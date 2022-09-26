CHP'li İBB'nin Antik Roma Hipodromu hayali sonrası Yunan gazetecinin İmamoğlu ile ilgili sözleri akıllara geldi: "Atası Yunan"





'HER SİYASİ KURDUĞU PROJE HAYALLERİNDEN DE SORUMLUDUR'

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin ise "Siyasi zihinlerin de bilinçaltları vardır ve bazı proje hayalleri aslında siyasilerin zihni bilinçaltlarını ortaya çıkarır. Her siyasi zihin sadece yaptığı ya da yapmadığından değil, kurduğu proje hayallerinden de sorumludur. Herkes aklını başına alsın!" diye tepki gösterdi.







"AYASOFYA'NIN KARŞILIĞINI VERMEYE ÇALIŞIYOR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan bir vatandaş ise "Doğu Roma'yı diriltmeye çalışıyorlar. Tekrar camiye çevrilmiş Ayasofya ile Sultanahmet Cami arasında Doğu Roma Hipodromu'nu ortaya çıkarmaya çalışmak, tek kelimeyle Ayasofya'nın karşılığını vermeye çalışmaktır" yorumunu yaptı.