla ilgili talebimiz olmadı. Atıl durumda bulunan Sphendone'u hayata kazandırmak istiyoruz. Burada arkeolojik çalışmalar yapılacak, çok yüksek sütunlar arasındaki tarih hem İstanbul'a hem de turizme kazandırılacak ama talebimiz 2 yıldır karşılık bulmadı."

        ŞU ANDA ÜZERİNDE BİRÇOK TARİHİ YAPI VAR
        Yapıdan geriye kalanlar ise çok fazla değil. Seyircilerin bulunduğu tribünün üzerinde İbrahim Paşa Sarayı bulunuyor. Kralların yarışı izlediği imparatorluk locasının üstünde ise Sultanahmet Camii. Yarışları fakirlerin izlediği viraj noktası yani Sphendone ise ayakta olan tek yapı. Üzerinde Sultan Ahmet Endüstri Meslek Lisesi ve Marmara Üniversitesi binaları bulunuyor. Sphendone'un altı ise Osmanlı zamanında su sarnıcı olarak kullanılmış ve içeride hala su olduğu için yapının içinde ancak botla ilerlenebiliyor.



        2021 ATİNA ZİYARETİ, YUNAN BASINININ İMAMOĞLU'NA METHİYELER DÜZMESİ...
        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un göbeğine Antik Roma Hipodromu yapma hayali, akıllara geçtiğimiz yıl Atina'ya gerçekleştirdiği ziyareti getirdi.

        Söz konusu ziyarette maksadını aşan açıklamaları sonrası CHP'li İBB Başkanı, Yunan basınından da övgüyü kapmıştı.



            "İMAMOĞLU ATALARININ İNŞA ETTİKLERİNİ ZİYARET ETTİ"
            Greek City Times'ın Atina'daki Büro Şefi Paul Antonopoulos, İmamoğlu ile ilgili "Today, Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu visited what his ancestors built in Athens thousands of years" yani "Bugün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, atalarının binlerce yıl önce Atina'da inşa ettiği eserleri ziyaret etti" ifadelerini kullanmıştı.

            İşte o paylaşım;


            Fotoğrafta: Ekrem İmamoğlu'nun atalarının Yunan olduğunu iddia eden Yunan gazetecinin Twitter üzerinden yaptığı paylaşım
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            Haberler Güncel CHP'li İBB'nin Antik Roma Hipodromu hayali sonrası Yunan gazetecinin İmamoğlu ile ilgili sözleri akıllara geldi: "Atası Yunan"
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